Реформа электронной подписи в России опять забуксовала. Власти винят санкции

В России снова откладывают внедрение системы машиночитаемых доверенностей для электронных подписей. Теперь бизнес должен подготовиться к их использованию к 1 августа 2023 г. вместо 1 января. Среди причин чиновники называют отсутствие необходимого оборудования и ПО, которое пропало из-за санкций. Представители отрасли утверждают, что ничего не успели бы и без санкций, и вряд ли дополнительные семь месяцев кардинально повлияют на ситуацию.



Фора в семь месяцев

Российской реформе системы машиночитаемых доверенностей (МЧД) для электронных подписей из-за санкций решили дать еще семь дополнительных месяцев, пишет «Интерфакс». Теперь компаниям и удостоверяющим центрам нужно успеть перейти на новые рельсы не до начала 2023 г., а на семь месяцев позже.

Такое решение принял комитет Госдумы по финансовому рынку, порекомендовав в первом чтении принять законопроект, который позволяет компаниям использовать квалифицированный сертификат ключей проверки электронной подписи без применения машиночитаемой доверенности до 1 августа 2023 г. Предложение было согласовано с Минцифры, Федеральной налоговой службой, Минфином и Центробанком.

Руководитель думского комитета Анатолий Аксаков объяснил, что сделать это пришлось из-за санкций, которые повлияли на доступ к «соответствующему оборудованию и программному обеспечению». Не хватило компаниям и времени, добавил спикер.

«Сроки вступления в действие норм, где должна применяться машиночитаемая доверенность, будут передвинуты до 1 августа 2023 г. Меня заверяют, что все будут готовы к этой дате, поэтому такую дату и поставили», – отметил Аксаков.

Что представляет собой реформа

Машиночитаемая доверенность – это электронная форма бумажной доверенности, подписанная квалифицированной электронной подписью (КЭП) руководителя организации. В 476-ФЗ говорится, что МЧД будет использоваться, чтобы подтвердить полномочия сотрудника, который подписывает электронные документы от имени компании.

Предполагалось, что уже с января 2022 г., например, бухгалтеры, уже не смогут использовать электронную подпись организации. Им требуется подписываться как физлица и в довесок прикладывать машиночитаемую доверенность.

Реформа МЧД изменит 95% всего электронного документооборота в стране

Кстати, в других странах понятия МЧД вообще нет. В Европе считается, что раз уж сотрудник получил сертификат электронной подписи, значит имеет полное право действовать от имени организации, и его полномочия урегулированы этим документом.

В России полномочия сотрудников до сих пор подтверждались фактом выдачи самого сертификата ключа проверки электронной подписи аккредитованным удостоверяющим центром. В сертификате прописано назначение – то, для чего вам его выдали (для сдачи налоговой отчетности от имени предприятия). Проверяя сертификат, доверяющая сторона, может проверить полномочия подписанта.

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Ожидается, что реформа в России затронет почти все электронное взаимодействие с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По различным оценкам, на их долю приходится до 95% всего электронного юридически значимого документооборота в стране.

Ранее, 21 февраля 2022 г. были опубликованы три постановления правительства, определившие нормы в отношении МЧД при взаимодействии с участием физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эти нормы, в которых прописаны порядок и технические требования, теперь должны реализовать операторы электронного документооборота, удостоверяющие центры и организаторы информационных систем (например площадки Госзакупок, «Госуслуги» и др.)

Что затормозило реформу

Начальник удостоверяющего центра «Газинформсервис» Сергей Кирюшкин в беседе с CNews объяснил, что на проведение самой масштабной реформы в области электронной подписи в стране с 2011 г. явно требовалось намного больше времени. Санкции и прочие негативные факторы в экономике и социальной жизни тоже сыграли свою роль, но далеко не ведущую.

«Нужно было сразу устанавливать длительный переходный период, – отметил эксперт. – Да, специальное системное ПО, средства разработки, прикладные решения или "железо" для разработки и внедрения собственно МЧД действительно требуются, однако главная причина торможения не в этом. Было бы понятно, что надо собственно внедрять – а в случае с МЧД это до сих пор не совсем понятно».

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По словам Кирюшкина, реформа забуксовала из-за того, что юристы, авторы поправок в механизм регулирования полномочий в 63-ФЗ, на этапе их разработки не ориентировались на мнение технических экспертов и мировой опыт решения этой задачи применительно к электронным документам, а старательно изобретали собственное «колесо».

«А теперь вся отрасль мучительно пытается сделать так, чтобы это колесо, будучи установленным на телегу, позволило этой телеге все-таки ехать, – отметил Кирюшкин. – Стопроцентной готовности у бизнеса не будет и к 1 сентября 2023 г. Учитывая непростую ситуацию в экономике, вся ИТ-отрасль в новых условиях сейчас должна решать первоочередные задачи по обеспечению функционирования уже существующей инфраструктуры, а не внедрять технологии, которых никто в мире никогда не внедрял».