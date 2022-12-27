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Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews

CNews проанализировал декларации 160 региональных ИТ-чиновников из всех российских регионов. В рейтинг включены 118 чиновников, указавших в декларациях и марку, и модель автомобилей. Российских средств передвижения среди них немного, но, похоже, некоторые чиновники сохранили изделия отечественного автопрома из ностальгических соображений.

Автопарк региональных ИТ-чиновников

Региональные ведомства разместили на сайтах сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции».

Содержатся в этих материалах и данные об транспортных средствах региональных ИТ-чиновников. При составлении рейтинга используется тот же подход, что и в прошлом году. При отсутствии информации о годе выпуска, если автомобиль указанной модели до сих пор представлен на рынке в новой версии, учитывается его стоимость в средней комплектации. Если указанная модель уже не выпускается, для оценки бралась его максимальная стоимость на вторичном рынке.

Автомобили марок Toyota, Lexus, BMW — самые востребованные

Открывает рейтинг Игорь Фрейдин, первый заместитель председателя правительства Республики Мордовия (на этой работе с сентября 2021 г., ранее занимал должность заместителя гендиректора в компании «Турбоэнергоремонт», также работал на руководящих должностях во ФКУ «Ространсмодернизация»). В семье чиновника предпочитают автомобили немецкого концерна BMW: ему принадлежит BMW Х5М, а его супруге два автомобиля этой марки — BMW Х5 М50D и BMW Х5 Xdrive 30D.

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Второе место — у Сергея Верещагина, заместителя председателя правительства Красноярского края. В его автопарке — Lexus LX570, Volkswagen Touareg и прицеп МЗСА 817714, супруга ездит на Lexus RX350.

На третьем месте — Олег Князев, вице-губернатор и председатель правительства Астраханской области (с конца июля 2021 г., ранее он занимал должность заместителя председателя «МСП Банка»). Чиновник владеет BMW Х7, а его супруга — Porsche Panamera.

Куратор цифровой трансформации Республики Чувашия Дмитрий Краснов ездит на BMW X3 Xdrive30D, а его супруга — на Mercedes-Benz V 250 D4 Matic. Краснов занимает должность заместителя председателя кабинета министров и министра экономического развития и имущественных отношений.

Потеряв лидерскую позицию 2020 г., Рамзан Черхигов, министр транспорта и связи Чеченской республики, занимает пятое место с тем же автопарком, что и год назад: ВАЗ 21065, Mercedes-Benz Maybach S-Class 500, Mercedes-Benz 221, Mercedes-Benz S600 (последние две машины — у супруги) и прицеп «Респо V59L».

На шестом месте оказался куратор цифровой трансформации Сахалинской областиВячеслав Аленьков, заместитель председателя правительства. Ему принадлежат два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Highlander, его супруге — Hyundai Getz CLS 1.4 AT.

Вячеслав Вахрин, заместитель губернатора Тюменской области и куратор цифровой трансформации региона, — на седьмом месте. Ему принадлежит седан Mercedes-Benz S63AMG 4 Matic.

Восьмое место — у Сергея Гордеева, занимавшего до конца сентября 2022 г. пост и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края. В его собственности Toyota Land Cruiser 200, а супруге принадлежит Lexus CT 200h.

Ранее занимавший восьмую строчку рейтинга Игорь Вольфсон, министр цифрового развития Республики Мордовия, с тем же автопарком, что и годом ранее, в 2021 г. — на девятом месте. У чиновника имеется Toyota Highlander, у его супруги — Audi Q3, также семье принадлежит снегоболотоход Stels АTV 600.

Замыкает десятку Юрий Маков, заместитель губернатора Костромской области, куратор цифровой трансформации, с автомобилем Toyota Land Cruiser 200.

Мотоциклы и другой необычный транспорт

Страстными байкерами оказались: Артем Ажгиревич, заместитель председателя правительства Тверской области, которому принадлежат два мотоцикла — BMW K 1300 GT и Honda CBR 600RR; и Андрей Ключенко, министр цифрового развития и связи Омской области, в гараже которого — два отечественных мотоцикла — Урал М-63 и Урал ИМЗ 8.103. У Артема Ажгиревича вообще разнообразный автопарк: в его собственности — ВАЗ 212180 и Hyundai Equus, а также мотовездеход СН400, погрузчик, прицеп бортовой ЛАВ 81013. Его супруге принадлежат два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Mark II.

