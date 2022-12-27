Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews

CNews проанализировал декларации 160 региональных ИТ-чиновников из всех российских регионов. В рейтинг включены 118 чиновников, указавших в декларациях и марку, и модель автомобилей. Российских средств передвижения среди них немного, но, похоже, некоторые чиновники сохранили изделия отечественного автопрома из ностальгических соображений.

Автопарк региональных ИТ-чиновников

Региональные ведомства разместили на сайтах сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции».

Содержатся в этих материалах и данные об транспортных средствах региональных ИТ-чиновников. При составлении рейтинга используется тот же подход, что и в прошлом году. При отсутствии информации о годе выпуска, если автомобиль указанной модели до сих пор представлен на рынке в новой версии, учитывается его стоимость в средней комплектации. Если указанная модель уже не выпускается, для оценки бралась его максимальная стоимость на вторичном рынке.

Автомобили марок Toyota, Lexus, BMW — самые востребованные

Открывает рейтинг Игорь Фрейдин, первый заместитель председателя правительства Республики Мордовия (на этой работе с сентября 2021 г., ранее занимал должность заместителя гендиректора в компании «Турбоэнергоремонт», также работал на руководящих должностях во ФКУ «Ространсмодернизация»). В семье чиновника предпочитают автомобили немецкого концерна BMW: ему принадлежит BMW Х5М, а его супруге — два автомобиля этой марки — BMW Х5 М50D и BMW Х5 Xdrive 30D.

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Второе место — у Сергея Верещагина, заместителя председателя правительства Красноярского края. В его автопарке — Lexus LX570, Volkswagen Touareg и прицеп МЗСА 817714, супруга ездит на Lexus RX350.

На третьем месте — Олег Князев, вице-губернатор и председатель правительства Астраханской области (с конца июля 2021 г., ранее он занимал должность заместителя председателя «МСП Банка»). Чиновник владеет BMW Х7, а его супруга — Porsche Panamera.

Куратор цифровой трансформации Республики Чувашия Дмитрий Краснов ездит на BMW X3 Xdrive30D, а его супруга — на Mercedes-Benz V 250 D4 Matic. Краснов занимает должность заместителя председателя кабинета министров и министра экономического развития и имущественных отношений.

Потеряв лидерскую позицию 2020 г., Рамзан Черхигов, министр транспорта и связи Чеченской республики, занимает пятое место с тем же автопарком, что и год назад: ВАЗ 21065, Mercedes-Benz Maybach S-Class 500, Mercedes-Benz 221, Mercedes-Benz S600 (последние две машины — у супруги) и прицеп «Респо V59L».

На шестом месте оказался куратор цифровой трансформации Сахалинской области — Вячеслав Аленьков, заместитель председателя правительства. Ему принадлежат два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Highlander, его супруге — Hyundai Getz CLS 1.4 AT.

Вячеслав Вахрин, заместитель губернатора Тюменской области и куратор цифровой трансформации региона, — на седьмом месте. Ему принадлежит седан Mercedes-Benz S63AMG 4 Matic.

Восьмое место — у Сергея Гордеева, занимавшего до конца сентября 2022 г. пост и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края. В его собственности Toyota Land Cruiser 200, а супруге принадлежит Lexus CT 200h.

Ранее занимавший восьмую строчку рейтинга Игорь Вольфсон, министр цифрового развития Республики Мордовия, с тем же автопарком, что и годом ранее, в 2021 г. — на девятом месте. У чиновника имеется Toyota Highlander, у его супруги — Audi Q3, также семье принадлежит снегоболотоход Stels АTV 600.

Замыкает десятку Юрий Маков, заместитель губернатора Костромской области, куратор цифровой трансформации, с автомобилем Toyota Land Cruiser 200.

Мотоциклы и другой необычный транспорт

Страстными байкерами оказались: Артем Ажгиревич, заместитель председателя правительства Тверской области, которому принадлежат два мотоцикла — BMW K 1300 GT и Honda CBR 600RR; и Андрей Ключенко, министр цифрового развития и связи Омской области, в гараже которого — два отечественных мотоцикла — Урал М-63 и Урал ИМЗ 8.103. У Артема Ажгиревича вообще разнообразный автопарк: в его собственности — ВАЗ 212180 и Hyundai Equus, а также мотовездеход СН400, погрузчик, прицеп бортовой ЛАВ 81013. Его супруге принадлежат два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Mark II.

