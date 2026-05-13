Luxms BI и «Крит» ускоряют внедрение корпоративной аналитики и ИИ-сценариев

Luxms BI и компания «Крит» объявили о расширении партнерства, направленного на повышение эффективности внедрения аналитических решений. Вместе компании выстраивают подход, который сокращает сроки интеграции и повышает устойчивость решений в корпоративной ИТ-инфраструктуре.

Luxms BI – современная платформа бизнес-аналитики, которая сочетает высокую производительность, гибкость и продвинутые возможности работы с данными. Встроенный ETL-инструмент, обширный функционал, широкие возможности кастомизации и высокий уровень информационной безопасности делают ее удобным инструментом для построения аналитики любой сложности. Имеет сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия.

«Крит» – современная ИТ-компания, специализирующаяся на разработке и внедрении корпоративных информационных систем, BI- и EPM-решений, а также интеграции данных и автоматизации бизнес-процессов. Компания обладает широкой экспертизой в реализации проектов в промышленности, энергетике, госсекторе, ритейле и финансовой отрасли.

Важное направление сотрудничества – использование искусственного интеллекта в аналитических системах. Luxms BI предлагает платформенный подход, где BI-система становится средой для построения собственных сценариев работы с данными и ИИ-моделями.

Luxms BI позволяет использовать большие языковые модели (LLM) внутри аналитических процессов, интегрировать ИИ для создания кубов, модели данных, визуализаций, дэшбордов и бизнес-логики, а также обеспечивает полный цикл аналитики и безопасность при работе с ИИ. При этом платформа не ограничивается стандартными ИИ-функциями, а позволяет реализовать различные сценарии использования искусственного интеллекта под конкретные задачи бизнеса.

«Крит» обеспечивает интеграционную поддержку таких внедрений, помогая гибко и оперативно разворачивать решения в корпоративных средах. Для заказчиков это означает возможность использовать BI-платформу с самым современным функционалом в уже существующей инфраструктуре без сложной перестройки.

«Luxms BI – это платформа, которая выходит за рамки классической BI-системы. Сегодня бизнесу важно не только визуализировать данные, но и гибко работать с ними, включая работу с искусственным интеллектом. Партнерство с «Крит» позволяет нам быстрее и эффективнее внедрять такие сценарии в проектах, обеспечивая интеграцию платформы в существующую ИТ-инфраструктуру заказчиков», – отметил Андрей Васильев, директор по развитию продуктового бизнеса Luxms BI.

«Сотрудничество Luxms BI и «Крит» отражает общий тренд рынка на формирование гибких, масштабируемых и технологически независимых платформ обработки данных, которые могут адаптироваться под задачи бизнеса и быстро интегрироваться в существующие корпоративные среды, предоставляя пользователям как классические инструменты бизнес-аналитики, так и новые ИИ-возможности на уровне ядра платформы и пользовательских (включая self-service) инструментов», – сказал Шамиль Мухаметдинов, директор департамента платформенных решений «Крит».