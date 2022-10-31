CNews выпустил рейтинг доходов 185 федеральных ИТ-чиновников

CNews каждый год анализирует данные о доходах федеральных чиновников, отвечающих за цифровизацию ведомств и отраслей. Топ-10 рейтинга этого года полностью обновился, в него вошли трое выходцев из компаний с государственным участием, а половину мест заняли чиновники из Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Заработки ИТ-чиновников

Федеральные ведомства разместили на сайтах сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции». В CNews Analytics проанализировали данные о доходах руководителей подразделений, непосредственно отвечающих за цифровизацию, и курирующих их заместителей глав ведомств.

Рейтинг доходов чиновников CNews Analytics традиционно формируется по размеру доходов их семей. Топ-10 богатейших федеральных ИТ-чиновников полностью обновился по сравнению с предыдущим годом. Это неудивительно: традиционно в топе присутствуют недавние руководители крупных коммерческих структур, а также чиновники, получившие субсидии на покупку жилья или, наоборот, продавшие недвижимость или автомобиль. Еще один способ попасть в топ — наличие удачливого в бизнесе супруга или супруги. Этот год не стал исключением, в топ-10 — трое выходцев из компаний с государственным участием, а значительную долю мест занимают чиновники из Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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В материале приводятся не только данные о доходах чиновников, но и информация о том, какие проекты по цифровизации госуправления идут под их руководством или с их участием.

Первая пятерка

Лидером рейтинга стал Дмитрий Ким, занявший 11 мая 2021 г. место замминистра связи и ставший куратором телекоммуникационной отрасли. За 2021 г. Ким заработал ₽119 млн. Столь высокий доход объясняется продажей недвижимости и автомобиля. Дмитрий Ким является руководителем федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика РФ»: «Обеспечение доступа в Интернет за счет развития спутниковой связи» (общие затраты на реализацию федпроекта в 2022–2024 гг. составят ₽63,56 млрд, из которых федеральный бюджет выделит ₽33,4 млрд, на внебюджетные источники придется ₽30,5 млрд) и «Информационная инфраструктура», на который федеральный бюджет выделит ₽255 млрд, из внебюджетных источников — ₽53,1 млрд.

На втором месте оказался Владислав Дроздов, он занимает должность директора ФГКУ «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства с 9 марта 2021 г. Доход его семьи составил ₽98 млн, при этом большая часть пришлась на его супругу (₽94 млн). Ранее Владислав Дроздов руководил ФКУ «ДЕЗЗ Объектов Здравоохранения» Минстроя. Одной из целей деятельности ФГКУ «СТЗ» ФМБА, согласно уставу, является управление проектами цифровой трансформации ФМБА, предусмотренными ведомственной программой цифровой трансформации. Планируемые затраты на цифровизацию ФМБА на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. составляют ₽5,7 млрд.

На третьем месте — Константин Михайлик, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, чьи доходы составили ₽59,8 млн, но были заработаны до начала госслужбы — до сентября 2021 г. Константин Михайлик работал заместителем гендиректора «Россетей» по цифровой трансформации. На новой позиции он будет также отвечать за цифровую трансформацию, но уже в строительной отрасли и ЖКХ, в том числе за реализацию суперсервиса «Цифровое строительство», разработку и внедрение системы ГИС ОГД (Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности). Планируемые затраты на цифровизацию строительной отрасли на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. составляют ₽2,27 млрд.

Четвертое место занял Станислав Набоко, директор ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт», заработавший почти ₽46 млн. До нынешнего назначения он с 2019 г. по март 2021 г. являлся первым заместителем губернатора Курской области. ФАУ «РосдорНИИ» — разработчик концепции национальной сети ИТС, интеллектуальных транспортных систем, важной составляющей цифровой трансформации транспортного комплекса и проектов по созданию «умных городов», работает над формированием цифровой модели автомобильных дорог. В 2022 г. на реализацию мероприятий по внедрению ИТС в регионы из федерального бюджета будет направлено ₽7,35 млрд.

