Сидящий в тюрьме поставщик псевдороссийских ПК для МВД остался без бизнеса

Оказавшийся в тюрьме основатель компании, которая пыталась поставить МВД десятки тысяч ПК псевдороссийского происхождения более чем на 1 млрд руб., передал все доли в этой организации ее официальному гендиректору.

Смена собственника «123 солюшнс»

Как выяснил CNews, у печально известной ИТ-компании «123 солюшнс» сменился собственник. По данным ЕГРЮЛ, 12 января 2023 г. 100% долей организации перешли от ее основателя Григория Блажко к Илье Попову, который в реестре заявлен гендиректором компании с июня 2017 г.

Напомним, Блажко в декабре 2022 г. был приговорен Замоскворецким судом Москвы к 3,5 годам колонии общего режима. Также ему был назначен штраф в размере 500 тыс. руб. Бизнесмен был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание за такое преступление может достигать заключения на 10 лет.

О возбуждении этого дела CNews стало известно в начале ноября 2021 г. Оно касалось попытки Блажко поставить в МВД в 2020 г. десятки тысяч ПК псевдороссийского происхождения на сумму свыше 1 млрд руб.

Посаженный Григорий Блажко избавился от всех долей в « 123 солюшнс

CNews ожидает от представителей «123 солюшнс» комментариев относительно того, является ли смена собственника формальностью, связанной с посадкой Блажко (в то время как он остается реальным бенефициаром), или речь идет о рыночной сделке.

По данным ЕГРЮЛ, других действующих бизнесов за Блажко сейчас не числится.

Компания остается на плаву

Несмотря на то, что сайт 123solutions.ru в настоящий момент недоступен, а других сайтов компании интернет-поисковики не находят, по ряду признаков, «123 солюшнс» продолжает более или менее успешно вести бизнес.

Карточка по делу Блажко появилась в публичной картотеке 27 мая 2022 г. Однако уже после этого компания смогла получить несколько многомиллионных госконтрактов.

В частности, 29 июня 2022 г. было подписано соглашение о поставке ноутбуков на 120,5 млн руб. с Министерством образования Приморского края. Через два месяца, 9 сентября с этим же ведомством был подписан аналогичный контракт на 24,3 млн руб. Затем 31 октября был подписан контракт на поставку моноблоков на 26,6 млн руб. для Федерального медицинского центра Росимущества.

Далее 1 декабря 2022 г. компания законтрактовалась на поставку ПК и периферии на 19,5 млн руб. в муниципальное казенное учреждение «Инвестиционно-строительный центр Тамбова "Инвестор"». В тот же день был подписан контракт на поставку системных блоков на 12 млн руб. в федеральное бюджетное учреждение «Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции РФ». Наконец, 6 декабря 2022 г. был подписан контракт на поставку компьютерной техники на 41,6 млн руб. в государственный Первый казачий университет.

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. выручка ООО «123 солюшнс» составила 1 млрд руб. с падением этого показателя на 19% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль при этом оказалась на уровне 9,5 млн руб.

Суть дела Блажко

По данным следствия, компания Блажко победила в аукционе на поставку 30,3 тыс. ПК для нужд МВД. Соответствующий тендер был опубликован 20 марта 2020 г. с начальной максимальной ценой контракта в 1,12 млрд руб. Сроки подведения итогов несколько раз сдвигались, в том числе из-за жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) компаний «Тегрус» (структура «Мерлиона»), «Депо» и «Аквариус».

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Согласно условиям контракта, победитель должен был поставить министерству технику российского происхождения. На старте закупки МВД даже допустило использование в них отечественных микропроцессоров, но по ходу тендера стало понятно, что «Эльбрусы» и «Байкалы» будущий поставщик использовать в ПК не сможет.

В итоге «123 солюшнс» попыталась передать в МВД компьютеры российской марки RDW, которые для госорганов в полной мере российскими не являются — их нет в реестре отечественной радиоэлектронной продукции при Минпромторге. Это и стало причиной отказа министерства принимать технику, в следствие чего контракт был расторгнут.

Псевдороссийские ПК и приговор

Решение о расторжении контракта поставщик успешно оспорил в Арбитражном суде Москвы в декабре 2020 г. Тогда суд обязал МВД принять отвергнутый товар. Из материалов разбирательства следовало, что ранее при передаче ПК в министерство в качестве документа, подтверждающего страну его происхождения, компания предоставила МВД сертификат соответствия (серия RU № 0165013). По мнению суда на тот момент, отсутствие товара в реестре не опровергает его российского происхождения.

Такие сертификаты выдавались различными уполномоченными организациями и определяли соответствие продукции тем или иным требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров. Ранее эта сфера была охвачена институтом ГОСТов.

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В то же время, как показывает практика мониторинга CNews ИТ-госзакупок, в части «железа» все госорганы считают единственно законным методом подтверждения российского происхождения продукции именно указание на факт его присутствия в реестре Минпромторга. Поэтому МВД обратилось в СКР по Центральному округу Москвы для возбуждения уголовного дела по факту поставки товара, не соответствующего условиям контракта.

«Предварительным расследованием установлено, что Блажко Г. М., являясь единственным учредителем ООО "123 Солюшнс", совместно с неустановленными должностными лицами Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД, не позднее 26 июня 2020 г., с целью хищения денежных средств, достоверно зная, что поставляемая продукция не входит в реестр российской радиоэлектронной продукции, в связи с чем цена государственного контракта должна быть снижена на 15%, сокрыли данный факт, вследствие чего 24 июля 2020 г. заключен государственный контракт с МВД на поставку компьютеров, — говорится в опубликованном постановлении суда от 20 апреля 2022 г. — После чего Блажко Г. М. и неустановленные лица в период с 24 июля 2020 г. по 20 октября 2020 г. обеспечили поставку в МВД компьютеров, не отвечающих требованиям контракта, однако, довести свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств до конца не смогли, так как поставленное оборудование не было принято должностными лицами ДТ МВД».

Григорий Блажко не признал своей вины и сторона защиты просила его оправдать. Суд пришел к выводу, что подсудимый намеревался поставить в МВД технику, не соответствующую требованиям контракта и признал его виновным. Защита намерена обжаловать приговор.