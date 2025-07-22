Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кирюшкин Сергей
УПОМИНАНИЯ
Кирюшкин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Газинформсервис - ГИС 331 9
|Тензор 113 2
|Удобная подпись 2 2
|Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 234 1
|Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 51 1
|ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 25 1
|РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 28 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1461 1
|Класс Дмитрий 2 2
|Шадаев Максут 1076 1
|Аксаков Анатолий 158 1
|Мишустин Михаил 702 1
|Голованов Евгений 1 1
|Медведовский Алексей 1 1
|Нашивочников Николай 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151133 7
|Беларусь - Белоруссия 5902 4
|Европа 24452 2
|Казахстан - Республика 5694 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18054 1
|Эстония - Эстонская Республика 753 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.