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Можно отметить еще пять чиновников с пристрастием к бездорожью: у Виктора Бочкарева (заместитель губернатора, начальника департамента промышленной политики Чукотского АО) — снегоболотоход CFMOTO CFORCE 800 HO EPS; у Оксаны Куташи (заместителя губернатора и руководителя аппарата губернатора Курганской области) — снегоход Stels S800; у Андрея Белозерцева (заместителя председателя правительства Магаданской области) — снегоболотоход Can-Am Outlander MAX LTD 1000R; у Виталия Малахова (заместителя председателя правительства Республики Алтай) — снегоболотоход Can-Am Outlander Max XTP 850EFI; у Дмитрия Мироненко (министра цифрового развития и связи Магаданской области) — снегоболотоход «Хищник» 29077.

А самым экзотичным транспортом обладает Сергей Говоров, первый заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики. В его автопарке, кроме двух Hyundai Solaris (у него и у супруги), есть трактор Т-40 с двигателем Д-37. Выпуск знаменитой «сороковки» прекратился еще в 1995 г., но, как видно, эти машины можно до сих пор встретить не только на дорогах, но и в гаражах высокопоставленных чиновников.

Автротранспорт региональных ИТ-чиновников в 2021 г.

№ в 2021 № в 2020 ФИО Регион Должность Машины Машины супруга/супруги Иные транспортные средства Совокупная средняя оценочная стоимость, ₽тыс. 1 — Игорь Фрейдин (1) Республика Мордовия первый зампредседателя правительства BMW Х5М BMW Х5 М50D, BMW Х5 Xdrive30D 49 500 2 — Сергей Верещагин Красноярский край зампредседателя правительства Lexus LX570, Volkswagen Touareg Lexus RX350 Прицеп МЗСА 817714 35 273 3 — Олег Князев (2) Астраханская область вице-губернатор, председатель правительства BMW Х7 Porsche Panamera 24 800 4 — Дмитрий Краснов Республика Чувашия зампредседателя кабинета министров, министр экономического развития и имущественных отношений BMW X3 Xdrive 30D Mercedes-Benz V 250 D4 Matic 23 900 5 1 Рамзан Черхигов Чеченская республика министр транспорта и связи ВАЗ 21065, Mercedes-Benz Maybach S-Class 500 Mercedes-Benz S-Class V (W221), Mercedes-Benz S600 прицеп Респо V59L 23 450 6 — Вячеслав Аленьков Сахалинская область зампредседателя правительства Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander Hyundai Getz CLS 1,4 AT 22 649 7 — Вячеслав Вахрин Тюменская область замгубернатора Mercedes-Benz S63 AMG 4 Matic 17 600 8 — Сергей Гордеев (3) Забайкальский край и.о. зампредседателя правительства Toyota Land Cruiser 200 Lexus CT 200h 16 200 9 — Игорь Вольфсон Республика Мордовия министр цифрового развития Toyota Highlander Audi Q3 Снегоболотоход STTLS АTV 600 14 149 10 — Юрий Маков Костромская область замгубернатора Toyota Land Cruiser 200 14 000 11 17 Иван Ковалев Ставропольский край министр энергетики, промышленности и связи Toyota Land Cruiser 200 14 000 12 — Александр Никитин Хабаровский край первый вице-губернатор, глава администрации губернатора и правительства края Mercedes-Benz GLE 400 14 000 13 5 Черников Алексей Пермский край зампредседателя правительства по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики Mercedes R 350, Dodge Challenger SRT8 Mini Cooper Clubman мотоцикл Triumph Bonneville, водное моторное судно Stingray 390 AL, прицеп 8213А5 13 116 14 — Алексей Забозлаев Ханты-Мансийский АО - Югра замгубернатора Porsche Macan 13 000 15 — Денис Волков Воронежская область руководитель департамента цифрового развития Ford Fusion, Skoda Kodiag BMW X1 12 713 16 2 Александр Снегирев Сахалинская область министр цифрового и технологического развития 12 400 17 41 Дмитрий Мироненко Магаданская область министр цифрового развития и связи Toyota Land Cruiser 77 Toyota Lexus RX350 Снегоболотоход «Хищник» 29077 12 300 18 — Артем Ажгиревич Тверская область зампредседателя правительства ВАЗ 212180, Hyundai Equus Land Cruiser 200, Toyota Mark II Мотоцикл BMW K 1300 GT, мотоцикл Honda CBR 600RR, мотовездеход СН400, погрузчик, прицеп бортовой ЛАВ 81013 12 270 19 7 Николай Киселев Камчатский край министр