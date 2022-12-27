Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews
CNews проанализировал декларации 160 региональных ИТ-чиновников из всех российских регионов. В рейтинг включены 118 чиновников, указавших в декларациях и марку, и модель автомобилей. Российских средств передвижения среди них немного, но, похоже, некоторые чиновники сохранили изделия отечественного автопрома из ностальгических соображений.
Автопарк региональных ИТ-чиновников
Региональные ведомства разместили на сайтах сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции».
Содержатся в этих материалах и данные об транспортных средствах региональных ИТ-чиновников. При составлении рейтинга используется тот же подход, что и в прошлом году. При отсутствии информации о годе выпуска, если автомобиль указанной модели до сих пор представлен на рынке в новой версии, учитывается его стоимость в средней комплектации. Если указанная модель уже не выпускается, для оценки бралась его максимальная стоимость на вторичном рынке.
Автомобили марок Toyota, Lexus, BMW — самые востребованные
Открывает рейтинг Игорь Фрейдин, первый заместитель председателя правительства Республики Мордовия (на этой работе с сентября 2021 г., ранее занимал должность заместителя гендиректора в компании «Турбоэнергоремонт», также работал на руководящих должностях во ФКУ «Ространсмодернизация»). В семье чиновника предпочитают автомобили немецкого концерна BMW: ему принадлежит BMW Х5М, а его супруге — два автомобиля этой марки — BMW Х5 М50D и BMW Х5 Xdrive 30D.
Второе место — у Сергея Верещагина, заместителя председателя правительства Красноярского края. В его автопарке — Lexus LX570, Volkswagen Touareg и прицеп МЗСА 817714, супруга ездит на Lexus RX350.
На третьем месте — Олег Князев, вице-губернатор и председатель правительства Астраханской области (с конца июля 2021 г., ранее он занимал должность заместителя председателя «МСП Банка»). Чиновник владеет BMW Х7, а его супруга — Porsche Panamera.
Куратор цифровой трансформации Республики Чувашия Дмитрий Краснов ездит на BMW X3 Xdrive30D, а его супруга — на Mercedes-Benz V 250 D4 Matic. Краснов занимает должность заместителя председателя кабинета министров и министра экономического развития и имущественных отношений.
Потеряв лидерскую позицию 2020 г., Рамзан Черхигов, министр транспорта и связи Чеченской республики, занимает пятое место с тем же автопарком, что и год назад: ВАЗ 21065, Mercedes-Benz Maybach S-Class 500, Mercedes-Benz 221, Mercedes-Benz S600 (последние две машины — у супруги) и прицеп «Респо V59L».
На шестом месте оказался куратор цифровой трансформации Сахалинской области — Вячеслав Аленьков, заместитель председателя правительства. Ему принадлежат два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Highlander, его супруге — Hyundai Getz CLS 1.4 AT.
Вячеслав Вахрин, заместитель губернатора Тюменской области и куратор цифровой трансформации региона, — на седьмом месте. Ему принадлежит седан Mercedes-Benz S63AMG 4 Matic.
Восьмое место — у Сергея Гордеева, занимавшего до конца сентября 2022 г. пост и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края. В его собственности Toyota Land Cruiser 200, а супруге принадлежит Lexus CT 200h.
Ранее занимавший восьмую строчку рейтинга Игорь Вольфсон, министр цифрового развития Республики Мордовия, с тем же автопарком, что и годом ранее, в 2021 г. — на девятом месте. У чиновника имеется Toyota Highlander, у его супруги — Audi Q3, также семье принадлежит снегоболотоход Stels АTV 600.
Замыкает десятку Юрий Маков, заместитель губернатора Костромской области, куратор цифровой трансформации, с автомобилем Toyota Land Cruiser 200.
Мотоциклы и другой необычный транспорт
Страстными байкерами оказались: Артем Ажгиревич, заместитель председателя правительства Тверской области, которому принадлежат два мотоцикла — BMW K 1300 GT и Honda CBR 600RR; и Андрей Ключенко, министр цифрового развития и связи Омской области, в гараже которого — два отечественных мотоцикла — Урал М-63 и Урал ИМЗ 8.103. У Артема Ажгиревича вообще разнообразный автопарк: в его собственности — ВАЗ 212180 и Hyundai Equus, а также мотовездеход СН400, погрузчик, прицеп бортовой ЛАВ 81013. Его супруге принадлежат два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Mark II.