На пятом месте — Николай Ветров, замдиректора департамента реализации инфраструктурных проектов Минцифры, доход его семьи за 2021 г. достиг ₽43,5 млн (это в четыре с лишним раза больше, чем ₽10,5 млн, полученные в 2020 г.). И если в 2020 г. большая часть семейного дохода (₽7,9 млн) приходилась на супругу, то в 2021 г. главным добытчиком стал сам Николай Ветров (₽36 млн, возможным источником роста стала продажа автомобиля BMW 535i, который больше не числится в декларации чиновника). Николай Ветров — администратор федерального проекта «Информационная инфраструктура» (создание конкурентоспособной, устойчивой и безопасной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных, доступной для всех граждан, бизнеса и органов власти). По итогам 2021 г. связь появилась во всех школах страны, в этом году к единой сети передачи данных присоединят средне-специальные учебные заведения.

Вторая пятерка

На шестом месте в рейтинге по итогам 2021 г. — Дмитрий Угнивенко, директор департамента реализации инфраструктурных проектов Минцифры. Он задекларировал доход в ₽41,58 млн. До августа 2021 г. он работал в «Ростелекоме» заместителем директора макрорегионального филиала — директора по работе с корпоративным и государственным сегментами. Возглавляемый им департамент — администратор федерального проекта «Обеспечение доступа в Интернет за счет развития спутниковой связи» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Для этих целей создаются спутниковые системы связи «Экспресс» на геостационарной орбите и «Экспресс-РВ» на высокоэллиптических орбитах. На создание спутника на геостационарной орбите будет потрачено ₽15,8 млрд из внебюджетных источников.

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Седьмое место в рейтинге занял Василий Шпак, замминистра промышленности и торговли. В 2021 г. доходы его семьи составили ₽38,5 млн (рост в пять раз по сравнению с доходом за 2020 г.), из которых ₽23,47 млн заработала его супруга. Ранее (до апреля 2021 г.) Василий Шпак занимал должность директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга. Он курирует развитие электронной промышленности, промышленности средств связи, радиопромышленности и цифровую трансформацию ведомства. Один их ключевых проектов на 2022 г. — Модульная мультисервисная промышленная платформа, которая должна обеспечить российские предприятия передовыми решениями отечественного производства. На разработку этой платформы будет потрачено ₽2,67 млрд.

Восьмое место у Бэллы Черкесовой, замглавы Минцифры, куратора медиаотрасли. Ее собственный заработок составил ₽10,07 млн (по сравнению с 2020 г. он вырос на ₽3,11 млн), заработок супруга — ₽26,5 млн, общий доход — ₽36,59 млн. В 2021 г. на поддержку социально значимых проектов в печатных СМИ министерству было выделено ₽500,5 млн из федерального бюджета. Кроме того, субсидии федерального бюджета в объеме ₽46,9 млн получили издания для инвалидов по зрению. В 2022 г. правительство выделило ₽3,5 млрд на кредитную программу поддержки системообразующих медиакомпаний. Поддержку получат 57 предприятий, в том числе медиахолдинги, крупные телеканалы и радиосети, издательства и полиграфические предприятия, СМИ, операторы наружной рекламы, а также те, кто занимается технологическим обеспечением отрасли.

На девятом месте оказался Сергей Цветков, замдиректора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры. Годовой доход семьи чиновника вместе с ₽7,3 млн дохода супруги составил ₽29,3 млн (рост в 9,8 раз по сравнению с 2020 г.) Дополнительным источником дохода стала продажа легкового автомобиля. В настоящее время Цветков возглавляет департамент, ответственный за федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика РФ». В рамках проекта запущена платформа обратной связи. За 2021 г. 10,4 млн граждан приняли участие в голосованиях на базе цифровой платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». По итогам 2021 г. к платформе обратной связи подключены практически все регионы и муниципалитеты. Затраты на создание Единого цифрового окна обратной связи составили ₽7,5 млрд.

Десятое место в рейтинге доходов федеральных ИТ-чиновников занял замруководителя Роскомнадзора Владимир Логунов, заработавший на госслужбе ₽24,3 млн, а вместе с супругой — почти ₽29 млн. (годом ранее — всего ₽6,78 млн). В ведомстве утверждена программа цифровой трансформации на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг., на реализацию которой (создание, развитие и эксплуатацию инфраструктуры) планируется потратить ₽32,45 млрд. Основные задачи программы: предоставление государственных услуг в электронном виде посредством портала «Госуслуги». К концу 2022 г. должен быть завершен проект «Окулус», создаваемый для отслеживания противоправного контента в интернете с помощью технологий искусственного интеллекта (затраты на проект — ₽57,7 млн). Создана и внедряется Единая система учета рекламы в интернете: с 01.09.22 г. вступили в силу изменения в законе «О рекламе», наделившие Роскомнадзор полномочиями по сбору, хранению и учету информации о распространяемой в интернете рекламе.





