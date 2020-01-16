Экс-замминистра связи России стал владельцем многомиллиардной компании в Англии

Экс-замминистра связи России стал владельцем многомиллиардной компании в Англии3901
Стартап Arrival, основанный бывшим замминистра связи Денисом Свердловым, привлек 100 млн евро инвестиций от Hyundai и Kia. Компания занимается разработкой технологий для электромобилей и самими электрокарами. Средства пойдут на развитие бизнеса и строительство новых заводов.
Крупные денежные вливания
Компания Arrival, основанная замминистра связи России и бывшим главой оператора Yota Денисом Свердловым, привлекла 100 млн евро в качестве инвестиций от Hyundai и Kia. 80 млн евро вложит Hyundai, оставшиеся 20 млн евро – Kia. По данным The Guardian, в результате сделки стартап Свердлова был оценен в 3 млрд евро, Таким образом, Hyundai и Kia получат в стартапе 3,33%.
Arrival зарегистрирована в Великобритании в 2015 г. и занимается разработкой технологий для электромобилей, а также самих электрокаров. По информации Financial Times, новые денежные вливания сделали Arrival одним их самых дорогих стартапов этой страны.
Другие инвесторы стартапа
До того, как Arrival привлекла деньги корейских автопроизводителей, в список инвесторов компании входил только фонд Kinetik, бенефициар которого, по информации ресурса CrunchBase – сам Денис Свердлов.
Как пишет РБК со ссылкой на неназванный источник, знакомый с условиями сделки, в ходе нового инвестиционного раунда в стартап вложилась компания Gemcorp. Она принадлежит Атанасу Бостанджиеву, бывшему руководителю международного бизнеса «ВТБ Капитала» и бывшему топ-менеджеру Goldman Sachs. Размер инвестиций неизвестен.
Взаимная выгода
Основной актив Arrival – это технологии, программное обеспечение, модульные платформы и материалы, позволяющие собирать из всего этого электромобили собственного производства. Средства Hyndai и Kia стартап вложит в развитие производства – в частности, у компании есть собственный завод в городе Банбери (Великобритания), и она хочет создать сеть микрофабрик вблизи ряда крупных городов мира, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Также у компании есть центры разработок в Великобритании, Германии, Израиле, России и США. Головной офис компании находится в Лондоне, число сотрудников на январь 2020 г. превышало 800 человек.
Корейские автопроизводители, в свою очередь, получили возможность работать с Arrival. С использованием технологий стартапа они будут разрабатывать собственные коммерческие автомобили, в том числе и среднеразмерные грузовики, с нулевым уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу.
Электромобили нового поколения
Arrival называет разработанное ею транспортное средство, напоминающее футуристичный фургон, электромобилем второго поколения (Generation 2). К первому поколению она относит все существующие электрокары, которые, по мнению ее представителей, были превращены из обычных машин путем замены двигателя внутреннего сгорания на электромотор.
Электрокары второго поколения, считают в Arrival, дешевле в производстве по сравнению с первым, что позволит продавать их по цене, сравнимой со стоимостью аналогов на бензиновых и дизельных моторах. Электрофургоны компании смогут проезжать около 480 км на одном заряде и будут на 50% дешевле в обслуживании в сравнении с обычными автомобилями.
Сроки появления первых электромобилей совместной с Hyundai и Kia разработки в продаже представители Arrival не уточнили, сообщив лишь, что их выход состоится через несколько лет. Полномасштабное производство собственных электрокаров Arrival планирует начать в 2021 г.
В обозримом будущем Arrival планирует начать поставки своих автомобилей в США и Европу, а затем она намерена выйти на азиатский рынок. Представительство компании в США с октября 2019 г. возглавляет бывший вице-президент General Motors Майк Аблесон (Mike Ableson)
Предприниматель и немного замминистра
Денис Свердлов родился в 1978 г. в Санкт-Петербурге, окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 1995 г. работал системным администратором завода «Метиз», в 1997 г. – консультантом по внедрению ERP систем компании МКД (Санкт-Петербург). В 2000 г. организовал собственную компанию по внедрению ERP-систем IT Vison.
В 2003 г., после слияния компаний IT Vision и «Корус Консалтинг», стал управляющим партнером объединенной компании. Руководил проектами по оптимизации бизнес-процессов и внедрению ИТ-систем (документооборот, ERP, системы электронного обмена документами, аналитические системы BI, бюджетирование, системная интеграция) для крупнейших компаний в отраслях розничной торговли (Metro, ЦУМ), телеком («Связьинвест», «Главный радиочастотный центр РФ»), финансы, логистика, строительство, транспорт.
До запуска в 2015 г. стартапа Arrival, который изначально носил название Charge R&D, Денис Свердлов в период с 2007 по 2012 г. управлял телекоммуникационной компанией «Скартел», известной под брендом Yota. Также он был первым директором оператора Yota.
В июле 2012 г. постановлением бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Свердлов был назначен на пост замминистра связи. На этой должности он курировал ряд крупных инициатив. Так, он занимался введением в России принципа переносимости мобильного номера (MNP) между операторами связи.
В августе 2013 г. Денис Свердлов ушел в отставку, перейдя на должность советника. Официально это объяснялось вступлением в силу закона о запрете иметь иностранные активы чиновникам и членам их семей и наличием у супруги Свердлова зарубежного банковского счета. С этого поста он ушел в конце 2013 г., а в октябре он был утвержден на должность председателя совета директоров компании «Росэлектроника», входящей в госкорпорацию «Ростех».