Можно отметить еще пять чиновников с пристрастием к бездорожью: у Виктора Бочкарева (заместитель губернатора, начальника департамента промышленной политики Чукотского АО) — снегоболотоход CFMOTO CFORCE 800 HO EPS; у Оксаны Куташи (заместителя губернатора и руководителя аппарата губернатора Курганской области) — снегоход Stels S800; у Андрея Белозерцева (заместителя председателя правительства Магаданской области) — снегоболотоход Can-Am Outlander MAX LTD 1000R; у Виталия Малахова (заместителя председателя правительства Республики Алтай) — снегоболотоход Can-Am Outlander Max XTP 850EFI; у Дмитрия Мироненко (министра цифрового развития и связи Магаданской области) — снегоболотоход «Хищник» 29077.
А самым экзотичным транспортом обладает Сергей Говоров, первый заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики. В его автопарке, кроме двух Hyundai Solaris (у него и у супруги), есть трактор Т-40 с двигателем Д-37. Выпуск знаменитой «сороковки» прекратился еще в 1995 г., но, как видно, эти машины можно до сих пор встретить не только на дорогах, но и в гаражах высокопоставленных чиновников.
|№ в 2021
|№ в 2020
|ФИО
|Регион
|Должность
|Машины
|Машины супруга/супруги
|Иные транспортные средства
|Совокупная средняя оценочная стоимость, ₽тыс.
|1
|—
|Игорь Фрейдин (1)
|Республика Мордовия
|первый зампредседателя правительства
|BMW Х5М
|BMW Х5 М50D, BMW Х5 Xdrive30D
|49 500
|2
|—
|Сергей Верещагин
|Красноярский край
|зампредседателя правительства
|Lexus LX570, Volkswagen Touareg
|Lexus RX350
|Прицеп МЗСА 817714
|35 273
|3
|—
|Олег Князев (2)
|Астраханская область
|вице-губернатор, председатель правительства
|BMW Х7
|Porsche Panamera
|24 800
|4
|—
|Дмитрий Краснов
|Республика Чувашия
|зампредседателя кабинета министров, министр экономического развития и имущественных отношений
|BMW X3 Xdrive 30D
|Mercedes-Benz V 250 D4 Matic
|23 900
|5
|1
|Рамзан Черхигов
|Чеченская республика
|министр транспорта и связи
|ВАЗ 21065, Mercedes-Benz Maybach S-Class 500
|Mercedes-Benz S-Class V (W221), Mercedes-Benz S600
|прицеп Респо V59L
|23 450
|6
|—
|Вячеслав Аленьков
|Сахалинская область
|зампредседателя правительства
|Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander
|Hyundai Getz CLS 1,4 AT
|22 649
|7
|—
|Вячеслав Вахрин
|Тюменская область
|замгубернатора
|Mercedes-Benz S63 AMG 4 Matic
|17 600
|8
|—
|Сергей Гордеев (3)
|Забайкальский край
|и.о. зампредседателя правительства
|Toyota Land Cruiser 200
|Lexus CT 200h
|16 200
|9
|—
|Игорь Вольфсон
|Республика Мордовия
|министр цифрового развития
|Toyota Highlander
|Audi Q3
|Снегоболотоход STTLS АTV 600
|14 149
|10
|—
|Юрий Маков
|Костромская область
|замгубернатора
|Toyota Land Cruiser 200
|14 000
|11
|17
|Иван Ковалев
|Ставропольский край
|министр энергетики, промышленности и связи
|Toyota Land Cruiser 200
|14 000
|12
|—
|Александр Никитин
|Хабаровский край
|первый вице-губернатор, глава администрации губернатора и правительства края
|Mercedes-Benz GLE 400
|14 000
|13
|5
|Черников Алексей
|Пермский край
|зампредседателя правительства по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики
|Mercedes R 350, Dodge Challenger SRT8
|Mini Cooper Clubman
|мотоцикл Triumph Bonneville, водное моторное судно Stingray 390 AL, прицеп 8213А5
|13 116
|14
|—
|Алексей Забозлаев
|Ханты-Мансийский АО - Югра
|замгубернатора
|Porsche Macan
|13 000
|15
|—
|Денис Волков
