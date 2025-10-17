Разделы

ИТ в банках
|

«Финлид» от «Точка Банка» добавил поддержку смс-подписи платежей в «1С»

«Финлид» от «Точка Банка» расширил возможности интеграции банка с «1С». Теперь подписание платежных поручений доступно прямо в интерфейсе «» с помощью SMS-кода. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Клиентам с правом подписи, использующим «ДиректБанк», достаточно сформировать платеж и отправить его в банк одной кнопкой, не используя электронную подпись. Ранее, чтобы провести оплату бухгалтеры должны были экспортировать платежное поручение из «1С» и грузить его в интернет-банк, после чего подписывать уже там.

Решение будет полезно как штатным бухгалтерам, так и аутсорсинговым бухгалтерским компаниям с правом подписи. Оно поможет упростить процесс обмена информации с банком, сократить время и улучшить клиентский опыт.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

«Бухгалтеры формируют платежки прямо в «1С», но раньше, чтобы подписать и отправить их, все равно нужно было заходить в интернет-банк. Наши внутренние исследования показали, что бухгалтерам в компаниях зачастую удобнее подписать платеж через смс в «1С», чтобы не совершать лишние действия. Мы прислушались, и теперь платеж можно и сформировать, и подписать в одном месте, благодаря «1С:ДиректБанк». Ввел смс-код — и деньги ушли», — сказал лидер сервиса «Финлид» от «Точка Банка» Антон Сизов.

Подключить «1С:ДиректБанк» можно бесплатно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сойти с платформы: почему смарт-офисы отказываются от типовых ИТ-решений

Киберполиция предупредила россиян о мошеннической схеме с переводом денег на банковскую карту

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?

ПСБ создал в Финуниверситете площадку для цифровых проектов студентов

Платформы Kubernetes для крупного бизнеса 2025

Мошенники научились снимать с россиян самозапреты на кредиты и оформлять займы

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще