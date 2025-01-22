Новый релиз Luxms BI 10.3

В январе 2025 г. вышла новая версия российской системы бизнес-аналитики – Luxms BI v10.3 с рядом обновлений и улучшений. В версии Luxms BI 10.3 появилась новая визуализация «Пирамида» – инструмент, который наглядно показывает последовательные этапы процесса – от большего к меньшему. С ее помощью можно: сравнивать доли различных категорий на каждом уровне; анализировать воронки продаж, этапы процессов или распределение ресурсов; визуализировать иерархические данные для лучшего понимания их структуры. Об этом CNews сообщили представители Luxms

Каждый наш новый релиз включает в себя усовершенствования конструктора. Нововведения направлены на улучшение пользовательского интерфейса и предоставление большего контроля над настройками графиков непосредственно в конструкторе без написания кода в JSON-конфиге.

Одним из нововведений стало добавление блока для настройки легенды. Теперь можно выбрать, где отображать легенду, поменять вид иконки рядом с каждым элементом, а также настроить шрифты. Это улучшает восприятие данных и позволяет персонализировать внешний вид дэша.

Обновилось окно стилизации. Теперь можно гибко настраивать лейблы (надписи) на графиках: изменять цвет, фон, скругления, границы и обводки, что дает возможность выделять важные показатели.

Также улучшилось модальное окно фактов: среди обновлений – возможность регулировать толщину линий на графиках, а также стилизовать подписи – гибко настраивать их внешний вид, включая размер, шрифт и стиль. Это делает графики не только информативными, но и визуально понятными.

В конструкторах дэшей увеличилось количество визуальных настроек. Например, теперь можно редактировать границы дэшей, выбрать их толщину и оформление, а также выделить верхнюю панель с помощью заливки или обводки для улучшения визуального единства и наглядности.

В таблицах появилась возможность включать общий итог не только по столбцам, но и по строкам, что дает пользователям больше гибкости при анализе данных. Эта настройка включается в редакторе.

Кроме того, в новой версии в рассылках теперь появилась возможность не только отправлять Отчеты, но и сохранять их в сетевую папку.

Также в Luxms BI 10.3 изменился способ отображения даты создания атласов — теперь в этом поле показывается не только дата, но и точное время.

В Luxms Data Boring добавлен новый узел «Кубы обновлены», который предназначен для автоматического обновления дэшбордов при изменении данных в используемых Кубах.

Александр Тютюнник, директор по развитию бизнеса ГК Luxms: «Luxms BI постоянно развивается, наша цель — дать пользователям больше инструментов для визуализации и анализа, сохраняя простоту и гибкость интерфейса».