|Воронежская область
|руководитель департамента цифрового развития
|Ford Fusion, Skoda Kodiag
|BMW X1
|12 713
|16
|2
|Александр Снегирев
|Сахалинская область
|министр цифрового и технологического развития
|12 400
|17
|41
|Дмитрий Мироненко
|Магаданская область
|министр цифрового развития и связи
|Toyota Land Cruiser 77
|Toyota Lexus RX350
|Снегоболотоход «Хищник» 29077
|12 300
|18
|—
|Артем Ажгиревич
|Тверская область
|зампредседателя правительства
|ВАЗ 212180, Hyundai Equus
|Land Cruiser 200, Toyota Mark II
|Мотоцикл BMW K 1300 GT, мотоцикл Honda CBR 600RR, мотовездеход СН400, погрузчик, прицеп бортовой ЛАВ 81013
|12 270
|19
|7
|Николай Киселев
|Камчатский край
|министр цифрового развития
|Mitsubishi Pajero Sport
|Lexus RX 200t
|Мотоцикл KTM 250 Adventure
|12 150
|20
|—
|Ирина Войнова
|Республика Хакасия
|зампредседателя правительства
|Toyota Camry, Toyota RAV4
|12 100
|21
|—
|Дмитрий Ионин
|Свердловская область
|замгубернатора
|Infiniti QX80
|12 000
|22
|—
|Юрий Гамзатов
|Республика Дагестан
|министр цифрового развития
|Mercedes-Benz S-Class 320, ГАЗ 3102, Mercedes-Benz S-Class 500
|12 000
|23
|3
|Станислав Завальный
|Краснодарский край
|руководитель департамента информатизации и связи
|Volvo XC90
|Lexus nx200
|11 400
|24
|—
|Константин Сунцов
|Удмуртская Республика
|первый зампредседателя правительства
|Mercedes-Benz S-Class 500, Jaguar XK 8
|11 400
|25
|—
|Рамазан Абдуллаев
|Республика Дагестан
|первый замминистра
|Toyota Camry (2 шт.)
|11 200
|26
|—
|Юрий Петухов
|Новосибирская область
|первый замгубернатора
|Volkswagen Touareg
|10 000
|27
|15
|Николай Распопин
|Красноярский край
|министр цифрового развития
|Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Pajero Sport
|9 900
|28
|18
|Андрей Стрельцов
|Тамбовская область
|начальник управления информационных технологий, связи и документооборота
|Toyota RAV4
|Volkswagen Golf
|9 800
|29
|—
|Владимир Реунов (4)
|Брянская область
|зампредседателя правительства
|Lexus LS 600h L,Mercedes-Benz C-Класс 180
|9 200
|30
|21
|Павел Окладников
|Архангельская область
|министр связи и ИТ
|Lexus RX 300
|9 000
|31
|—
|Алексей Этеев
|Республика Калмыкия
|министр цифрового развития
|Лада Приора
|Lexus RX300
|8 900
|32
|—
|Степан Воронцов
|Республика Марий Эл
|зампредседателя правительства
|Toyota Land Cruiser Prado
|8 500
|33
|—
|Сергей Ващенко
|Кемеровская область
|зампредседателя правительства (по экономическому развитию и цифровизации)
|Lexus RX300
|8 000
|34
|—
|Дмитрий Курдюмов
|Кировская область
|первый зампредседателя правительства области
|Land Rover Discovery Sport
|8 000
|35
|—
|Bячecлaв Цыбикжaпoв
|Республика Бурятия
|зампредседателя правительства
|Тоyоtа Highlander
|7 999
|36
|—
|Вадим Соколов
|Орловская область
|первый замгубернатора, руководитель администрации губернатора и правительства
|Toyota Highlander
|7 999
|37
|—
|Владимир Трегуб (5)
|Республика Крым
|министр внутренней политики, информации и связи
|Chevrolet Lacetti
|Lexus RX 350L
|7 880
|38
|38
|Дмитрий Разумовский
|Калужская область
|замгубернатора, министр цифрового развития
|Skoda Kodiaq
|Kia Rio
|7 850
|39
|—
|Анатолий Семенов
|Республика Саха (Якутия)
|министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий
|Nissan Pathfinder
|7 800
|40
|28
|Николай Степанов
|Республика Алтай
|министр цифрового развития
|ВАЗ 21063
|Toyota RAV4
|7 800
|41
|—
|Андрей Сытник