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Можно отметить еще пять чиновников с пристрастием к бездорожью: у Виктора Бочкарева (заместитель губернатора, начальника департамента промышленной политики Чукотского АО) — снегоболотоход CFMOTO CFORCE 800 HO EPS; у Оксаны Куташи (заместителя губернатора и руководителя аппарата губернатора Курганской области) — снегоход Stels S800; у Андрея Белозерцева (заместителя председателя правительства Магаданской области) — снегоболотоход Can-Am Outlander MAX LTD 1000R; у Виталия Малахова (заместителя председателя правительства Республики Алтай) — снегоболотоход Can-Am Outlander Max XTP 850EFI; у Дмитрия Мироненко (министра цифрового развития и связи Магаданской области) — снегоболотоход «Хищник» 29077.

А самым экзотичным транспортом обладает Сергей Говоров, первый заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики. В его автопарке, кроме двух Hyundai Solaris (у него и у супруги), есть трактор Т-40 с двигателем Д-37. Выпуск знаменитой «сороковки» прекратился еще в 1995 г., но, как видно, эти машины можно до сих пор встретить не только на дорогах, но и в гаражах высокопоставленных чиновников.

Автротранспорт региональных ИТ-чиновников в 2021 г.

№ в 2021 № в 2020 ФИО Регион Должность Машины Машины супруга/супруги Иные транспортные средства Совокупная средняя оценочная стоимость, ₽тыс.
1 Игорь Фрейдин (1) Республика Мордовия первый зампредседателя правительства BMW Х5М BMW Х5 М50D, BMW Х5 Xdrive30D 49 500
2 Сергей Верещагин Красноярский край зампредседателя правительства Lexus LX570, Volkswagen Touareg Lexus RX350 Прицеп МЗСА 817714 35 273
3 Олег Князев (2) Астраханская область вице-губернатор, председатель правительства BMW Х7 Porsche Panamera 24 800
4 Дмитрий Краснов Республика Чувашия зампредседателя кабинета министров, министр экономического развития и имущественных отношений BMW X3 Xdrive 30D Mercedes-Benz V 250 D4 Matic 23 900
5 1 Рамзан Черхигов Чеченская республика министр транспорта и связи ВАЗ 21065, Mercedes-Benz Maybach S-Class 500 Mercedes-Benz S-Class V (W221), Mercedes-Benz S600 прицеп Респо V59L 23 450
6 Вячеслав Аленьков Сахалинская область зампредседателя правительства Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander Hyundai Getz CLS 1,4 AT 22 649
7 Вячеслав Вахрин Тюменская область замгубернатора Mercedes-Benz S63 AMG 4 Matic 17 600
8 Сергей Гордеев (3) Забайкальский край и.о. зампредседателя правительства Toyota Land Cruiser 200 Lexus CT 200h 16 200
9 Игорь Вольфсон Республика Мордовия министр цифрового развития Toyota Highlander Audi Q3 Снегоболотоход STTLS АTV 600 14 149
10 Юрий Маков Костромская область замгубернатора Toyota Land Cruiser 200 14 000
11 17 Иван Ковалев Ставропольский край министр энергетики, промышленности и связи Toyota Land Cruiser 200 14 000
12 Александр Никитин Хабаровский край первый вице-губернатор, глава администрации губернатора и правительства края Mercedes-Benz GLE 400 14 000
13 5 Черников Алексей Пермский край зампредседателя правительства по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики Mercedes R 350, Dodge Challenger SRT8 Mini Cooper Clubman мотоцикл Triumph Bonneville, водное моторное судно Stingray 390 AL, прицеп 8213А5 13 116
14 Алексей Забозлаев Ханты-Мансийский АО - Югра замгубернатора Porsche Macan 13 000
15 Денис Волков Воронежская область руководитель департамента цифрового развития Ford Fusion, Skoda Kodiag BMW X1 12 713
16 2 Александр Снегирев Сахалинская область министр цифрового и технологического развития 12 400
17 41 Дмитрий Мироненко Магаданская область министр цифрового развития и связи Toyota Land Cruiser 77 Toyota Lexus RX350 Снегоболотоход «Хищник» 29077 12 300
18 Артем Ажгиревич Тверская область зампредседателя правительства ВАЗ 212180, Hyundai Equus Land Cruiser 200, Toyota Mark II Мотоцикл BMW K 1300 GT, мотоцикл Honda CBR 600RR, мотовездеход СН400, погрузчик, прицеп бортовой ЛАВ 81013 12 270
