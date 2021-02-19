Спецпроекты

ИТ-системы KIA блокировал троян-шифровальщик с издевательскими требованиями

Безопасность Стратегия безопасности
, Текст: Роман Георгиев

Американское подразделение KIA Motors уже несколько дней испытывает серьёзные проблемы со своей ИТ-инфраструктурой. По неофициальным данным речь идёт об атаке с помощью шифровальщика вымогателя.

Если шифровальщик, то...

Автопроизводитель KIA Motors America, возможно, пал жертвой шифровальщика-вымогателя. Как пишет Bleeping Computer, атака затронула более чем значительную часть информационных систем KIA, выведя из строя даже системы технической поддержки пользователей, телефонные и платёжные службы и внутренние порталы для дилеров.

Проблемы с ИТ-инфраструктурой в североамериканском подразделении KIA начались в начале недели. На сайтах, принадлежащих KIA, появилось сообщение о том, что ИТ-службы компании постиг сбой, затронувший некоторые внутренние сети, и что сейчас ведутся работы по восстановлению. То же самое представителям издания Bleeping Computer сказали в пресс-службе компании.

Между тем в Twitter и на других ресурсах появились сообщения о шифровальщиках от покупателей автомобилей KIA - информация просочилась через дилерские фирмы, которых у KIA в США почти 800.

...DoppelPaymer

Предположительно речь идёт об атаке шифровальщика DoppelPaymer. Bleeping Computer удалось получить предполагаемое сообщение с требованием выкупа. Его авторы утверждают, что они атаковали системы Hyundai Motor America, головной компании KIA. Однако на ресурсах именно Hyundai никаких заметных проблем сейчас не наблюдается.

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Автопроизводитель KIA Motors America, возможно, пал жертвой шифровальщика-вымогателя, чьи хозяева требуют выкуп 404 биткоина

Злоумышленники утверждают, что украли большое количество данных из внутренних сетей атакованной компании и обещают начать их публиковать через две-три недели, если представители пострадавшей стороны не свяжутся с вымогателями, чтобы обсудить размеры дополнительного выкупа.

Уже известно, что злоумышленники потребовали выкуп в размере 404 биткоина - цифра откровенно издевательская, поскольку «ошибка 404» – это стандартный код ответа HTTP о том, что сервер не может найти данные, соответствующие пользовательскому запросу. В англоязычном сленге 404 может означать человека, который чего-то не понимает в силу ограниченности ума или отсутствия знаний.

404 биткоина по нынешнему курсу криптовалюты соответствует примерно $20 млн.

Группировка, стоящая за DoppelPaymer, всегда требует платить дважды - и за ключ расшифровки, и за угнанные данные. Вдобавок злоумышленники требуют платить в указанный срок, иначе размер требуемой суммы возрастает.

17 февраля 2021 г. пресс-служба KIA направила изданию Bleeping Computer заявление о том, что признаков атаки с помощью шифровальщика в сетях компании не наблюдается, и что речь идёт лишь о массированном сбое. Информация о шифровальщике поступает только из неофициальных источников.

«Идёт ли речь о шифровальщике, вероятно, выяснится в ближайшие дни: у группировки DoppelPaymer есть сайт, на котором они публикуют данные, украденные у жертв, так что если это действительно атака, то данные KIA скоро проявятся на этом ресурсе, - указывает Алексей Водясов, технический директор компании SEC Consult Services. - Пока же о происходящем можно судить только по косвенным признакам. И представляется маловероятным, что настолько масштабный и всеобъемлющий сбой в ИТ-системах KIA мог случиться в силу каких-то случайностей, а не в результате целенаправленной атаки - или же попыток пресечь её в процессе осуществления».

Жертвами DoppelPaymer за последние месяцы стали такие компании как Foxconn, Compal, Group SAS, Bretagne Telecom, а также ряд образовательных учреждений и органов власти в разных странах.

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