|Ленинградская область
|председатель комитета цифрового развития
|Mercedes-Benz GLС 200 4M
|7 700
|42
|—
|Артем Никитин
|Рязанская область
|зампредседателя правительства
|Audi Q5
|7 600
|43
|24
|Михаил Пономарьков
|Свердловская область
|министр цифрового развития и связи
|Toyota Camry, Toyota Auris
|7 488
|44
|34
|Ислам Ашхотов
|Кабардино-Балкарская Республика
|министр цифрового развития
|Toyota RAV4
|Мотоцикл Yamaha Drag Star 400
|6 950
|45
|23
|Сергей Орлов
|Владимирская область
|директор департамента цифрового развития
|Nissan Juke, Hyundai Santa Fe
|6 800
|46
|14
|Константин Пресняков
|Самарская область
|зампредседателя правительства, руководитель департамента ИТ и связи
|Toyota RAV4
|6 500
|47
|—
|Виктор Иконников
|Архангельская область
|зампредседателя правительства, министр экономического развития, промышленности и науки
|Toyota RAV4
|6 500
|48
|36
|Екатерина Кузьмина
|Республика Хакасия
|председатель государственного комитета цифрового развития и связи
|Toyota RAV4
|6 500
|49
|—
|Артем Хохлов
|Ростовская область
|замгубернатора
|BMW 5 серии 520
|6 500
|50
|—
|Сергей Говоров
|Кабардино-Балкарская Республика
|первый зампредседателя правительства
|Hyundai Solaris
|Hyundai Solaris
|трактор Т-40 Д-37
|6 410
|51
|30
|Алексей Кидалов
|Волгоградская область
|председатель комитета ИТ
|Mitsubishi Outlander
|Hyundai Solaris
|6 200
|52
|44
|Роман Марков
|Ленинградская область
|первый зампредседателя правительства
|Land Rover Discovery 4
|мотоцикл BMW R1200GS
|6 000
|53
|—
|Станислав Логинов (6)
|Тюменская область
|директор департамента информатизации
|Audi A4
|Opel Astra
|6 000
|54
|—
|Нинель Салагаева
|Псковская область
|замгубернатора
|Mercedes-Benz GLS 500
|6 000
|55
|—
|Виталий Малахов
|Республика Алтай
|зампредседателя правительства
|Ford Scorpio
|BMW X6 35i
|снегоболотоход Can-Am Outlander Max XTP 850EFI
|5 950
|56
|—
|Андрей Белозерцев
|Магаданская область
|зампредседателя правительства
|Toyota Highlander
|Снегоболотоход Can-Am Outlander Max LTD 1000R, автоприцеп 8213В5
|5 860
|57
|—
|Оксана Куташи
|Курганская область
|замгубернатора, руководитель аппарата губернатора
|Nissan Qashqai, Ford Focus
|СнегоходStels S800
|5 830
|58
|60
|Игорь Фетисов
|Челябинская область
|министр информационных технологий, связи и цифрового развития
|Kia Sorento
|5 700
|59
|40
|Евгений Полуянов
|Ростовская область
|министр цифрового развития, информационных технологий и связи
|Toyota Camry
|5 600
|60
|22
|Ярослав Раков
|Тульская область
|министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления
|BMW X5 Xdrive 40D
|5 500
|61
|32
|Александр Руппель
|Краснодарский край
|замгубернатора
|Nissan Murano
|5 000
|62
|26
|Константин Волошин
|Приморский край
|зампредседателя правительства, министр цифрового развития и связи
|Volkswagen Tiguan
|4 900
|63
|33
|Андрей Посаженников
|Омская область
|министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития
|Лада 213100 4х4
|Nissan X-Trail
|4 900
|64
|—
|Наталия Катина
|Самарская область
|зампредседателя правительства
|Audi Q3
|4 800
|65
|—
|Михаил Назаров
|Республика Крым
|зампредседателя совета министров
|Kia Picanto
|Subaru Forester
|4 700
|66
|—
|Артем Безруков
|Нижегородская область
|замминистра
|Peugeot 3008, Dongfeng DFM AX7
|4 700
|67
|39
|Ирина Просвирякова
|Вологодская область
|председатель комитета информационных технологий и телекоммуникаций