19 7 Николай Киселев Камчатский край министр цифрового развития Mitsubishi Pajero Sport Lexus RX 200t Мотоцикл KTM 250 Adventure 12 150
20 Ирина Войнова Республика Хакасия зампредседателя правительства Toyota Camry, Toyota RAV4 12 100
21 Дмитрий Ионин Свердловская область замгубернатора Infiniti QX80 12 000
22 Юрий Гамзатов Республика Дагестан министр цифрового развития Mercedes-Benz S-Class 320, ГАЗ 3102, Mercedes-Benz S-Class 500 12 000
23 3 Станислав Завальный Краснодарский край руководитель департамента информатизации и связи Volvo XC90 Lexus nx200 11 400
24 Константин Сунцов Удмуртская Республика первый зампредседателя правительства Mercedes-Benz S-Class 500, Jaguar XK 8 11 400
25 Рамазан Абдуллаев Республика Дагестан первый замминистра Toyota Camry (2 шт.) 11 200
26 Юрий Петухов Новосибирская область первый замгубернатора Volkswagen Touareg 10 000
27 15 Николай Распопин Красноярский край министр цифрового развития Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Pajero Sport 9 900
28 18 Андрей Стрельцов Тамбовская область начальник управления информационных технологий, связи и документооборота Toyota RAV4 Volkswagen Golf 9 800
29 Владимир Реунов (4) Брянская область зампредседателя правительства Lexus LS 600h L,Mercedes-Benz C-Класс 180 9 200
30 21 Павел Окладников Архангельская область министр связи и ИТ Lexus RX 300 9 000
31 Алексей Этеев Республика Калмыкия министр цифрового развития Лада Приора Lexus RX300 8 900
32 Степан Воронцов Республика Марий Эл зампредседателя правительства Toyota Land Cruiser Prado 8 500
33 Сергей Ващенко Кемеровская область зампредседателя правительства (по экономическому развитию и цифровизации) Lexus RX300 8 000
34 Дмитрий Курдюмов Кировская область первый зампредседателя правительства области Land Rover Discovery Sport 8 000
35 Bячecлaв Цыбикжaпoв Республика Бурятия зампредседателя правительства Тоyоtа Highlander 7 999
36 Вадим Соколов Орловская область первый замгубернатора, руководитель администрации губернатора и правительства Toyota Highlander 7 999
37 Владимир Трегуб (5) Республика Крым министр внутренней политики, информации и связи Chevrolet Lacetti Lexus RX 350L 7 880
38 38 Дмитрий Разумовский Калужская область замгубернатора, министр цифрового развития Skoda Kodiaq Kia Rio 7 850
39 Анатолий Семенов Республика Саха (Якутия) министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Nissan Pathfinder 7 800
40 28 Николай Степанов Республика Алтай министр цифрового развития ВАЗ 21063 Toyota RAV4 7 800
41 Андрей Сытник Ленинградская область председатель комитета цифрового развития Mercedes-Benz GLС 200 4M 7 700
42 Артем Никитин Рязанская область зампредседателя правительства Audi Q5 7 600
43 24 Михаил Пономарьков Свердловская область министр цифрового развития и связи Toyota Camry, Toyota Auris 7 488
44 34 Ислам Ашхотов Кабардино-Балкарская Республика министр цифрового развития Toyota RAV4 Мотоцикл Yamaha Drag Star 400 6 950
45 23 Сергей Орлов Владимирская область директор департамента цифрового развития Nissan Juke, Hyundai Santa Fe 6 800
46 14 Константин Пресняков Самарская область зампредседателя правительства, руководитель департамента ИТ и связи Toyota RAV4 6 500
47 Виктор Иконников Архангельская область зампредседателя правительства, министр экономического развития, промышленности и науки Toyota RAV4 6 500
48 36 Екатерина Кузьмина Республика Хакасия председатель государственного комитета цифрового развития и связи Toyota RAV4 6 500
49 Артем Хохлов Ростовская область замгубернатора BMW 5 серии 520 6 500
50 Сергей Говоров Кабардино-Балкарская Республика первый зампредседателя правительства Hyundai Solaris Hyundai Solaris трактор Т-40 Д-37 6 410
51 30 Алексей Кидалов Волгоградская область председатель комитета ИТ Mitsubishi Outlander Hyundai Solaris 6 200
52 44 Роман Марков Ленинградская область первый зампредседателя правительства Land Rover Discovery 4 мотоцикл BMW R1200GS 6 000
53 Станислав Логинов (6) Тюменская область директор департамента информатизации Audi A4 Opel Astra 6 000