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Доходы федеральных ИТ-чиновников в 2021 г.

№ 2021 № 2020 ФИО Должность ФОИВ Доходы чиновника, ₽ Доходы супруга/супруги, ₽ Доходы семьи, ₽ 1 — Дмитрий Ким заместитель министра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 112 360 123 */** 6 974 994 119 335 117 2 — Владислав Дроздов директор ФГКУ "СТЗ" ФМБА Федеральное медико-биологическое агентство 4 141 340 93 970 714 98 112 055 3 — Константин Михайлик (1) заместитель министра Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 59 783 193 59 783 193 4 — Станислав Набоко (2) директор ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт» Министерство транспорта 45 965 540 45 965 540 5 — Николай Ветров заместитель директора департамента реализации инфраструктурных проектов Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 36 025 763 ** 7 504 309 43 530 072 6 — Дмитрий Угнивенко директор департамента реализации инфраструктурных проектов Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 41 582 101 41 582 101 7 — Василий Шпак заместитель министра Министерство промышленности и торговли 15 062 416 23 468 670 38 531 086 8 19 Бэлла Черкесова заместитель министра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 10 071 256 26 521 669 36 592 924 9 — Сергей Цветков (3) заместитель директора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 22 033 616 ** 7 308 031 29 341 647 10 42 Владимир Логунов заместитель руководителя Федеральная служба по надзору в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций 24 321 050 4 672 726 28 993 776 11 85 Олег Наумов статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральное архивное агентство 25 085 657 * 25 085 657 12 21 Татьяна Трубникова директор департамента координации программ и проектов Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 6 324 066 18 411 159 24 735 225 13 — Александр Понькин (4) директор департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 6 341 079 17 106 841 23 447 920 14 — Ольга Романова начальник отдела государственных услуг федеральных и региональных проектов в области медиа департамента государственной поддержки развития медиа Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 18 472 434 * 3 388 629 21 861 063 15 20 Олег Качанов заместитель министра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 17 200 080 ** 4 445 989 21 646 069 16 9 Леонид Горнин первый заместитель министра Министерство финансов 21 318 572 3 973 21 322 545 17 5 Максут Шадаев министр Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 21 300 052 21 300 052 18 51 Анастасия Зырянова заместитель министра Министерство просвещения 5 591 052 15 619 432 21 210 484 19 — Ольга Кобякова директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоозранения» Министерство здравоохранения 8 400 571 12 684 968 21 085 539 20 — Ольга Гатагова заместитель министра Министерство сельского хозяйства 12 298 615 8 095 002 20 393 617 21 63 Николай Парфентьев (5) заместитель директора департамента цифрового развития Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 17 575 364 1 379 088 18 954 451 22 — Дмитрий Никитин директор департамента развития отрасли ИТ Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 18 589 474 315 695 18 905 169 23 — Роман Кузнецов директор правового департамента Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 18 753 588 200 18 753 788 24 26 Владимир Зеленский первый заместитель министра Министерство здравоохранения 16 716 824 2 030 348 18 747 172 25 — Владимир Бенгин директор департамента обеспечения кибербезопасности Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 16 771 229 10 000 16 781 229 26 3 Петр Иванов заместитель руководителя Федеральная антимонопольная служба 16 734 743 16 734 743 27 — Евгений Грабчак заместитель министра Министерство энергетики 12 380 102 4 242 978 16 623 080 28 — Дмитрий Дубынин директор департамента развития технологий цифровой идентификации Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 16 560 904 16 560 904 29 — Виктория Чагина начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций административного департамента Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 7 924 584 8 565 649 16 490 232 30 45 Виталий Шулика заместитель министра Министерство внутренних дел 14 954 486 1 133 358 16 087 844 31 38 Ольга Ярилова заместитель министра Министерство культуры РФ 13 710 186 1 979 105 15 689 291 32 16 Александр Нарукавников заместитель министра Министерство науки и высшего образования 11 209 787 4 296 885 15 506 673 33 — Алексей Куликов заместитель начальника — начальник центра организации и обеспечения связи и информационно-телекоммуни- кационных систем ФКУ ГЦИТОиС Федеральная служба исполнения наказаний 11 965 100 3 097 696 15 062 795 34 — Роман Мирошниченко (6) врио директора ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза» Министерство сельского хозяйства 7 904 170 7 067 048 14 971 217 35 39 Алексей Скляр (7) заместитель министра Министерство труда и социальной защиты 8 552 090 6 188 780 14 740 871 36 47 Олег Пак статс-секретарь-заместитель министра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 14 322 771 14 322 771 37 — Сергей Гурулев заместитель директора департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 11 963 559 1 917 257 + 420 000 (несовершен- нолетние дети) 14 300 817 38 — Юрий Зубов (8) заместитель руководителя Федеральная служба по интеллектуальной собственности 14 199 726 14 199 726 39 11 Григорий Остапенко (9) заместитель руководителя Федеральная служба государственной статистики 13 447 813 629 173 14 076 986 40 — Ирина Червонова заместитель директора департамента реализации инфраструктурных проектов Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 12 732 374 12 732 374 41 18 Александр Албычев заместитель руководителя Федеральное казначейство 12 261 417 324 851 12 586 268 42 — Сергей Ломака начальник управления национальной системы управления данными государственной статистики Федеральная служба государственной статистики 4 343 304 8 202 261 12 545 565 43 7 Эдуард Шереметцев (10) директор департамента проектной деятельности и цифровых технологий Министерство энергетики 9 074 870 3 353 980 * 12 428 850 44 — Андрей Липов руководитель Федеральная служба по надзору в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций 7 351 824 4 727 795 12 079 619 45 — Александр Шойтов заместитель министра Министерство цифрового развития, связи, ИТ и массовых коммуникаций 12 030 791 820 12 031 610 46 30 Михаил Сапунов директор департамента цифрового развития Министерство науки и высшего образования 11 978 654 11 978 654 47 — Андрей Куропятников директор ФГУП «Морсвязьспутник» Федеральное агентство морского и речного транспорта 11 727 674 203 627 11 931 301 48 28 Павел Сорокин заместитель министра Министерство энергетики 11 879 868 11 879 868 49 25 Елена Громова директор департамента ИТ Министерство финансов 9 604 234 2 224 109 11 828 343 50 12 Андрей Петрушин заместитель руководителя Федеральная налоговая служба 9 259 863 2 419 388 11 679 250 51 — Павел Стариков директор ФГАНУ ЦИТиС Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 11 569 349 45 000 11 614 349 52 — Эдуард Печененко начальник отдела режима и секретного делопроизводства Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 11 522 830 11 522 830 53 — Тимур Зарипов директор департамента развития сервисов и клиентского опыта Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 5 511 074 5 947 478 11 458 551 54 — Алексей Павлюченко директор департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерство сельского хозяйства 11 453 424 *** 11 453 424 55 — Михаил Харламов заместитель директора правового департамента Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 11 139 353 11 139 353 56 — Константин Цыганов первый заместитель министра Министерство природных ресурсов и экологии 9 752 645 1 335 535 11 088 179 57 33 Денис Ельцов начальник управления реестра федерального имущества и цифрового развития Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 4 298 750 6 765 190 11 063 940 58 22 Евгений Иванов статс-секретарь, заместитель министра Министерство иностранных дел 8 021 6801 * 3 000 000 11 021 681 59 14 Максим Бесхмельницын заместитель министра Министерство юстиции 10 959 577 30 205 10 989 781 60 — Екатерина Костюк начальник отдела международного сотрудничества с зарубежными странами департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 10 685 654 10 685 654 61 — Василий Заплаткин заместитель директора — руководитель службы специальной связи и информации Федеральная служба охраны 10 449 525 194 105 10 643 630 62 — Максим Паршин заместитель министра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 10 429 722 30 10 429 752 63 — Айсалу Бадягина заместитель директора департамента обеспечения кибербезопасности Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 10 145 667 135 396 10 281 063 64 26 Дмитрий Огуряев заместитель министра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 10 264 396 10 264 396 65 — Андрей Черненко (11) заместитель министра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 10 071 830 32 395 10 104 225 66 — Павел Чащин директорФГБУ «Рослесинфорг» Федеральное агентство лесного хозяйства 7 160 856 ** 2 848 600 10 009 456 67 91 Иван Воронцов начальник управления программ развития, цифровизации, информатизации и аналитики Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 9 989 466 9 989 466 68 Анатолий Дюбанов директор департамента развития цифровой экономики Министерство экономического развития 9 664 829 10 000 9 674 829 69 27 Павел Пугачев заместитель министра Министерство здравоохранения 9 445 780 10 000 9 455 780 70 — Владимир Русс директор ФБУ «КВФ «Интерстандарт» Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 8 999 803 430 953 9 430 757 71 — Ольга Помигалова первый заместитель директора Федеральная служба судебных приставов 9 421 819 9 421 819 72 — Дмитрий Павлюков заместитель руководителя Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 6 194 616 3 208 553 9 403 169 73 30 Сергей Бессчасный начальник главного управления правовой статистики и ИТ Генеральная прокуратура 4 296 618 4 874 445 9 171 063 74 10 