|Nissan Terrano, Volkswagen Polo
|4 600
|68
|—
|Станислав Казарин
|Санкт-Петербург
|вице-губернатор
|Ford Explorer
|4 500
|69
|—
|Павел Ципорин
|Ханты-Мансийский АО - Югра
|директор департамента ИТ и цифрового развития
|Nissan Murano
|Nissan Murano
|4 500
|70
|35
|Кристина Майнина
|Республика Чувашия
|министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций
|Audi А3
|4 500
|71
|—
|Виктор Бочкарев
|Чукотский АО
|замгубернатора
|Nissan X-Trail T32
|Снегоболотоход CFMOTO CFORSE 800 HO EPS
|4 370
|72
|42
|Тимур Меджитов
|Удмуртская Республика
|министр информатизации и связи
|Mitsubishi Outlander
|4 300
|73
|—
|Владимир Лойчиц
|Иркутская область
|замминистра
|Mitsubishi Outlander
|4 300
|74
|—
|Рустем Хаматвалиев
|Республика Башкортостан
|замминистра цифрового развития и государственного управления
|Toyota Land Cruiser 150
|Ford Fiesta
|4 080
|75
|—
|Татьяна Игнатьева
|Республика Карелия
|заместитель главы администрации
|Subaru Forester
|3 900
|76
|—
|Виталий Снесарь
|Алтайский край
|зампредседателя правительства
|Mitsubishi Pajero
|3 900
|77
|—
|Петр Шиловских
|Пермский край
|министр информационного развития и связи
|Mitsubishi Pajero
|3 900
|78
|64
|Дмитрий Диденко
|Костромская область
|директор департамента цифрового развития
|Subaru Forester
|3 900
|79
|31
|Виталий Рахманов
|Псковская область
|врио начальника управления цифрового развития и связи администрации
|Renault Megane
|Renault Scenic
|3 700
|80
|—
|Александр Брокерт
|Республика Тыва
|и.о. зампредседателя правительства
|Toyota Land Cruiser 150
|3 600
|81
|37
|Заурбек Шу
|Республика Адыгея
|министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий
|Mazda 6
|3 500
|82
|—
|Сергей Цукарь
|Новосибирская область
|министр цифрового развития и связи
|Mazda 6
|3 500
|83
|—
|Станислав Корниенко
|Липецкая область
|начальник управления цифрового развития
|УАЗ Патриот
|3 500
|84
|46
|Андрей Артемов
|Орловская область
|член правительства, руководитель департамента ИТ
|Opel Mokka
|SsangYong Actyon
|3 300
|85
|—
|Мария Литовко
|Севастополь
|замгубернатора – председателя правительства
|Ford Fiesta, Cadillac SRX
|3 290
|86
|—
|Владимир Разумков
|Ульяновская область
|председатель правительства
|Mazda CX 30
|3 100
|87
|29
|Денис Земнухов
|Амурская область
|министр цифрового развития и связи
|Nissan Leaf
|3 100
|88
|—
|Юлия Смирнова
|Санкт-Петербург
|председатель комитета по информатизации и связи
|Mitsubishi Pajero 3,0 LWB
|3 000
|89
|49
|Дейкин Евгений
|Томская область
|начальник департамента цифровой трансформации
|Toyota Corolla Spacio, Renault Duster
|2 920
|90
|—
|Николай Кузнецов
|Смоленская область
|замгубернатора
|Renault Fluence, Geely GS
|2 800
|91
|—
|Валерий Бахин
|Волгоградская область
|первый замгубернатора
|Toyota Venza
|Мотоцикл МВ 750
|2 570
|92
|—
|Алексей Филиппов
|Ярославская область
|и.о. директора департамента информатизации и связи - заместитель директора
|Kia Rio X
|2 400
|93
|—
|Евгений Иванов
|Калининградская область
|первый замминистра
|Nissan Teana
|2 200
|94
|—
|Роман Ядыкин
|Астраханская область
|первый замминистра государственного управления, информационных технологий и связи
|Nissan Teana
|2 200
|95
|—
|Вячеслав Федорищев
|Тульская область
|первый замгубернатора, председатель правительства
|Skoda Octavia
|2 000
|96
|—
|Сергей Местников
|Республика Саха
|зампредседателя правительства
|Hyundai Creta
|2 000
|97
|53
