К началу лета 2024 г. МТС оцифровала волжские истории Астраханской области

МТС запустила первый бесплатный туристический аудиогид «Волжские истории: Астрахань», который в формате мини-спектакля расскажет легенды волжского побережья и позволит прочувствовать атмосферу жизни на берегах Волги в разные исторические периоды Астраханской области. Аудиогид стал частью федерального проекта – серии бесплатных аудиоспектаклей «Волжские истории», созданных совместными усилиями МТС и жителей регионов на Волге, среди которых краеведы, журналисты и неравнодушные горожане. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Интерактивный аудиоспектакль «Волжские истории: Астрахань» начинается с Центральной набережной Астрахани и сопровождает жителей и туристов региона на речных прогулках по Волге. Аудиогид состоит из двух популярных водных маршрутов «Вокруг острова Городского» и «В низовья Волги» продолжительностью 35-50 минут. Гости региона и астраханцы смогут полюбоваться с воды на городскую набережную, обогнуть знаменитый Городской остров и окунуться в историю и легенды по пути в низовья Волги. Аудиогид представляет собой мини-спектакль с актерскими вставками и звуковыми эффектами, погружающими в воспоминания путешественников и поэтов. Аудиоспектакль озвучили артисты Астраханского драматического театра, Театра юного зрителя и Дома актера.

Аудиогид «Волжские истории: Астрахань» бесплатно доступен абонентам всех операторов в приложении МТС Live. Перед началом экскурсии нужно скачать приложение на свой смартфон из AppStore или Google Play и найти аудиогид в разделе «Онлайн». Еще один способ — отсканировать QR-код, ведущий на экскурсию, с информационной стойки, расположенной на центральной набережной Астрахани.

«Количество туристов в Астраханской области планомерно увеличивается, а отдых в регионе неразрывно связан с Волгой. Этой весной Астрахань вошла в подборку топ-5 городов для необычных путешествий на майские праздники от МТС Travel. А по результатам летнего сезона прошлого года фиксировали рост турпотока в области на 15%. Кроме того, мы видим растущий интерес к путешествиям по Волге и в прошлом году запустили серию бесплатных аудиогидов «Волжские истории» в Волгограде, Самаре, Чебоксарах, Ульяновске. Они пользуются спросом среди местных жителей и туристов и в формате мини-спектаклей рассказывают о жизни на волжских берегах. В этом году к началу лета и разгару путешествий по Волге мы запускаем первый аудиоспектакль о жизни на волжских берегах Астрахани, который дает старт презентациям новой серии аудиогидов по Волге. Уверен, что цифровые помощники нашей экосистемы помогут сделать путешествия по нашему региону еще более комфортными и интересными», — отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

«Наш регион является одним из самых привлекательных регионов для внутреннего туризма и регулярно входит в топ различных туристических рейтингов. Более 1,3 млн туристов посетили Астраханскую область в 2023 г. Особой популярностью в летний сезон пользуется речной круизный туризм. Это один из приоритетных видов туризма для региона на великой реке Волга. Благодаря созданию интерактивного аудиогида гости и жители региона смогут полюбоваться с воды на сердце города, насладиться мини-спектаклем с актерскими вставками и звуковыми эффектами, погружающими в атмосферу различных исторических эпох. Реализация подобных социально значимых проектов в сфере туризма всегда находит поддержку губернатора и правительства Астраханской области», - отметила заместитель министра экономического развития Астраханской области Лейсан Шафикова.

По данным Big Data МТС, число туристов на длительных поездках по Волге в Астраханской области с мая по сентябрь в 2023 г. выросло на 73% по сравнению с предыдущем годом. Наиболее популярным междугородним маршрутом по Волге стало направление Волгоград-Астрахань, а из коротких маршрутов – прогулка вокруг Городского острова и в низовья Волги.