Светлана Кочетова заместитель руководителя Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 4 862 327 4 264 039 9 126 366 75 — Юрий Даценко директор ФБУ НЦПИ при Минюсте Министерство юстиции 9 034 959 27 831 9 062 790 76 15 Александр Маслов директор департамента цифровой трансформации Министерство экономического развития 8 995 526 60 266 9 055 792 77 62 Денис Терещенко заместитель руководителя Федеральная таможенная служба 4 523 014 4 360 658 8 883 672 78 7 Елена Заева начальник управления регулирования связи и ИТ Федеральная антимонопольная служба 6 676 685 2 060 810 8 737 495 79 — Антон Лопатин член центральной избирательной комиссии Центризбирком 8 573 835 8 573 835 80 — Дмитрий Богодист заместитель руководителя Федеральная пробирная палата 7 117 998 1 386 680 8 504 678 81 8 Владимир Фургальский директор департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации Министерство энергетики 8 483 437 20 040 8 503 477 82 31 Василий Кулешов начальник управления ИТ Федеральная налоговая служба 8 340 729 120 276 8 461 005 83 4 Анатолий Бобраков заместитель министра Министерство по развитию Дальнего Востока 8 408 010 40 951 8 448 961 84 — Азат Кадыров первый заместитель министра Министерство спорта 8 104 584 290 513 8 395 097 85 — Николай Яцеленко (12) заместитель министра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 8 367 565 8 367 565 86 29 Василий Слышкин директор ФКУ «Государственные технологии» Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 5 735 344 2 626 601 8 361 945 87 53 Анатолий Геллер заместитель руководителя Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 8 208 813 10 698 8 219 511 88 40 Ирина Шаповал заместитель руководителя Федеральная служба государственной статистики 6 935 011 1 241 496 8 176 507 89 — Антон Привезенцев директор департамента развития новых телекоммуни- кационных сервисов Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 7 656 504 436 692 8 093 196 90 41 Александр Червяков начальник управления развития ИТ Федеральное казначейство 7 183 736 780 170 7 963 906 91 — Вячеслав Макухин заместитель начальника управления спортивной медицины и цифровизации Федеральное медико-биологическое агентство 5 403 914 2 526 500 7 930 414 92 — Павел Шевцов заместитель руководителя Россотрудничество 7 047 047 821 166 7 868 213 93 Александр Павлов (13) советник руководителя Федеральная служба государственной статистики 6 293 842 1 500 526 7 794 368 94 61 Татьяна Пушкина начальник управления спортивной медицины и цифровизации центра спортивной медицины ФМБА Федеральное медико-биологическое агентство 3 756 628 3 946 684 7 703 312 95 70 Вадим Ваньков директор департамента цифрового развития и ИТ Министерство здравоохранения 7 667 844 6 247 7 674 091 96 — Андрей Заренин (14) заместитель министра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 7 622 797 7 622 797 97 51 Наталья Звягина начальник управления ИТ Федеральная служба судебных приставов 4 856 389 2 745 877 7 602 266 98 65 Александр Соловьев заместитель руководителя Федеральная служба по аккредитации 7 165 626 365 786 7 531 412 99 — Александр Мирошниченко директор ФГБУ ФЦИТЭП ФМБА Федеральное медико-биологическое агентство 7 050 305 366 934 7 417 240 100 — Денис Невзоров директор департамента международного сотрудничества и технологического развития Дальнего Востока и Арктики Министерство по развитию Дальнего Востока 5 030 304 2 304 900 7 335 204 101 — Владимир Дождев директор департамента цифровых технологий Министерство промышленности и торговли 7 301 989 7 301 989 102 — Василий Соколов заместитель руководителя Федеральное агентство по рыболовству 4 276 430 2 986 467 7 262 897 103 56 Андрей Лебедев директор департамента информационных технологий Министерство труда и социальной защиты 4 617 815 2 632 303 7 250 118 104 — Сергей Ефименко директор департамента ИТ и связи Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 6 950 405 6 950 405 105 — Федор Шкуров зам директора ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 6 613 900 10 613 6 624 513 106 17 Денис Ушаков заместитель руководителя Федеральное агентство морского и речного транспорта 3 651 303 2 973 095 6 624 398 107 43 Юрий Васильченко заместитель руководителя Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 6 265 730 343 121 6 608 852 108 69 Олег Дунаев начальник управления работы с реестрами и аналитики Федеральная служба по аккредитации 6 541 364 6 541 364 109 63 Денис Васильев заместитель руководителя Федеральная служба по труду и занятости 5 196 450 1 343 890 6 540 340 110 57 Виталий Лосев начальник управления цифрового развития Федеральная служба по труду и занятости 5 573 516 */**** 921 082 6 494 598 111 50 Андрей Горобец директор департамента цифровой трансформации и больших данных Министерство просвещения 3 718 188 2 769 255 6 487 443 112 — Александр Михайлов врио начальника ФГБУ ЦСМС Федеральное агентство по рыболовству 6 288 949 168 296 6 457 245 113 — Алексей Стебихов начальник управления эксплуатации информационных систем Федеральная служба по финансовому мониторингу 5 935 212 487 038 6 422 250 114 — Иван Власов (15) заместитель