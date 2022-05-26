Google начал уничтожать свою инфраструктуру в России. Грядет ухудшение работы YouTube

В России начались отключения серверов Google Global Cache. Они нужны для быстрой работы сервисов Google, в том числе YouTube. Google рассылает уведомления об их отключении небольшим провайдерам, притом в некоторых случаях корпорация сначала дергает рубильник и лишь спустя пару дней присылает письмо. В сетях крупных провайдеров серверы Google Cache пока работают, но их отключение может быть вопросом времени.

Новая «атака» Google на Россию

Интернет-гигант Google в начал отключать в России серверы своей сети Google Global Cache (GGC), предназначенные для ускорения загрузки контента, пишет РБК. Без таких серверов многие сервисы Google, в особенности YouTube, станут работать существенно медленнее.

Уведомления о скором отключении серверов GGC уже получили несколько региональных операторов связи, в том числе компания «Радиосвязь» из Оренбурга, известная под брендом «Фокус лайф». Ей письмо поступило от компании Raiden Unlimited Company – ирландской «дочки» Google.

В документе указано, что серверы GGC в сети «Радиосвязи» будут отключены «в связи с изменениями правовой практики». Притом в письме не говорится, временная ли эта мера. Не исключено, что такие серверы в России отключатся навсегда.

Сначала действие, потом уведомление

С одной стороны, Google поступил по-честному и уведомил провайдера о скором применении «большого рубильника». Это никаких вопросов не вызывает, поскольку сеть серверов Global Cache – это собственность Google, и, фактически, интернет-гигант вправе распоряжаться ею по своему усмотрению.

Нельзя исключать вероятность того, что Google решил отключить весь российский сегмент сети Global Cache

С другой стороны, свои серверы GGC в составе инфраструктуры «Радиосвязи» Google вывел из эксплуатации еще 19 мая 2022 г. и лишь спустя несколько дней официально уведомил провайдера. Об этом изданию сообщили представители «Радиосвязи».

Притом точные причины, по которым Google решил отключить сервер GGC, внедренный именно в сеть «Радиосвязи», на 26 мая 2022 г. известны не были. Со слов представителей провайдера, через конкретно этот сервер проходил сравнительно небольшой объем трафика.

Санкции играют свою роль

Письмо, схожее с тем, что поступило «Радиосвязи», получил и провайдер «МФТИ телеком». Как и в случае с «Радиосвязью», Google не стал указывать конкретные причины остановки сервера. Однако в этом письме он обратился к сотрудникам провайдера как к «команде МФТИ». По информации источников РБК на телеком-рынке России, это может указывать на то, что в данном случае отключение сервера GGC напрямую связано с геополитической ситуацией в мире. МФТИ как учебное заведение в настоящее время находится в санкционных списках

Крупных игроков пока не трогают

«Атакуя» небольших провайдеров, Google пока не трогает крупных операторов связи. Это подтвердили изданию представители «Ростелекома», подчеркнув, что «не наблюдают отключений» серверов GGC в сети провайдера.

Аналогичное заявление сделали и представители МТС. С их слов, «доставка трафика с ресурсов корпорации Google осуществляется для МТС в штатном режиме». В сети «Мегафона» изменений в работе GGC тоже нет. «Вымпелком» (бренд «Билайн», Tele 2 и холдинг «ЭР-телеком» («Дом.ру») отказались от комментариев.

Крайне полезные серверы

Google развивает сеть серверов GGC по всему миру. Они позволяют в значительной степени повысить скорость доступа к сервисам корпорации, не перегружая при этом магистральные каналы. В частности, такие серверы хранят локальный контент того же YouTube, чтобы россиянин, желающий посмотреть видео российского блогера, не выкачивал его с серверов из других стран. Это повышает скорость загрузки, что позволяет пользователям смотреть ролики в высоком разрешении без длительного ожидания. Провайдерам серверы GGC тоже нужны – за счет них сокращается их объем трансграничного трафика.

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Серверы GGC используются и для других Google, например, для CAPTCHA. Это алгоритм проверки пользователя на «человечность», позволяющий сайтам отличить пользователя от «робота». Даже при работающих серверах GGC данный алгоритм далеко не всегда работает безукоризненно в плане скорости, а их отключение может и вовсе вызывать сбои в его работе на территории России.

Google «отменяет» Россию

Google в числе первых присоединился к антироссийским санкциям, хотя вводимые им ограничения поначалу не были столь показательными, как в случае с Apple, которая еще в первых числах марта 2022 г. полностью прекратила продажи своих устройств на территории России. Сперва все ограничивалось лишь удалением «санкционных» приложений в Google Play и ограничениями в работе платежной системы G Pay.

Но были и менее заметные широким массам движения. Так, в марте 2022 г. Google начала тайно вывозить сотрудников своего российского офиса за рубеж. В середине мая 2022 г. компания ООО «Гугл», являющаяся российской «дочкой» Google, подала заявление на банкротство, а спустя еще несколько дней появились новые подтверждения вывоза сотрудников российского офиса за рубеж. Тем, кто не был готов к релокации, компания предлагала приступить к поискам новой работы.

При всем этом представители Google заявляли, что банкротство ООО «Гугл» никак не скажется на работе сервисов Google – видеохостинга YouTube, почтового сервиса Gmail, магазина приложений Google Play и др. Про то, что компания начнет отключать российские серверы GGC, они не говорили.

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Следует отметить, что в России существуют отечественные аналоги большинства самых востребованных сервисов Google. Большинство из них работают годами, как, например, картографические сервисы «2ГИС» и «Яндекс.навигатор», а некоторые, как магазин RuStore, заработали совсем недавно.