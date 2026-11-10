Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica - Полиматика

Модуль Dashboards в BI-системе «Полиматика»: новые возможности для работы с данными и отчетами Вышла новая версия Polymatica Dashboards – модуля платформы «Полиматика BI» (входит в продуктовый портфель «БФТ-

BI-система «Полиматика» получила обновление модуля Analytics: удобная работа с таблицами и Excel живании типовых пользовательских действий. Для руководителя это в конечном счете означает более короткий путь от вопроса к обоснованному решению», – отметила Екатерина Занозина, генеральный директор «Полиматика Рус» (входит в ООО «БФТ»), заместитель директора дирекции управления данными «БФТ-Холдинга».

Softline за 230 миллионов перепродал «Ростелекому» долю в его убыточном поставщике компании «Полиматика Рус», разрабатывающей решения для бизнес-аналитики и планирования под брендом Polymatica. Об этом говорится в документах компании. Сделка была заключена в начале 2026 г. П

Команда Arenadata Catalog разработала коннектор к Polymatica Dashboards Пользователям системы управления корпоративными данными Arenadata Catalog (ADC) доступен коннектор к Polymatica Dashboards — обновление вошло в релиз продукта v. 0.8.5. Об этом CNews сообщили представители Arenadata. Новый коннектор предназначен для автоматизированного сканирования структуры м

«Ростелеком» купил долю в принадлежащем Softline разработчике решения для анализа данных .AI, входящей в группу Softline, 49% долю в компании «Полиматика Рус», разработчика линейки решений Polymatica для бизнес-аналитики и планирования. Об этом говорится в сообщениях сторон. Сумма

«БФТ-Холдинг» приобрел долю компании «Полиматика Рус» – игрока на российском рынке аналитики данных приобретении 49% доли ООО «Полиматика Рус», разработчика флагманской платформы для аналитики данных Polymatica, у группы компаний FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline). Цель стратегического па

SL Soft FabricaONE.AI выпустила обновление платформы бизнес-аналитики Polymatica BI SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) выпустила обновленную версию платформы Polymatica BI, предназначенную для анализа и визуализации больших данных в реальном времени. Релиз включает ряд изменений и новых возможностей в модулях Dashboards и Analytics, направленных на

SL Soft FabricaONE.AI представила технологию для миграции финансовых моделей из Excel в Polymatica EPM с помощью LLM Вендор SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) представил автоматизированный инструмент на основе LLM для миграции финансовых моделей из Excel в платформу Polymatica EPM. Теперь пользователи бизнес-платформы могут переносить сложные финансовые модели, собранные в Excel, в Polymatica EPM и экономить ресурсы на консалтинге. Платформа воспрои

Polymatica EPM компании SL Soft FabricaONE.AI включена в Единый реестр российского ПО Бизнес-платформа Polymatica EPM российского вендора SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) внесена в Единый реестр российского ПО. Платформа предназначена для широкого спектра корпоративных задач: она с

SL Soft FabricaONE.AI выпустила обновление BI-платформы Polymatica SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) выпустила обновленную версию BI-платформы Polymatica, предназначенной для анализа и визуализации данных. Релиз включает значительные улучшения в производительности, а также новую функциональность в модулях Dashboards и Analytics. Среди

Вышел новый релиз бизнес-платформы Polymatica ЕРМ компании SL Soft FabricaONE.AI В новой версии бизнес-платформы Polymatica ЕРМ (компании SL Soft FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline) реализовано сразу несколько полезных пользовательских функций: ускорение работы благодаря переходу на колоночное хранение

Merlion представляет самый полный стек решений от российских производителей, доступно новое решение от разработчика SL Soft Более 13 лет Polymatica разрабатывает аналитические инструменты для работы с большими объемами информации с использованием алгоритмов интеллектуального анализа данных и машинного обучения. В техническом цен

Компании SL Soft и «УРСА ТехноЛаб» стали партнерами т реализовывать совместные проекты по внедрению платформы для управления эффективностью предприятия Polymatica EPM и повышать общую продуктивность планирования и бюджетирования за счет оптимиза

SL Soft выпустила образовательный курс по визуализации данных в Polymatica BI SL Soft выпустила образовательный курс по визуализации данных в Polymatica BI. Бесплатный курс поможет новым пользователям освоить функциональность BI-системы – анализировать данные, создавать интерактивные дашборды, отчеты и принимать обоснованные решения.