начальника управления анализа, прогноза и работы с иностранными гражданами Федеральное агентство по делам национальностей 3 324 991 3 028 226 6 353 217 115 5 Ярослав Омелай заместитель председателя правления Пенсионный фонд 4 708 891 1 392 151 6 101 042 116 — Сергей Павлов (16) начальник управления Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 3 175 686 2 908 607 6 084 293 117 — Вячеслав Смоленский заместитель руководителя, руководитель цифровой трансформации Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 5 624 304 282 531 5 906 835 118 — Юрий Акиньшин заместитель руководителя Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 5 688 756 5 688 756 119 — Георгий Грицай начальник управления инновационных технологий Центризбирком 4 033 683 1 561 587 5 595 270 120 — Андрей Тарчуков начальник управления информатизации Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 4 564 225 973 621 5 537 845 121 2 Сергей Гриневич (17) замначальника управления информационных и коммуникационных технологий Управление делами Президента 3 185 630 2 341 544 5 527 175 122 — Наталия Радькова заместитель руководителя Росгидромет 5 437 146 5 437 146 123 — Роман Шередин заместитель руководителя Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 5 429 121 5 429 121 124 71 Александр Сокольчук руководитель ФЦИ при ЦИК Центризбирком 5 160 526 254 205 5 414 731 125 — Алексей Холодов начальник управления координации проектной деятельности и информатизации Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 5 404 259 5 404 259 126 — Дмитрий Ядров заместитель руководителя Федеральное агентство воздушного транспорта 5 299 728 5 299 728 127 64 Алексей Власов (18) заместитель начальника управления информатизации СД при ВС РФ 3 331 756 1 908 168 5 239 924 128 34 Юрий Короткий первый заместитель Федеральная служба по финансовому мониторингу 4 939 332 256 910 5 196 242 129 73 Владимир Суханов начальник управления цифровой трансформации и информатизации Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 4 109 996 1 084 420 5 194 416 130 24 Андрей Фридштанд (19) заместитель директора департамента информатизации и цифровой трансформации Министерство юстиции 4 119 237 1 019 020 5 138 256 131 90 Иван Круглый заместитель начальника управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Федеральное дорожное агентство 3 293 901 1 806 723 5 100 624 132 — Григорий Гуров (20) заместитель руководителя Федеральное агентство по делам молодежи 5 029 180 69 002 5 098 181 133 — Вадим Гайсин директор ФГУП «Главный научно-исследовательский вычислительный центр» Управление делами Президента 4 318 982 707 210 5 026 191 134 72 Светлана Максимченко (16) директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерство культуры 5 020 000 5 020 000 135 58 Алексей Горобцов директор департамента передовых цифровых решений Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 3 485 229 1 518 270 5 003 499 136 75 Михаил Петухов заместитель директора Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 4 617 999 282 671 4 900 669 137 — Анна Санникова заместитель начальника управления цифровой трансформации системы ОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 3 267 913 1 572 706 4 840 619 138 — Наталия Сологуб заместитель руководителя Федеральное агентство водных ресурсов 4 677 653 4 677 653 139 — Ирина Головина заместитель генерального директора ФГБУ ИМЦЭУАОСМП Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 4 631 862 4 631 862 140 — Вячеслав Спиренков заместитель руководителя Федеральное агентство лесного хозяйства 4 024 109 589 908 4 614 016 141 — Александр Иванов заместитель директора Государственная фельдъегерская служба 4 081 230 484 142 4 565 372 142 75 Григорий Прямов руководитель департамента информационных технологий и защиты информации Фонд социального страхования 2 413 721 2 108 655 4 522 377 143 59 Владимир Скиба начальник главного управления информационных технологий Федеральная таможенная служба 4 463 610 14 197 682 * 4 463 610 144 — Павел Бурлаков (21) заместитель директора департамента развития облачных сервисов и управления данными Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 4 390 024 46 651 4 436 675 145 76 Сергей Белокопытов начальник управления стратегического развития и цифровой трансформации Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 4 400 533 4 400 533 146 — Михаил Яковлев директор ФГКУ ГИВЦ Федеральное агентство по государственным резервам 1 513 940 2 876 760 4 390 700 147 — Алексей Дячук заместитель директора департамента цифровой трансформации Министерство транспорта 3 304 958 931 899 4 236 857 148 — Евгений Абузяров директор ФГБУ «Информационный центр по автомобильным дорогам «Информавтодор» Федеральное дорожное агентство 4 225 353 4 225 353 149 77 Светлана Толстых начальник информационно-аналитического отдела департамента управления делами Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 2 063 362 2 135 839 4 199 201 150 82 Кирилл Поспелов заместитель начальника управления делами Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 3 476 264 316 424 3 792 689 151 — Евгения Чухнова заместитель руководителя, руководитель цифровой трансформации Федеральное агентство по туризму 3 538 673 3 538 673 152 — Петр Гирич заместитель начальника управления информационных технологий Федеральная служба судебных приставов 3 393 761 106 387 3 500 147 153 80 Борис Потемкин (22) заместитель руководителя Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 3 494 366 3 494 366 154 87 Михаил Федоров начальник управления развития информационных технологий финансового мониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу 2 974 290 467 698 3 441 987 155 — Михаил Никитин (17) заместитель начальника управления, начальник отдела развития информационных систем Федеральное агентство лесного хозяйства 1 425 282 2 014 683 3 439 964 156 — Александр Иванов заместитель руководителя Федеральное агентство железнодорожного транспорта 3 394 192 3 394 192 157 89 Елена Абрамова заместитель руководителя Федеральное агентство по государственным резервам 2 904 423 465 500 3 369 923 158 78 Андрей Дыдыкин заместитель руководителя Федеральное медико-биологическое агентство 3 280 919 3 280 919 159 — Дмитрий Медведев начальник ФКУ «ГЦСиЗИ МВД России» Министерство внутренних дел 3 138 508 3 138 508 160 79 Андрей Шолкин заместитель председателя фонда Фонд социального страхования 3 029 059 3 029 059 161 — Николай Мартинец начальник управления Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 2 960 567 2 960 567 162 — Евгений Попов заместитель начальника управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и административной работы, ответственный за цифровую трансформацию Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 2 937 666 2 937 666 163 — Светлана Алексеева заместитель руководителя Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 2 497 671 * 404 469 2 902 140 164 — Андрей Гайдашов начальник отдела информационных технологий Министерство культуры 1 742 957 1 113 861 2 856 818 165 — Ирина Раскина начальник управления цифрового развития технического регулирования Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 2 780 891 2 780 891 166 84 Константин Коронкевич начальник управления геологических основ, науки и информатики Федеральное агентство по недропользованию 2 596 470 174 398 2 770 868 167 37 Ольга Явкина начальник управления государственных услуг и цифровой трансформации Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 2 737 631 2 737 631 168 — Владимир Алексеев директор департамента цифровой трансформации и стратегического развития Министерство спорта 2 712 967 10 000 2 722 967 169 92 Александр Грошев начальник управления государственной политики и нормативно-правового регулирования Федеральное архивное агентство 2 686 415 2 686 415 170 — Наталья Попкова заместитель начальника департамента информационных технологий Пенсионный фонд 2 685 252 2 685 252 171 — Елена Киселева начальник управления организации финансово-административной деятельности и цифровой трансформации Федеральная служба по интеллектуальной собственности 2 544 904 2 544 904 172 — Ольга Носкова начальник управления молодежных программ Федеральное агентство по делам молодежи 2 503 820 2 503 820 173 81 Сергей Лубов директор ГВЦ Росгидромет 1 684 675 818 102 2 502 777 174 — Михаил Цынский заместитель начальника департамента информационных технологий Пенсионный фонд 2 492 498 2 492 498 175 93 Денис Федотов начальник отдела цифровой трансформации контрольно- надзорной деятельности Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 1 989 196 1 989 196 176 — Татьяна Макарова заместитель начальника департамента вычислительной инфраструктуры и систем связи, начальник отдела информационных технологий исполнительной дирекции Пенсионный фонд 1 956 985 1 956 985 177 — Денис Цверава зам директора ФГКУ ГИВЦ Федеральное агентство по государственным резервам 1 898 949 20 000 1 918 949 178 — Владимир Горьков заместитель начальника департамента информационных технологий Пенсионный фонд 1 905 233 1 905 233 179 — Максим Милованов начальник отдела цифровизации и обеспечения информационной безопасности Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 1 845 600 21 832 1 867 432 180 91 Анастасия Тюрина начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности Россотрудничество 1 787 757 1 787 757 181 — Елена Мартынова (23) Заместитель начальника управления, начальник отдела государственных заказов и информационных технологий Федеральное агентство по туризму 1 759 927 1 759 927 182 — Анна Дитмар заместитель начальника управления, начальник отдела развития информационных систем Федеральное агентство лесного хозяйства 1 601 811 1 601 811 183 Алексей Попов начальник отдела цифровой трансформации Федеральное агентство по недропользованию 1 556 243 1 556 243 184 — Иван Гулевич советник отдела цифровизации и развития информационных систем управления программ развития, цифровизации, информатизации и аналитики Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 1 358 673 1 358 673 185 — Дмитрий Карасев врио начальника управления инженерно-технического обеспечения Федеральная служба исполнения наказаний 998 425 158 400 1 156 825

