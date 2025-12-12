Разделы

«Газинформсервис» вошел в состав воссозданного Экспертного совета по вопросам внедрения и использования электронной подписи и сертификатов безопасности

Компания «Газинформсервис» вошла в состав Экспертного совета по вопросам внедрения и использования электронной подписи (ЭП) и сертификатов безопасности. Совет был воссоздан приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Росиии от 9 декабря 2025 г. №1157. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Цель создания Совета, согласно Приказу, — совершенствование государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере использования электронной подписи. Документ утверждает новое положение о Совете и его актуальный состав.

«Совет призван обеспечить эффективную коммуникацию между экспертным сообществом, представителями рынка услуг на основе инфраструктуры открытых ключей (Public Key Infrastructure, PKI) и регуляторами. Целый спектр актуальных вопросов по этой тематике, таких как электронные архивы документов с ЭП, эффективное использование машиночитаемых доверенностей, мобильная электронная подпись, трансграничное признание электронной подписи и другие, нуждаются в эффективном диалоге, обсуждении, выработке качественных решений», — отметил Сергей Кирюшкин, советник генерального директора – начальник удостоверяющего центра компании «Газинформсервис».

«"Газинформсервис" с готовностью принял приглашение войти в состав экспертного совета. Уверены, что знания и опыт наших экспертов, глубоко погруженных в данную проблемную область благодаря совершенствованию продуктовой линейки Litoria, будут содействовать решению этих и многих других актуальных задач развития отрасли электронной подписи и PKI», — отметил Сергей Кирюшкин.

Новый Приказ также отменяет действие ряда предыдущих документов Министерства связи и массовых коммуникаций России, регламентировавших работу аналогичных экспертных советов по вопросам электронной подписи в период с 2013 по 2017 гг.