54 Нинель Салагаева Псковская область замгубернатора Mercedes-Benz GLS 500 6 000
55 Виталий Малахов Республика Алтай зампредседателя правительства Ford Scorpio BMW X6 35i снегоболотоход Can-Am Outlander Max XTP 850EFI 5 950
56 Андрей Белозерцев Магаданская область зампредседателя правительства Toyota Highlander Снегоболотоход Can-Am Outlander Max LTD 1000R, автоприцеп 8213В5 5 860
57 Оксана Куташи Курганская область замгубернатора, руководитель аппарата губернатора Nissan Qashqai, Ford Focus СнегоходStels S800 5 830
58 60 Игорь Фетисов Челябинская область министр информационных технологий, связи и цифрового развития Kia Sorento 5 700
59 40 Евгений Полуянов Ростовская область министр цифрового развития, информационных технологий и связи Toyota Camry 5 600
60 22 Ярослав Раков Тульская область министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления BMW X5 Xdrive 40D 5 500
61 32 Александр Руппель Краснодарский край замгубернатора Nissan Murano 5 000
62 26 Константин Волошин Приморский край зампредседателя правительства, министр цифрового развития и связи Volkswagen Tiguan 4 900
63 33 Андрей Посаженников Омская область министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Лада 213100 4х4 Nissan X-Trail 4 900
64 Наталия Катина Самарская область зампредседателя правительства Audi Q3 4 800
65 Михаил Назаров Республика Крым зампредседателя совета министров Kia Picanto Subaru Forester 4 700
66 Артем Безруков Нижегородская область замминистра Peugeot 3008, Dongfeng DFM AX7 4 700
67 39 Ирина Просвирякова Вологодская область председатель комитета информационных технологий и телекоммуникаций Nissan Terrano, Volkswagen Polo 4 600
68 Станислав Казарин Санкт-Петербург вице-губернатор Ford Explorer 4 500
69 Павел Ципорин Ханты-Мансийский АО - Югра директор департамента ИТ и цифрового развития Nissan Murano Nissan Murano 4 500
70 35 Кристина Майнина Республика Чувашия министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Audi А3 4 500
71 Виктор Бочкарев Чукотский АО замгубернатора Nissan X-Trail T32 Снегоболотоход CFMOTO CFORSE 800 HO EPS 4 370
72 42 Тимур Меджитов Удмуртская Республика министр информатизации и связи Mitsubishi Outlander 4 300
73 Владимир Лойчиц Иркутская область замминистра Mitsubishi Outlander 4 300
74 Рустем Хаматвалиев Республика Башкортостан замминистра цифрового развития и государственного управления Toyota Land Cruiser 150 Ford Fiesta 4 080
75 Татьяна Игнатьева Республика Карелия заместитель главы администрации Subaru Forester 3 900
76 Виталий Снесарь Алтайский край зампредседателя правительства Mitsubishi Pajero 3 900
77 Петр Шиловских Пермский край министр информационного развития и связи Mitsubishi Pajero 3 900
78 64 Дмитрий Диденко Костромская область директор департамента цифрового развития Subaru Forester 3 900
79 31 Виталий Рахманов Псковская область врио начальника управления цифрового развития и связи администрации Renault Megane Renault Scenic 3 700
80 Александр Брокерт Республика Тыва и.о. зампредседателя правительства Toyota Land Cruiser 150 3 600
81 37 Заурбек Шу Республика Адыгея министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Mazda 6 3 500
82 Сергей Цукарь Новосибирская область министр цифрового развития и связи Mazda 6 3 500
83 Станислав Корниенко Липецкая область начальник управления цифрового развития УАЗ Патриот 3 500
84 46 Андрей Артемов Орловская область член правительства, руководитель департамента ИТ Opel Mokka SsangYong Actyon 3 300
85 Мария Литовко Севастополь замгубернатора – председателя правительства Ford Fiesta, Cadillac SRX 3 290
86 Владимир Разумков Ульяновская область председатель правительства Mazda CX 30 3 100
87 29 Денис Земнухов Амурская область министр цифрового развития и связи Nissan Leaf 3 100
88 Юлия Смирнова Санкт-Петербург председатель комитета по информатизации и связи Mitsubishi Pajero 3,0 LWB 3 000