Источник: CNews Analytics, 2022 * — в том числе за счет продажи недвижимого имущества

** — с учетом дохода от продажи автомобиля

*** — с учетом субсидии на приобретение жилого помещения

**** — в том числе за счет получения наследства

(1) — с апреля 2020 г. по сентябрь 2021 г. работал заместителем генерального директора «Россетей» по цифровой трансформации

(2) — до марта 2021 г. работал первым заместителем губернатора Курской области

(3) — с мая 2021 г. занял должность директора департамента развития инфраструктуры электронного правительства

(4) — занимал должность с апреля 2021 г. по август 2022 г.

(5) — с февраля 2022 г. возглавил департамент

(6) — занимал должность с середины декабря 2021 г. по конец апреля 2022 г.

(7) — занимал должность с июля 2018 г. по июль 2022 г.

(8) — с февраля 2022 г. занимает пост руководителя службы

(9) — занимал должность до июня 2022 г.

(10) — с мая 2022 г. — замминистра

(11) — до конца октября 2022 г.

(12) — с июня 2021 г. до конца октября 2022 г.

(13) — в настоящее время — начальник управления цифрового развития

(14) — с мая 2021 г.

(15) — в настоящее время — начальник управления

(16) — занимал должность до июля 2022 г.

(17) — в настоящее время — начальник управления

(18) — занимал должность до середины мая 2022 г.

(19) — в настоящее время — директор департамента

(20) — занимал должность до августа 2021 г.

(21) — в настоящее время — врио директора департамента

(22) — до марта 2022 г.

(23) — в настоящее время — врио начальника управления делами



