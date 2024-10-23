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Подтверждена совместимость Luxms BI и «Ред ОС 8»

Система бизнес-аналитики Luxms BI получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС 8», сертифицированной ФСТЭК России. В результате совместного тестирования команды Luxms и специалистов компании «Ред Софт» была подтверждена корректность работы продуктов.

Современные компании все чаще сталкиваются с необходимостью принимать взвешенные решения на основе данных, сохраняя при этом высокий уровень информационной безопасности. Совместимость Luxms BI и «Ред ОС 8» открывает новые возможности для тех компаний, которые стремятся усилить контроль над данными и минимизировать риски.

Luxms BI и «Ред ОС» предлагают предприятиям стабильный и проверенный технологический стек для решения аналитических задач. Особое внимание уделяется соблюдению всех стандартов информационной безопасности, что особенно важно для организаций, работающих с конфиденциальными данными.

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Объединение возможностей Luxms BI и «Ред ОС» позволяет создавать мощные аналитические решения с соблюдением всех требований информационной безопасности. Компании, использующие «Ред ОС», могут спокойно переходить на новую версию и продолжать пользоваться Luxms BI на отечественной операционной системе. Оба решения входят в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

«Расширение пакета поддерживаемых «Ред ОС» решений системой бизнес-аналитики больших данных Luxms BI предоставляет нашим клиентам больше возможностей для перехода на отечественный стек технологий. Благодаря совместимости продуктов потенциальные заказчики смогут быстрее интегрировать эти системы в свою ИТ-инфраструктуру» — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред Софт»

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