89 49 Дейкин Евгений Томская область начальник департамента цифровой трансформации Toyota Corolla Spacio, Renault Duster 2 920
90 Николай Кузнецов Смоленская область замгубернатора Renault Fluence, Geely GS 2 800
91 Валерий Бахин Волгоградская область первый замгубернатора Toyota Venza Мотоцикл МВ 750 2 570
92 Алексей Филиппов Ярославская область и.о. директора департамента информатизации и связи - заместитель директора Kia Rio X 2 400
93 Евгений Иванов Калининградская область первый замминистра Nissan Teana 2 200
94 Роман Ядыкин Астраханская область первый замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Nissan Teana 2 200
95 Вячеслав Федорищев Тульская область первый замгубернатора, председатель правительства Skoda Octavia 2 000
96 Сергей Местников Республика Саха зампредседателя правительства Hyundai Creta 2 000
97 53 Алексей Гусев Хабаровский край министр цифрового развития и связи края Nissan Bassara, Nissan March маломерное судно Volzhanka 53 Bowrider 1 920
98 Людмила Огородова Томская область замгубернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Huyndai i30 1,6 GLS AT 1 900
99 51 Алексей Сухих Кировская область министр ИТ и связи Ford Focus C-Max прицеп ВМЗ-96,601 1 830
100 Надежда Куртяник (7) Московская область министр государственного управления, ИТ и связи Suzuki Vitara II 1 800
101 Павел Матюхин Амурская область зампредседателя правительства Nissan Juke MR 16 1 800
102 Роман Тришин Калужская область замминистра цифрового развития Kia Sorento 1 800
103 57 Максим Садиков Кемеровская область министр цифрового развития и связи Nissan Juke 1 800
104 Евгений Чекин Камчатский край председатель правительства Suzuki Grand Vitara 1 600
105 50 Евгений Зрюмов Алтайский край министр цифрового развития и связи Suzuki Grand Vitara 1 600
106 Артем Верховцев Воронежская область зампредседателя правительства Renault Sandero 1 500
107 Галина Соколова Еврейская АО зампредседателя правительства Nissan Safari 1 500
108 59 Гульжан Фахрутдинова Курганская область директор департамента ИТ и цифрового развития Renault Arkana 1 500
109 63 Андрей Рудомeткин Смоленская область начальник департамента цифрового развития Renault Logan 1 500
110 Владимир Карпунин Новгородская область заместитель министра цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Renault Fluence 1 500
111 Владимир Старков (8) Саратовская область и.о. министра цифрового развития и связи Opel Astra 1 500
112 62 Венедикт Суворов Республика Марий Эл руководитель департамента информатизации и связи Лада Xray Cross 1 490
113 Валерий Андронов Республика Бурятия председатель комитета цифрового развития Suzuki Grand Vitarа 1 400
114 Хасан Хакимов Чеченская республика зампредседателя правительства Smart Forfour 1 400
115 Даниил Гахов Республика Северная Осетия (Алания) председатель комитета цифрового развития Chevrolet Laccetti, ГАЗ 310029 1 390
116 65 Геннадий Разумикин Республика Башкортостан министр цифрового развития государственного управления Ford Mondeo 750
117 Андрей Ключенко (9) Омская область министр цифрового развития и связи Мотоцикл Урал М-63, мотоцикл Урал ИМЗ 8,103 470
118 67 Антон Лебедев Ненецкий АО руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Daewoo Matiz 385

Источник: CNews Analytics, 2022

(1) — с сентября 2021 г., ранее занимал должность заместителя гендиректора ООО «Турбоэнергоремонт», также работал на руководящих должностях в ФКУ «Ространсмодернизация»
(2) — назначен в июле 2021 г., ранее — зампредседателя АО «МСП Банк», председатель совета директоров компании
(3) — работал до конца сентября 2022 г.
(4) — занимал должность до конца июля 2022 г.
(5) — с апреля 2022 г., ранее занимал должность главы администрации Советского района Республики Крым
(6) — с июня 2022 г., ранее — замдиректора
(7) — с ноября 2021 г., ранее — замминистра
(8) — с июля 2022 г., ранее — замминистра
(9) — с октября 2022 г., ранее — первый замминистра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития


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