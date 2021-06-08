Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews

Самым богатым чиновником Минцифры по итогам 2020 г. оказался руководитель Департамента проектов информатизации Константин Гурзов. Высокие доходы также показали министр Максут Шадаев и его уже бывший заместитель Евгений Кисляков. Еще один заместитель министра Дмитрий Огуряев отличился количеством находящихся в его собственности квартир.

Рейтинг доходов чиновников Минцифры

CNews подготовил очередной рейтинг доходов руководителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и подведомственных структур и организаций (включая Роскомнадзор). Рейтинг подготовлен на основе опубликованных Минцифры данных о доходах и имуществе своих руководителей. В рейтинге учитывается суммарный доход чиновников вместе с их супругами.

Первое место в рейтинге занял директор Департамента проектов информатизации Минцифры Константин Гурзов. За год он заработал 35,3 млн руб., причем данная сумма включает в себя доход от продажи квартиры. При этом Гурзов купил себе новую квартиру.

На втором месте находится глава Минцифры Максут Шадаев. За 2020 г. он заработал 23,3 млн руб. Шадаев стал министром в начале 2020 г., а до этого он работал вице-президентом «Ростелекома» и имел гораздо больший доход: в 2019 г. он заработал 90,7 млн руб. - то есть в четыре раза больше, чем годом позже.

На третьем месте находится недавно покинувший Минцифры заместитель министра Евгений Кисляков, заработавший за 2020 г. 22,1 млн руб. Данная сумма включает в себя доход от продажи одной из пяти квартир экс-замминистра. При этом Кисляков приобрел дом и второй земельный участок.

Доходы руководителей Минцифры и подведомственных структур и организаций в 2020 году

Место Чиновник Доход за 2020 г. вместе с супругом/супругой, млн рублей Должность Примечание 1 Константин Гурзов 35,3 Директор Департамента проектов по информатизации Минцифры приобретение квартиры, продажа квартиры 2 Максут Шадаев 23,3 Министр цифрового развития 3 Евгений Кисляков 22,1 Бывший заместитель министра цифрового развития приобретение земельного участка и дома, продажа квартиры 4 Павел Негоица 16,9 Гендиректор ФГУ "Редакция "Российской газеты" 5 Яков Тебеньков 13,7 Гендиректор "Центра экспертизы и координации информатизации" 6 Наталья Егорова 11,9 Советник министра цифрового развития 7 Роман Чуйченко 11,7 Руководитель Управления Роскомнадзора по Саратовской области 8 Бэлла Черкесова 11,5 Заместитель министра цифрового развития 9 Олег Качанов 11,3 Заместитель министра цифрового развития Приобретение земельного участка и легкового автомобиля. 10 Татьяна Трубникова 11,2 Директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минцифры Основной доход - супруг 11 Дмитрий Огуряев 10 Заместитель министра цифрового развития 12 Андрей Бадалов 9,9 Директор НИИ "Восход" 13 Цырен Мункожаргалов 9,9 Руководитель Управления Роскомнадзора по республике Бурятия Основной доход - супруга 14 Василий Слышкин 9,2 Директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации Минцифры Приобретение дачи 15 Кирилл Игнатов 8,7 Начальник отдела аналитической и проектной работы в сфере СМИ и массовых коммуникаций Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минцифры Приобретение квартиры за счет наследства 16 Татьяна Скворцова 8,4 Заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минцифры 17 Сергей Ерохин 8,3 Ректор Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) 18 Андрей Цуканов 8,2 Заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минцифры приобретение квартиры 19 Андрей Липов 7,8 Руководитель Роскомнадзора 20 Олег Иванов 7,7 Бывший заместитель министра цифрового развития 21 Андрей Привезнцев 7,2 Гендиректор ФГБУ "Связист" 22 Виктор Иванов 7,2 Руководитель Управления Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай 23 Дмитрий Реуцкий 7,2 Заместитель директора Департамента информационной безопасности Минцифры 24 Антон Лукьянов 6,8 Заместитель директора Департамента - начальник отдела делопроизводства, контроля и работы с обращениями граждан Административного департамента Минцифры Основной доход - супруга 25 Владимир Логунов 6,8 Заместитель главы Роскомнадзора 26 Анна Ахмадиева 6,7 Советник министра цифрового развития основной доход - супруг 27 Андрей Жеглов 6,6 Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере связи Минцифры 28 Олег Пак 6,1 Статс-секретарь - заместитель Министра цифрового развития 29 Олег Терляков 5,8 Заместитель главы Роскомнадзора 30 Наталья Гвоздева 5,8 Советник министра цифрового развития Основной доход - супруг