цифрового развития Mitsubishi Pajero Sport Lexus RX 200t Мотоцикл KTM 250 Adventure 12 150 20 — Ирина Войнова Республика Хакасия зампредседателя правительства Toyota Camry, Toyota RAV4 12 100 21 — Дмитрий Ионин Свердловская область замгубернатора Infiniti QX80 12 000 22 — Юрий Гамзатов Республика Дагестан министр цифрового развития Mercedes-Benz S-Class 320, ГАЗ 3102, Mercedes-Benz S-Class 500 12 000 23 3 Станислав Завальный Краснодарский край руководитель департамента информатизации и связи Volvo XC90 Lexus nx200 11 400 24 — Константин Сунцов Удмуртская Республика первый зампредседателя правительства Mercedes-Benz S-Class 500, Jaguar XK 8 11 400 25 — Рамазан Абдуллаев Республика Дагестан первый замминистра Toyota Camry (2 шт.) 11 200 26 — Юрий Петухов Новосибирская область первый замгубернатора Volkswagen Touareg 10 000 27 15 Николай Распопин Красноярский край министр цифрового развития Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Pajero Sport 9 900 28 18 Андрей Стрельцов Тамбовская область начальник управления информационных технологий, связи и документооборота Toyota RAV4 Volkswagen Golf 9 800 29 — Владимир Реунов (4) Брянская область зампредседателя правительства Lexus LS 600h L,Mercedes-Benz C-Класс 180 9 200 30 21 Павел Окладников Архангельская область министр связи и ИТ Lexus RX 300 9 000 31 — Алексей Этеев Республика Калмыкия министр цифрового развития Лада Приора Lexus RX300 8 900 32 — Степан Воронцов Республика Марий Эл зампредседателя правительства Toyota Land Cruiser Prado 8 500 33 — Сергей Ващенко Кемеровская область зампредседателя правительства (по экономическому развитию и цифровизации) Lexus RX300 8 000 34 — Дмитрий Курдюмов Кировская область первый зампредседателя правительства области Land Rover Discovery Sport 8 000 35 — Bячecлaв Цыбикжaпoв Республика Бурятия зампредседателя правительства Тоyоtа Highlander 7 999 36 — Вадим Соколов Орловская область первый замгубернатора, руководитель администрации губернатора и правительства Toyota Highlander 7 999 37 — Владимир Трегуб (5) Республика Крым министр внутренней политики, информации и связи Chevrolet Lacetti Lexus RX 350L 7 880 38 38 Дмитрий Разумовский Калужская область замгубернатора, министр цифрового развития Skoda Kodiaq Kia Rio 7 850 39 — Анатолий Семенов Республика Саха (Якутия) министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Nissan Pathfinder 7 800 40 28 Николай Степанов Республика Алтай министр цифрового развития ВАЗ 21063 Toyota RAV4 7 800 41 — Андрей Сытник Ленинградская область председатель комитета цифрового развития Mercedes-Benz GLС 200 4M 7 700 42 — Артем Никитин Рязанская область зампредседателя правительства Audi Q5 7 600 43 24 Михаил Пономарьков Свердловская область министр цифрового развития и связи Toyota Camry, Toyota Auris 7 488 44 34 Ислам Ашхотов Кабардино-Балкарская Республика министр цифрового развития Toyota RAV4 Мотоцикл Yamaha Drag Star 400 6 950 45 23 Сергей Орлов Владимирская область директор департамента цифрового развития Nissan Juke, Hyundai Santa Fe 6 800 46 14 Константин Пресняков Самарская область зампредседателя правительства, руководитель департамента ИТ и связи Toyota RAV4 6 500 47 — Виктор Иконников Архангельская область зампредседателя правительства, министр экономического развития, промышленности и науки Toyota RAV4 6 500 48 36 Екатерина Кузьмина Республика Хакасия председатель государственного комитета цифрового развития и связи Toyota RAV4 6 500 49 — Артем Хохлов Ростовская область замгубернатора BMW 5 серии 520 6 500 50 — Сергей Говоров Кабардино-Балкарская Республика первый зампредседателя правительства Hyundai Solaris Hyundai Solaris трактор Т-40 Д-37 6 410 51 30 Алексей Кидалов Волгоградская область председатель комитета ИТ Mitsubishi Outlander Hyundai Solaris 6 200 52 44 Роман Марков Ленинградская область первый зампредседателя правительства Land Rover Discovery 4 мотоцикл BMW R1200GS 6 000 53 — Станислав Логинов (6) Тюменская область директор департамента информатизации Audi