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«Газинформсервис» адаптировал Litoria Desktop 2 к новым правилам ЭП

С 1 сентября 2024 г. вступили в силу изменения в требования к форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (ЭП), утвержденные приказом ФСБ России от 2 февраля 2024 г. N 50. «Газинформсервис» адаптировал свои решения к новым требованиям и среди первых в отрасли представил обновленное программное обеспечение Litoria Desktop 2, полностью соответствующее актуальному законодательству. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса».

Ключевое изменение — добавление в сертификат информации о сроке действия ключа электронной подписи (PrivateKeyUsagePeriod). Теперь сертификаты, выпущенные после 1 сентября 2024 г., считаются квалифицированными только при наличии этого поля. Кроме того, срок действия ключа электронной подписи учитывается при определении действительности квалифицированной электронной подписи (63-ФЗ, статья 11, часть 2.1).

«Новые требования особенно важны при использовании так называемых "длинных" сертификатов, срок действия которых превышает срок действия ключа электронной подписи», — отметил Сергей Кирюшкин, советник генерального директора — начальник удостоверяющего центра компании «Газинформсервис». — «Без доказательств действительности ключа электронной подписи на момент подписания (метка доверенного времени + OCSP-ответ или CRL) ЭП, созданная с использованием такого "длинного" сертификата, не является действительной по истечении срока действия ключа электронной подписи. То есть в таком случае (если доказательств момента подписания и доказательств действительности сертификата на этот момент в электронной подписи нет), срок действительности электронной подписи будет определяться более коротким сроком действия ключа электронной подписи: "длинный" сертификат превратится в "короткий". Крайне важно, чтобы средства электронной подписи выполняли такие проверки».

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