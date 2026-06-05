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Luxms BI v12: платформа с ИИ для нового поколения корпоративной аналитики

Вышла новая версия Luxms BI v12. Платформа включает ИИ-функциональность, расширение возможностей программируемой аналитики и глубокой адаптации под корпоративные задачи. Обновление затрагивает ключевые уровни системы – технологический стек, пользовательский интерфейс и внутреннюю логику работы с данными. Об этом CNews сообщили представители Luxms.

ИИ-сценарии

Одним из ключевых обновлений Luxms BI v12 стала поддержка ИИ-сценариев. В платформе появился ИИ-аналитик – интеллектуальный ассистент, встроенный непосредственно в BI-среду.

Пользователь может общаться с ним на естественном языке без специальных промтов. ИИ понимает структуру аналитической модели, работает с существующими показателями, фактами и размерностями и помогает выполнять повседневные задачи аналитики.

ИИ-аналитик может: создавать кубы и аналитические модели данных; самостоятельно формировать дэшборды и отчеты по запросу пользователя; объяснять полученные результаты и помогать интерпретировать показатели; ускорять работу с данными и создание аналитических решений.

ИИ-аналитик позволяет автоматизировать и ускорить работу дата-инженера и аналитика - от подключения источника, при наличии подключения к каталогу данных*, и подготовки модели данных до готового отчета и аналитического вывода.

Luxms BI позволяет подключать различные LLM-модели непосредственно в аналитические процессы. Особое внимание уделено безопасности – поддерживается использование локальных моделей, когда данные остаются внутри корпоративного контура компании.

При этом платформа не ограничивается готовыми функциями вроде чат-ботов или встроенных ассистентов. Сегодня это может быть ИИ-аналитик, а завтра любой другой интеллектуальный сценарий, необходимый бизнесу.

ИИ-функциональность доступна начиная с версии 12 как дополнительное расширение платформы и требует отдельного лицензирования.

LPE: программируемая логика внутри BI

Одним из важных обновлений в версии 12 стало развитие LPE - внутреннего языка платформы.

LPE по-прежнему остается языком формул и расчетов, постоянно развивается и пополняется новым функционалом. Но теперь LPE стал еще и языком программирования, который управляет поведением системы. Он связывает данные, расчеты, визуализации, фильтры, пользовательское поведение и интерфейс единой логикой.

LPE в версии 12 позволяет: динамически изменять структуру и отображение дэшбордов; управлять состояниями, фильтрами и пользовательскими сценариями; адаптировать интерфейс под контекст и действия пользователя; реализовывать сложную бизнес-логику без внешней разработки.

LPE в 12 версии дает возможность настроить бизнес-логику, которая не закладывалась вендором, путём написания кода с использованием специально разработанных для этого функций.

Один интерфейс может адаптироваться под различные сценарии использования, менять набор визуализаций, компоновку, фильтры и аналитику в зависимости от контекста. Например, при снижении продаж на дэшборде показывается детализация каналов продвижения, а при перерасходе бюджета – структуру затрат и эффект.

Раньше такая задача решались бы через набор отдельных дэшбордов, а сейчас – внутри одного интерфейса. Дэшборд может динамически менять свое содержимое в зависимости от состояния – фильтров, пользовательских действий, прав или даже размера экрана. Фактически – набор различных сценариев в одном интерфейсе.

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По сути, Luxms BI формирует собственный слой программируемой логики внутри платформы. LPE выступает как специализированный предметно-ориентированный язык для управления логикой и поведением внутри платформы. Такой подход позволяет реализовывать сложные сценарии, сохраняя преимущества коробочного решения – безопасность, управляемость и совместимость при обновлениях системы. Компании получают гибкость кастомизации без типичных проблем глубокой разработки на JavaScript, где обновления со временем приводят к рискам несовместимости и усложнению поддержки решений.

В планах развития – развитие интерфейса для настройки логики с LPE, усиления подхода к переиспользованию через Init.LPE и упрощение создания сложных сценариев.

Но при этом LPE это также и язык формул, как и раньше. Простой пользователь может ограничиться расчетами, а продвинутый аналитик – использовать его как полноценный скриптовый язык. Это важный шаг в сторону self-service – аналитики получают больше контроля без необходимости полноценной разработки. В результате платформа становится расширяемой не только со стороны вендора, но и со стороны пользователя.

Переход на React 19

Важной частью обновления стал переход платформы на React 19. Для Luxms BI это стратегическое обновление технологического стека, которое влияет на производительность, стабильность и дальнейшее развитие интерфейсов платформы.

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Новая версия React обеспечивает: более высокую отзывчивость интерфейсов; стабильную работу сложных дэшбордов и больших объемов данных; снижение нагрузки на браузер; улучшенную обработку состояний и ошибок; совместимость с современными библиотеками и инструментами разработки,

Переход на актуальную версию React также формирует основу для ускоренного развития пользовательских интерфейсов и внедрения новых возможностей платформы в будущих релизах.

White label и развитие корпоративных BI-платформ

В новой версии Luxms BI появилась поддержка white label – возможность разворачивать платформу как собственное BI-решение компании.

Компании могут использовать Luxms BI как технологическую основу собственной BI-платформы, адаптируя интерфейс, визуальный стиль и пользовательский опыт под собственный бренд и корпоративные стандарты. Такой подход особенно востребован в крупных организациях, где усиливается тренд на развитие внутренних цифровых платформ и независимых ИТ-экосистем.

White label позволяет объединить преимущества готовой промышленной BI-платформы с гибкостью собственного решения без необходимости разрабатывать систему с нуля.

Обновленная документация

С версии 12 документация становится версионной — теперь можно выбирать нужный вариант базы знаний в соответствии с версией системы, с которой работаете. Также в документации к версии 12.0.0 появились новые разделы: «Руководство по LPE для фронтенда»; «Руководство по управлению отчетами»; «Руководство прикладного администратора».

*Поддерживаются Каталоги Данных - Arenadata DataCatalog или OpenMetadata

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