A4 Opel Astra 6 000 54 — Нинель Салагаева Псковская область замгубернатора Mercedes-Benz GLS 500 6 000 55 — Виталий Малахов Республика Алтай зампредседателя правительства Ford Scorpio BMW X6 35i снегоболотоход Can-Am Outlander Max XTP 850EFI 5 950 56 — Андрей Белозерцев Магаданская область зампредседателя правительства Toyota Highlander Снегоболотоход Can-Am Outlander Max LTD 1000R, автоприцеп 8213В5 5 860 57 — Оксана Куташи Курганская область замгубернатора, руководитель аппарата губернатора Nissan Qashqai, Ford Focus СнегоходStels S800 5 830 58 60 Игорь Фетисов Челябинская область министр информационных технологий, связи и цифрового развития Kia Sorento 5 700 59 40 Евгений Полуянов Ростовская область министр цифрового развития, информационных технологий и связи Toyota Camry 5 600 60 22 Ярослав Раков Тульская область министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления BMW X5 Xdrive 40D 5 500 61 32 Александр Руппель Краснодарский край замгубернатора Nissan Murano 5 000 62 26 Константин Волошин Приморский край зампредседателя правительства, министр цифрового развития и связи Volkswagen Tiguan 4 900 63 33 Андрей Посаженников Омская область министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Лада 213100 4х4 Nissan X-Trail 4 900 64 — Наталия Катина Самарская область зампредседателя правительства Audi Q3 4 800 65 — Михаил Назаров Республика Крым зампредседателя совета министров Kia Picanto Subaru Forester 4 700 66 — Артем Безруков Нижегородская область замминистра Peugeot 3008, Dongfeng DFM AX7 4 700 67 39 Ирина Просвирякова Вологодская область председатель комитета информационных технологий и телекоммуникаций Nissan Terrano, Volkswagen Polo 4 600 68 — Станислав Казарин Санкт-Петербург вице-губернатор Ford Explorer 4 500 69 — Павел Ципорин Ханты-Мансийский АО - Югра директор департамента ИТ и цифрового развития Nissan Murano Nissan Murano 4 500 70 35 Кристина Майнина Республика Чувашия министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Audi А3 4 500 71 — Виктор Бочкарев Чукотский АО замгубернатора Nissan X-Trail T32 Снегоболотоход CFMOTO CFORSE 800 HO EPS 4 370 72 42 Тимур Меджитов Удмуртская Республика министр информатизации и связи Mitsubishi Outlander 4 300 73 — Владимир Лойчиц Иркутская область замминистра Mitsubishi Outlander 4 300 74 — Рустем Хаматвалиев Республика Башкортостан замминистра цифрового развития и государственного управления Toyota Land Cruiser 150 Ford Fiesta 4 080 75 — Татьяна Игнатьева Республика Карелия заместитель главы администрации Subaru Forester 3 900 76 — Виталий Снесарь Алтайский край зампредседателя правительства Mitsubishi Pajero 3 900 77 — Петр Шиловских Пермский край министр информационного развития и связи Mitsubishi Pajero 3 900 78 64 Дмитрий Диденко Костромская область директор департамента цифрового развития Subaru Forester 3 900 79 31 Виталий Рахманов Псковская область врио начальника управления цифрового развития и связи администрации Renault Megane Renault Scenic 3 700 80 — Александр Брокерт Республика Тыва и.о. зампредседателя правительства Toyota Land Cruiser 150 3 600 81 37 Заурбек Шу Республика Адыгея министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Mazda 6 3 500 82 — Сергей Цукарь Новосибирская область министр цифрового развития и связи Mazda 6 3 500 83 — Станислав Корниенко Липецкая область начальник управления цифрового развития УАЗ Патриот 3 500 84 46 Андрей Артемов Орловская область член правительства, руководитель департамента ИТ Opel Mokka SsangYong Actyon 3 300 85 — Мария Литовко Севастополь замгубернатора – председателя правительства Ford Fiesta, Cadillac SRX 3 290 86 — Владимир Разумков Ульяновская область председатель правительства Mazda CX 30 3 100 87 29 Денис Земнухов Амурская область министр цифрового развития и связи Nissan Leaf 3 100 88 — Юлия Смирнова Санкт-Петербург председатель комитета по информатизации и связи Mitsubishi Pajero 3,0 LWB 3 000 89 49 Дейкин Евгений Томская область начальник департамента цифровой трансформации Toyota Corolla Spacio, Renault Duster 2 920 90 — Николай Кузнецов Смоленская область замгубернатора Renault Fluence, Geely GS 2 800 91 — Валерий Бахин Волгоградская область первый замгубернатора Toyota Venza Мотоцикл МВ 750 2 570 92 — Алексей Филиппов Ярославская область и.