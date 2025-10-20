Разделы

«Точка Банк» предложил открывать депозиты в «1С»

«Финлид» от «Точка Банка» запустил открытие краткосрочных депозитов напрямую из «1С». Бухгалтеры смогут размещать свободные средства компании в знакомой рабочей среде экосистемы. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Функция стала частью сервиса «1С:ДиректБанк» — интеграции, которая связывает интернет-банк и «». Раньше, чтобы разместить краткосрочный депозит, бухгалтеру или руководителю приходилось переходить в интернет-банк. Сейчас бухгалтер работает в одном окне, не переключаясь между интернет-банком и сервисами, что снижает вероятность ошибок и упрощает контроль за финансами компании.

У компаний часто остаются деньги, которые в ближайшие дни не нужны — к примеру, до выплаты налогов или крупных закупок. Вместо того, чтобы держать их на расчетном счете без дохода, средства можно разместить на краткосрочном депозите и вернуть в оборот при удобном случае. Функция вкладов не замораживает деньги на долгий срок, но приносит доход в виде процентов.

С помощью решений «Точка Банка» через «ДиректБанк» в «1С» уже сейчас можно: автоматически получать выписки; формировать и подписывать платежные поручения SMS-кодом; обмениваться зарплатными реестрами.

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
Цифровизация

«Бухгалтер лучше всех знает, какую сумму можно отправить на депозит. Многие компании доверяют это именно профессионалу, чтобы директор не отвлекался на расчеты и не следил за сроками. Нужно проверить выписку, сделать проводки, сверить остатки — и вечером свободные деньги отправлены на депозит. С нашим обновлением с «1С» все стало еще удобнее и проще: разместить краткосрочный депозит можно прямо из «1С» без напоминаний директору и лишних действий», — сказал лидер «Финлид» от «Точка Банка» Антон Сизов.

Подключить «1С:ДиректБанк» можно бесплатно.