Источник: CNews Analytics

Теперь у Кислякова есть четыре квартиры общей площадью 207,8 кв. м, два земельных участка общей площадью 4,5 тыс. кв. м (один площадью 3 тыс. кв. м для сельского хозяйства, другой площадью 1,5 тыс. кв. м для жилищного строительства) и жилой дом площадью 668 кв. м.

На четвертом месте находится гендиректор «Российской газеты» (которая издается подведомственной Минцифре Роспечатью) Павел Негоица с доходом 16,9 млн руб. У гендиректора «Центра экспертизы и координации информатизации» Якова Тебенькова доход составил 13,7 млн руб., в рейтинге он занял пятое место.

Доход советника министра цифрового развития Наталья Егоровой составил 11,9 млн руб., в рейтинге она заняла шестое место. На седьмом месте находится руководитель Управления Роскомнадзора по Саратовской области Роман Чуйченко с доходом 11,7 млн руб.

Доходы трех новых замминистров цифрового развития Бэллы Черкессовой, Олега Качанова и Дмитрия Огуряева составили, соответственно, 11,5 млн руб., 11,3 млн руб. и 10 млн руб. В рейтинге они заняли, соответственно, 8, 9 и 11 места.

Директор Департамента координации проектов цифровой экономики Минцифры Татьяна Трубникова находится в рейтинге на десятой позиции с доходом 11,2 млн руб. Директор НИИ «Восход» Андрей Бадалов заработал за 2020 г. 9,9 млн руб. и занял в рейтинге 12 позицию. Назначенный в 2020 г. главой Роскомнадзора Андрей Липов занял в рейтинге 18 строчку с доходом 7,8 млн руб.

Кто в Минцифре владеет наибольшим движимым и недвижимым имуществом

Из владельцев недвижимости больше выделяется Дмитрий Огуряев. У него есть шесть квартир общей площадью 365,5 кв. м, земельный участок площадью 1,19 тыс. кв. м и жилой дом площадью 170 кв. м.

У бывшего замминистра связи Олега Иванова есть четыре квартиры общей площадью 225 кв. м, три земельных участка общей площадью 3,92 тыс. кв. м и жилой дом площадью 182 кв. м.

У Олега Качанова есть два земельных участка общей площадью 2,4 тыс. кв. м. Из них один, площадью 1,5 тыс. кв. м, предназначен для сельского хозяйства, второй, площадью 940 кв. м, для жилищного строительства. Кроме того, ему принадлежит жилой дом площадью 340 кв. м.

Замминистра цифрового развития Андрей Черненко владеет тремя квартирами общей площадью 225,9 кв. м и тремя автомобилями: Land Rover Discovery 3, Grand Cherokee и BMW Z3.

Директор Департамента госполитики в области СМИ Минцифры Екатерина Ларина владеет четырьмя квартирами общей площадью 347,2 кв. м, двумя земельными участками площадью 1,47 тыс. кв. м и двумя жилыми домами общей площадью 304 кв. м.

Почему цифровые двойники становятся мэйнстримом в энергетике Новое в СХД

Заместитель директора Департамента госполитики в области связи Минцифры Анжела Константинова имеет четыре квартиры общей площадью 134 кв. м, земельный участок площадью 636 кв. м и жилой дом площадью 74 кв. м. Другой сотрудник данного департамента - начальник отдела государственного регулирования обеспечения регулирования сетей связи и метрологии Игорь Власов - владеет тремя земельными участками общей площадью 3,94 тыс. кв. м и жилым домом площадью 40 кв. м.

