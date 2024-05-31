Реализован первый трансграничный обмен электронными товаросопроводительными документами между Россией и Белоруссией

Осуществлена первая отгрузка товаров в России, оформленная электронным товаросопроводительным документом. Доверенной третьей стороной стал системный интегратор «Газинформсервис».

Отгрузка совершена компанией ООО «Марк Формэль» (Белоруссия) и Филиалом ООО «Марк Формэль» (Россия). Со стороны Белоруссии оператором электронного документооборота выступила компания ООО «Электронные документы и накладные» (сервис ЭДИН), а со стороны России – компания «Тензор». Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

При этом использовалась инфраструктура доверенной третьей стороны, от Белоруссии – РУП «Национальный центр электронных услуг», а со стороны России – ООО «Газинформсервис», сообщает официальный сайт Министерства по налогам и сборам Белоруссии.

В Белоруссии с 1 мая 2024 г. нормативно и технически имеется возможность осуществления электронного документооборота между белорусскими субъектами хозяйствования и субъектами хозяйствования России.

Cоветник генерального директора – начальник удостоверяющего центра ООО «Газинформсервис» Сергей Кирюшкин: «Наша компания в трансграничном электронном юридически-значимом документообороте выступает в роли оператора сервиса проверки иностранной электронной подписи согласно положениям ч. 4 ст. 7 Федерального закона «Об электронной подписи», то есть обеспечивает проверку действительности иностранной электронной подписи, являясь аккредитованным удостоверяющим центром, обладающим технологической возможностью реализовать такой сервис и действующим в данных процедурах на основании соглашений между участниками электронного взаимодействия (в том числе – договорами с компанией «Тензор» и РУП НЦЭУ). Мы очень рады тому, что данный сервис востребован участниками ВЭД на направлениях Россия-Белоруссия и Россия-Казахстан, и прикладываем все усилия для расширения спектра направлений, поддерживаемых в рамках трансграничного пространства доверия B2B».