о. директора департамента информатизации и связи - заместитель директора Kia Rio X 2 400 93 — Евгений Иванов Калининградская область первый замминистра Nissan Teana 2 200 94 — Роман Ядыкин Астраханская область первый замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Nissan Teana 2 200 95 — Вячеслав Федорищев Тульская область первый замгубернатора, председатель правительства Skoda Octavia 2 000 96 — Сергей Местников Республика Саха зампредседателя правительства Hyundai Creta 2 000 97 53 Алексей Гусев Хабаровский край министр цифрового развития и связи края Nissan Bassara, Nissan March маломерное судно Volzhanka 53 Bowrider 1 920 98 — Людмила Огородова Томская область замгубернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Huyndai i30 1,6 GLS AT 1 900 99 51 Алексей Сухих Кировская область министр ИТ и связи Ford Focus C-Max прицеп ВМЗ-96,601 1 830 100 — Надежда Куртяник (7) Московская область министр государственного управления, ИТ и связи Suzuki Vitara II 1 800 101 — Павел Матюхин Амурская область зампредседателя правительства Nissan Juke MR 16 1 800 102 — Роман Тришин Калужская область замминистра цифрового развития Kia Sorento 1 800 103 57 Максим Садиков Кемеровская область министр цифрового развития и связи Nissan Juke 1 800 104 — Евгений Чекин Камчатский край председатель правительства Suzuki Grand Vitara 1 600 105 50 Евгений Зрюмов Алтайский край министр цифрового развития и связи Suzuki Grand Vitara 1 600 106 — Артем Верховцев Воронежская область зампредседателя правительства Renault Sandero 1 500 107 — Галина Соколова Еврейская АО зампредседателя правительства Nissan Safari 1 500 108 59 Гульжан Фахрутдинова Курганская область директор департамента ИТ и цифрового развития Renault Arkana 1 500 109 63 Андрей Рудомeткин Смоленская область начальник департамента цифрового развития Renault Logan 1 500 110 — Владимир Карпунин Новгородская область заместитель министра цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Renault Fluence 1 500 111 — Владимир Старков (8) Саратовская область и.о. министра цифрового развития и связи Opel Astra 1 500 112 62 Венедикт Суворов Республика Марий Эл руководитель департамента информатизации и связи Лада Xray Cross 1 490 113 — Валерий Андронов Республика Бурятия председатель комитета цифрового развития Suzuki Grand Vitarа 1 400 114 — Хасан Хакимов Чеченская республика зампредседателя правительства Smart Forfour 1 400 115 — Даниил Гахов Республика Северная Осетия (Алания) председатель комитета цифрового развития Chevrolet Laccetti, ГАЗ 310029 1 390 116 65 Геннадий Разумикин Республика Башкортостан министр цифрового развития государственного управления Ford Mondeo 750 117 — Андрей Ключенко (9) Омская область министр цифрового развития и связи Мотоцикл Урал М-63, мотоцикл Урал ИМЗ 8,103 470 118 67 Антон Лебедев Ненецкий АО руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Daewoo Matiz 385

Источник: CNews Analytics, 2022 (1) — с сентября 2021 г., ранее занимал должность заместителя гендиректора ООО «Турбоэнергоремонт», также работал на руководящих должностях в ФКУ «Ространсмодернизация»

(2) — назначен в июле 2021 г., ранее — зампредседателя АО «МСП Банк», председатель совета директоров компании

(3) — работал до конца сентября 2022 г.

(4) — занимал должность до конца июля 2022 г.

(5) — с апреля 2022 г., ранее занимал должность главы администрации Советского района Республики Крым

(6) — с июня 2022 г., ранее — замдиректора

(7) — с ноября 2021 г., ранее — замминистра

(8) — с июля 2022 г., ранее — замминистра

(9) — с октября 2022 г., ранее — первый замминистра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития



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