Заместитель директора этого же департамента Андрей Жеглов владеет тремя квартирами общей площадью 201 кв. м, двумя земельными участками общей площадью 1,3 тыс. кв. м и жилым домом площадью 240 кв. м.

Начальник отдела администрирования доходов, исполнения бюджета и взаимодействия с централизованной бухгалтерией Департамента экономики и финансова Минцифры Юлия Краснопольская владеет тремя квартирами общей площадью 169 кв. м. Другому сотруднику данного Департамента - начальнику отдела экономического прогноза и статистики Ольге Куликовой - принадлежат четыре квартиры общей площадью 227,7 кв. м.

Заместитель директор этого Департамента Елена Шишлова владеет тремя автомобилями: Audi A1, Toyota Rav4 и BMW 5201. Также у нее есть два земельных участка общей площадью 1,29 тыс. кв. м и три дома общей площадью 269 кв. м.

Заместитель директора правового департамента Минцифры Виктория Кремер владеет тремя квартирами общей площадью 159 кв. м. Заместитель директора Департамента международного сотрудничества Минцифры Андрей Живов также владеет тремя квартирами, чья общая площадь составляет 193,6 кв. м. Кроме того, у него есть земельный участок площадью 600 кв. м.

Активы руководителей подведомственных структур Минцифры

У главы Роскомнадзора Андрея Липова есть земельный участок площадью 1,9 тыс. кв. м. У его заместителя Владимира Логунова имеются три квартиры общей площадью 215 кв. м, три земельных участка общей площадью 4,08 тыс. кв. м, нежилое строение площадью 250 кв. м и два жилых дома общей площадью 156 кв. м. У бывшего замглавы Россвязи Андрея Чебакова есть четыре квартиры общей площадью 221 кв. м.

У гендиректора «Российской газеты» Павла Негоицы есть три земельных участка общей площадью 3 тыс. кв. м. У гендиректора госпредприятия «Связист» Андрея Привезенцева также есть три земельных участка, их общая площадь составляет 2,06 тыс. кв. м. Кроме того, у него есть жилой дом площадью 450 кв. м.

У ректора МТУСИ (Московский технический университет связи и информатики) Сергея Ерохина есть четыре квартиры общей площадью 400 кв. м. У ректора «Академии медиаиндустрии» Владислава Умановского есть три квартиры общей площадью 176,5 кв. м, земельный участок площадью 2,85 тыс. кв. м и жилой дом площадью 159 кв. м.

Активы руководителей территориальных управлений Роскомнадзора

Руководитель Управления Роскомнадзора по Северо-Западному округу Дмитрий Сахаров владеет четырьмя автомобилями: ВАЗ-2102, Mercedes и двумя Mitsubishi Pajero. Также у него есть три земельных участка общей площадью 3,95 тыс. кв. м и три квартиры общей площадью 152,8 кв. м.

У руководителя Управления Роскомнадзора по Омской области Сергея Обметкина есть четыре квартиры общей площадью 320 кв. м. Руководителю Управления Роскомнадзора по Вологодской области Анатолия Пальникова принадлежат три земельных участка общей площадью 5,62 тыс. кв. м, два автомобиля - Toyota Rav 4 и Kia Ria, а также трактор «Беларусь 81.2» и тракторный прицеп 2ПТС-5.

У руководителя Управления Роскомнадзора по Саратовской области Романа Чуйченко есть три квартиры общей площадью 208 кв. м, два земельных участка общей площадью 1,28 тыс. кв. м, два автомобиля - Toyota Land Cruiser 100 и «ГАЗ-69», моторное судно Badjer CL340, подвесной мотор Mercury M15M и мотороллер «В-150 Электрон.

У руководителя Управления Роскомнадзора по Республике Карачаево-Черкессия Игоря Хомюка есть четыре квартиры общей площадью 200 кв. м и три земельных участка общей площадью 1,06 тыс. кв. м. У руководителя Управления Роскомнадзора по Мурманской области Александра Куделина есть две автомашины - Chevrolet Tahoe и Nissan Murano, автоприцеп КМ3 8136 и две моторные лодки - «Флагман 350» и Silver Marine 300.