|Алексей Гусев
|Хабаровский край
|министр цифрового развития и связи края
|Nissan Bassara, Nissan March
|маломерное судно Volzhanka 53 Bowrider
|1 920
|98
|—
|Людмила Огородова
|Томская область
|замгубернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации
|Huyndai i30 1,6 GLS AT
|1 900
|99
|51
|Алексей Сухих
|Кировская область
|министр ИТ и связи
|Ford Focus C-Max
|прицеп ВМЗ-96,601
|1 830
|100
|—
|Надежда Куртяник (7)
|Московская область
|министр государственного управления, ИТ и связи
|Suzuki Vitara II
|1 800
|101
|—
|Павел Матюхин
|Амурская область
|зампредседателя правительства
|Nissan Juke MR 16
|1 800
|102
|—
|Роман Тришин
|Калужская область
|замминистра цифрового развития
|Kia Sorento
|1 800
|103
|57
|Максим Садиков
|Кемеровская область
|министр цифрового развития и связи
|Nissan Juke
|1 800
|104
|—
|Евгений Чекин
|Камчатский край
|председатель правительства
|Suzuki Grand Vitara
|1 600
|105
|50
|Евгений Зрюмов
|Алтайский край
|министр цифрового развития и связи
|Suzuki Grand Vitara
|1 600
|106
|—
|Артем Верховцев
|Воронежская область
|зампредседателя правительства
|Renault Sandero
|1 500
|107
|—
|Галина Соколова
|Еврейская АО
|зампредседателя правительства
|Nissan Safari
|1 500
|108
|59
|Гульжан Фахрутдинова
|Курганская область
|директор департамента ИТ и цифрового развития
|Renault Arkana
|1 500
|109
|63
|Андрей Рудомeткин
|Смоленская область
|начальник департамента цифрового развития
|Renault Logan
|1 500
|110
|—
|Владимир Карпунин
|Новгородская область
|заместитель министра цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий
|Renault Fluence
|1 500
|111
|—
|Владимир Старков (8)
|Саратовская область
|и.о. министра цифрового развития и связи
|Opel Astra
|1 500
|112
|62
|Венедикт Суворов
|Республика Марий Эл
|руководитель департамента информатизации и связи
|Лада Xray Cross
|1 490
|113
|—
|Валерий Андронов
|Республика Бурятия
|председатель комитета цифрового развития
|Suzuki Grand Vitarа
|1 400
|114
|—
|Хасан Хакимов
|Чеченская республика
|зампредседателя правительства
|Smart Forfour
|1 400
|115
|—
|Даниил Гахов
|Республика Северная Осетия (Алания)
|председатель комитета цифрового развития
|Chevrolet Laccetti, ГАЗ 310029
|1 390
|116
|65
|Геннадий Разумикин
|Республика Башкортостан
|министр цифрового развития государственного управления
|Ford Mondeo
|750
|117
|—
|Андрей Ключенко (9)
|Омская область
|министр цифрового развития и связи
|Мотоцикл Урал М-63, мотоцикл Урал ИМЗ 8,103
|470
|118
|67
|Антон Лебедев
|Ненецкий АО
|руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|Daewoo Matiz
|385
Источник: CNews Analytics, 2022
(1) — с сентября 2021 г., ранее занимал должность заместителя гендиректора ООО «Турбоэнергоремонт», также работал на руководящих должностях в ФКУ «Ространсмодернизация»
(2) — назначен в июле 2021 г., ранее — зампредседателя АО «МСП Банк», председатель совета директоров компании
(3) — работал до конца сентября 2022 г.
(4) — занимал должность до конца июля 2022 г.
(5) — с апреля 2022 г., ранее занимал должность главы администрации Советского района Республики Крым
(6) — с июня 2022 г., ранее — замдиректора
(7) — с ноября 2021 г., ранее — замминистра
(8) — с июля 2022 г., ранее — замминистра
(9) — с октября 2022 г., ранее — первый замминистра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития
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