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Демьян Бедный Придворов Ефим



31.01.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Камне-на-Оби 1
29.02.2024 «МегаФон» улучшили связ в аэропорту Тамбова и еще на 40 объектах региона 1
10.06.2022 МТС обеспечил домашними цифровыми сервисами 19 новостроек Новосибирска 1
02.07.2015 На «E-Yakutia 2015» обсудили путь к информационному обществу 1
04.09.2014 Состоялась торжественная церемония памятного гашения почтовой карточки с оригинальной маркой «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» 1
28.10.2009 Россия: цифровизация ТВ приведет к госмонополии 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Демьян Бедный и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9713 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4889 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
МегаФон 8860 1
БАРС Груп 545 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
Inforus - Инфорус консорциум 12 1
Почта России ПАО 2116 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Гранит 53 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1998 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 328 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66219 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50595 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15919 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27887 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3758 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1461 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3989 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8182 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5785 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15746 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1722 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12541 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12042 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19392 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 993 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6981 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 177 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21172 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 316 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12769 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7678 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24500 1
Аналоговые технологии 2770 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1127 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2680 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 509 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 284 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1422 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 720 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Путин Владимир 3177 1
Рейман Леонид 1049 1
Духовницкий Олег 91 1
Михайлов Сергей 52 1
Соловенчук Александр 105 1
Мудрецов Александр 19 1
Борисов Александр 36 1
Малинин Александр 40 1
Масалович Андрей 22 1
Солодов Владимир 11 1
Ситников Сергей 78 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Михалков Сергей 2 1
Антокольский Павел 1 1
Шевцов Николай 7 1
Ефимов Борис 1 1
Лебедев-Кумач Василий 1 1
Маршак Самуил 4 1
Берггольц Ольга 1 1
Черемных Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144602 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2878 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 930 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2904 1
Земля - планета Солнечной системы 10380 1
Армения - Республика 2281 1
Беларусь - Белоруссия 5671 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17410 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3950 1
Россия - СФО - Новосибирск 4303 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1665 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2670 1
Украина 7615 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2458 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 389 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 464 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 569 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 605 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 318 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Староюрьев 3 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Моршанск 9 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Мичуринск 36 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51139 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1310 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5427 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5857 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1076 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16325 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5763 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1790 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 966 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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