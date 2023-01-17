Российским автомобилистам отключили мобильные приложения Skoda, Kia, Nissan и Infiniti

В России прекратили работать приложения иностранных автомобильных брендов Skoda, Kia, Infiniti и Nissan, а сервисы других, например, Mercedes-Benz, работают со сбоями с начала 2023 г. Жизненно необходимых функций в приложениях нет, однако автомобилисты больше не смогут найти автомобиль на парковке или проверить уровень топлива в баке дистанционно.



Никакого дистанционного управления

На территории России перестали работать мобильные приложения ряда зарубежных автобрендов – Skoda, Kia, Infiniti, Nissan. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дилерский центр «Автоспеццентр». Предварительно чешские, южнокорейские и японские производители направили пользователям предупреждение о скором отключении сервисов-коннектов.

В дилерском центре «Автодом» добавили, что приложения Land Rover и Jaguar также работают со сбоями, однако производители уточняли, что пытаются устранить ошибки.

При этом приложения BMW и AudiService пока функционируют как обычно. В то же время сбои случаются все чаще: так, в начале 2023 г. владельцы Mercedes-Benz жаловались, что не могут дистанционно запустить двигатель автомобиля для прогрева салона, предварительное кондиционирование и получить информацию об уровне топлива в баке. Позже в российском представительстве Mercedes-Benz уточняли, что приложение Mercedes Me Connect после обновления в AppStore снова заработало, но продлить подписку на его функционал россияне больше не смогут.

Еще в 2022 г. без предупреждения было отключено приложение Porsche для россиян. Renault также лишила российских автолюбителей возможности пользоваться своим онлайн-сервисом, покидая страну. При этом мобильные приложения китайского автопрома Mу Chery, Exeed AR работают в штатном режиме.

Чего лишились автомобилисты

Исчезновение мобильных сервисов очевидно понизит уровень комфорта для владельцев иномарок, однако большинство функций, которые «зашиты» в них, не относятся к жизненно важным.

Так, в беседе с CNews автоэксперт, член Общественной палаты Российской Федерации Александр Холодов заверил, что массовой популярностью среди россиян приложения не пользовались, и водить автомобиль можно и без доступа к этим онлайн-сервисам.

К примеру, приложение Porsche позволяло фиксировать маршрут на бездорожье с видеосъемкой, записывать параметры прохождения гоночного трека, задавать предельную скорость, открывать, закрывать и отслеживать машину. Большинство приложений позволяло найти машину на парковке, запустить ее и проверить уровень бензина, оставшегося в баке.

Российские автомобилисты уже привыкли к удобным онлайн-приложениям

Сервис Skoda, как сообщается на официальном сайте производителя, умеет рассчитывать стоимость технического обслуживания и кузовного ремонта, может записаться на сервис в дилерский центр, удаленно проследить за статусом ремонта и проконсультироваться с мастером по текущим сервисным работам.

Приложение Nissan Connect также позволял удаленно управлять звуковым сигналом и светом фар автомобиля и быстро получать о нем данные: запас хода и текущий пробег.

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Kia Connect в том числе умеет дистанционно управлять обогревами руля, лобового стекла и сидений, открывать двери и окна, сообщать о срабатывании сигнализации, сообщать о камерах и парковках.

Как из России уходили автобренды

В мае 2022 г. российские активы группы Renault перешли в государственную собственность (ФГУП «НАМИ», правительство Москвы, «Ростех»). После ухода бренда автомобили Renault начали обслуживать и чинить по гарантии дилеры Lada.

В конце сентября 2022 г. Toyota прекратила производство на заводе «Тойота мотор» в Санкт-Петербурге. В октябре 2022 г. Mercedes-Benz также заявил об уходе, завод компании в стране проработал лишь три года. Такое же решение приняли Mazda и Ford – последний продал свою долю (49%) «Соллерс авто». Прекратили производство и BMW. В начале ноября 2022 г. представители японского автоконцерна Isuzu заявили, что рассматривает возможность ухода с российского рынка.

Заморозили свою работу в стране все бренды из Volkswagen Group, Kia и Hyundai, Stilantis, Mitsubishi и другие.

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В октябре 2022 г. CNews также писал о том, что исполнительный комитет компании Nissan одобрил продажу своего российского бизнеса Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ». Все операции производителя на российском рынке были приостановлены еще с начала марта 2022 г.

Известно, что по итогам 2022 г. продажи новых автомобилей в России рухнули на 58,8% – такие данные приводят в Комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). При этом известно, что автомобили продолжают завозить в Россию по параллельному импорту.