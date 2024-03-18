Dodo Brands внедрил систему международного ЭДО благодаря сервисам SimpSign и УЦ «Газинформсервис»

Dodo Brands внедрил систему международного ЭДО благодаря сервисам SimpSign и УЦ «Газинформсервис» шаг стал возможным благодаря технологическому сотрудничеству с компанией «Удобная Подпись», которая представила на российский рынок новаторский продукт – сервис трансграничного ЭДО SimpSign. Сервис предлагает для своих клиентов юридически значимый ЭДО с контрагентами из Казахстана.

Одним из первых кто подключился к сервису международного ЭДО SimpSign стала компания Dodo Brands, изначально взявшая путь инновационного построения бизнеса.

«Мы рады быть одними из первых, кто внедрил международный ЭДО SimpSign в своей компании, – отметил представитель Dodo Brands Алексей Медведовский. – Эта система решила множество проблем, связанных с доставкой и подписанием документов с нашими франчайзи из Казахстана. Теперь мы экономим значительное количество времени, переводя документооборот в электронный формат. В скором времени мы планируем перевод всех франчайзи на международный ЭДО».

За короткий период времени уже четырнадцать франчайзи Dodo Brands в Казахстане были успешно переведены на международный ЭДО, что составляет значительную часть от общего числа франчайзи компании в этой стране.

Работа сервиса международного ЭДО стала возможна благодаря имплементации механизмов проверки иностранной электронной подписи. В России такая функция, в соответствии с законом, возложена на специальные организации, ведущие деятельность в области PKI – доверенную третью сторону или на аккредитованный удостоверяющий центр. В сервисе международного ЭДО SimpSign эту услугу оказывает «Газинформсервис».

«В 2023 г. в тематике трансграничного признания иностранной электронной подписи был снят существенный барьер: согласно поправкам в закон «Об электронной подписи» появилась возможность признавать иностранную электронную подпись на основании соглашений между юридическими лицами. Ранее для этого требовался международный договор между странами, что было гораздо сложнее. В результате появилась практическая возможность трансграничного юридически-значимого ЭДО в сегменте B2B. Мы рады, что уже в первые месяцы, как только это стало возможным, так много участников внешнеэкономической деятельности по достоинству оценили это и подключились к сервису трансграничного ЭДО», – отметил Сергей Кирюшкин, начальник удостоверяющего центра «Газинформсервис».

Управляющий директор компании «Удобная Подпись» Дмитрий Класс отметил: «Мы стремимся к постоянному развитию и улучшению нашего продукта. Уже начата работа по масштабированию сервиса на другие страны Евразийской экономической комиссии, в первую очередь Белоруссии. Сейчас идет подготовительный период, обсуждение сценариев взаимодействия с участниками рынка ЭДО Белоруссии. Рынок Белоруссии готов к трансграничному обмену документами с компаниями из России, есть юридическая подоснова для начала взаимодействия, главное сделать так, чтобы это было удобно всем участникам. Также рассматриваем возможности по развитию продукта внутри страны. Идут переговоры с операторами ЭДО и разработчиками систем ЭДО об интегрировании с ними нашего сервиса c тем, чтобы предложить конечному клиенту «одну кнопку» с помощью которой он мог бы подписывать и отправлять электронные документы не только внутри России, но и зарубежному контрагенту».