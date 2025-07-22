Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178951
ИКТ 13907
Организации 10813
Ведомства 1480
Ассоциации 1010
Технологии 3482
Системы 25901
Персоны 76956
География 2896
Статьи 1536
Пресса 1230
ИАА 705
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2669
Мероприятия 861

Кирюшкин Сергей


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 По ГОСТу: «Газинформсервис» подтвердил соответствие системы менеджмента качества стандартам ISO и ГОСТ 1
11.10.2024 «Газинформсервис» адаптировал Litoria Desktop 2 к новым правилам ЭП 1
02.07.2024 «Газинформсервис» прошла аккредитацию в качестве удостоверяющего центра 1
31.05.2024 Реализован первый трансграничный обмен электронными товаросопроводительными документами между Россией и Белоруссией 1
18.03.2024 Dodo Brands внедрил систему международного ЭДО благодаря сервисам SimpSign и УЦ «Газинформсервис» 1
06.12.2023 «Газинформсервис» развивает ЭДО между Россией, Казахстаном и Белоруссией 1
Сергей Кирюшкин, «Газинформсервис» 1
16.11.2022 Реформа электронной подписи в России опять забуксовала. Власти винят санкции 1
12.07.2022 На «Госуслугах» появился сервис покупки и продажи автомобилей 1
13.11.2006 Электронная цифровая подпись: рынок вырос на 230% 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Кирюшкин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 331 9
Тензор 113 2
Удобная подпись 2 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 234 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 51 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 25 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12254 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3013 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2047 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6138 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3459 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5044 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3387 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 116 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3267 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 28 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1461 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4028 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12974 7
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 365 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12517 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 334 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2173 2
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 373 2
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 221 2
Электронный документ - Electronic document 1497 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4713 2
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 127 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3853 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4556 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5482 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12541 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5643 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 945 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11670 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 944 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1790 1
C2C - consumer-to-consumer - потребитель для бизнеса 55 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4343 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 310 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 909 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 854 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1918 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3885 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29736 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 287 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4199 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 875 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 278 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5551 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3366 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 286 1
Минцифры РФ - Госключ 165 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 411 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 151 1
Газинформсервис - Litoria Desktop 6 1
NVision Барьер 687 1
Класс Дмитрий 2 2
Шадаев Максут 1076 1
Аксаков Анатолий 158 1
Мишустин Михаил 702 1
Голованов Евгений 1 1
Медведовский Алексей 1 1
Нашивочников Николай 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 7
Беларусь - Белоруссия 5902 4
Европа 24452 2
Казахстан - Республика 5694 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18054 1
Эстония - Эстонская Республика 753 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 922 8
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 418 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53283 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6444 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4290 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6211 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30672 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2304 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8314 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8052 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3570 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19550 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4126 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1791 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49774 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5415 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9234 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2209 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6166 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 396 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3463 1
Федеральный закон 476-ФЗ 11 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2194 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7528 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5101 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1008 1
Аудит - аудиторский услуги 2875 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1038 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще