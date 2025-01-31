Демьян Бедный Придворов Ефим
Демьян Бедный и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2116 1
|Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
|Россети Ленэнерго 1701 1
|Гранит 53 1
|Путин Владимир 3177 1
|Рейман Леонид 1049 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Михайлов Сергей 52 1
|Соловенчук Александр 105 1
|Мудрецов Александр 19 1
|Борисов Александр 36 1
|Малинин Александр 40 1
|Масалович Андрей 22 1
|Солодов Владимир 11 1
|Ситников Сергей 78 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Михалков Сергей 2 1
|Антокольский Павел 1 1
|Шевцов Николай 7 1
|Ефимов Борис 1 1
|Лебедев-Кумач Василий 1 1
|Маршак Самуил 4 1
|Берггольц Ольга 1 1
|Черемных Михаил 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.