SL Soft выпустила обновление BI-системы Polymatica торы. ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах, которые могут быть обогащены ИИ-сервисами. Polymatica BI – система бизнес-аналитики, которая выполняет задачи in-memory аналитики на больших объемах данных и конструктора для создания интерактивных информационных панелей. Платформа сост

АО «НППКТ» и SL Soft (ГК Softline) объявили о совместимости своих продуктов В ходе проведенных испытаний была подтверждена полная совместимость системы бизнес-аналитики Polymatica BI с ОС «ОСнова». Эксперты компаний АО «НППКТ» и SL Soft проверили корректность функционирования и работоспособность систем, итог тестирования зафиксирован двусторонним сертификатом

АО «НППКТ» и SL Soft (ГК Softline) подтвердили совместимость своих продуктов В ходе проведенных испытаний была подтверждена полная совместимость системы бизнес-аналитики Polymatica BI с ОС «ОСнова». Эксперты компаний АО «НППКТ» и SL Soft проверили корректность функционирования и работоспособность систем, итог тестирования зафиксирован двусторонним сертификатом

SL Soft (ГК Softline) выпустила новый релиз бизнес-платформы Polymatica ЕРМ Компания SL Soft (ГК Softline) презентовала новый релиз бизнес-платформы Polymatica EPM. Продукт предназначен для цифровизации управленческих процессов планирования, мониторинга и контроля достижения финансовых показателей в компаниях различного уровня бизнеса, от с

Softline собрал 100% российского разработчика, оцененного почти в полмиллиарда «Софтлайн» консолидировал «Полиматика» Группа компаний «Софтлайн» (Softline) стала единоличным владельцем компании «П

Компании SL Soft (ГК Softline) и «Денвик Аналитика» подтвердили совместимость своих продуктов Совместное использование BI-платформы Polymatica и Экстрактора «1С», инструмента для выгрузки данных из «1С», доказано тестированием. Это технологическое партнерство упрощает работу бизнес-аналитиков и расширяет возможности их рабо

SL Soft и Orion soft подтвердили совместимость BI-платформы Polymatica и СУБД Proxima DB Вендор бизнес-приложений SL Soft и разработчик инфраструктурных продуктов Orion soft подтвердили совместимость BI-решения Polymatica и системы управления базами данных (СУБД) Proxima DB. В связке продукты будут полезны компаниям с быстро растущими и изменяющимися массивами данных. Решения обеспечат работу с высоко

«Аквариус» и SL Soft (ГК Softline) успешно протестировали решение Polymatica Analytics на серверах Aquarius Компании «Аквариус» и SL Soft (ГК Softline) сообщили об успешном прохождении тестирования инструмента для многомерного анализа данных Polymatica Analytics на серверах Aquarius третьего поколения (семейство AC). Тестирование комплекса проводилось для компаний финансового сектора, но решение может быть использовано для организа

Аналитические инструменты Polymatica компании SL Soft (ГК Softline) включены в образовательный процесс «Академии ФНС ЛАБ — Волга» . В 2024 г. около 200 участников завершили обучение по программе «Новый подход к анализу данных ПО «Полиматика». Она вошла в Единый специализированный информационный Ресурс Минтруда России, пре

SL Soft (ГК Softline) и «Витро Софт» подтвердили интеграцию продуктов Polymatica Dashboards и Vitro-CAD Команды компаний SL Soft и «Витро Софт» провели ряд тестов, подтверждающих совместную работу Polymatica Dashboards и Vitro-CAD. Среда общих данных (СОД) Vitro-CAD позволяет эффективно управлять документацией инвестиционно-строительных проектов. При этом она дает возможность проводить б

Крупный банк перешел на отечественное BI-решение Polymatica от SL Soft (ГК Softline) Банк, входящий в топ-5 игроков российского рынка по объему активов, заменил иностранную систему для решения задач по бизнес-аналитике отечественным BI-инструментом Polymatica компании SL Soft. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. До 2022 г. сотрудники банковской организации пользовались Microsoft Power BI, затем компании потребовалось заменит

На базе Polymatica компании SL Soft разработана подсистема аналитических расчетов в ГИС федерального министерства азу одного из министерств РФ. Совместно с партнером были внедрены инструменты для интерактивного и разностороннего анализа, исследования и визуализации больших массивов информации на основе продуктов Polymatica. Государственная информационная система (ГИС) – это платформа, которая позволяет планировать балансы производства и потребления продукции, предоставлять государственные услуги в цифр

Как быстро сформировать нестандартную аналитическую отчетность? В линейке два продукта: Polymatica Dashboards — конструктор информационных панелей, и Polymatica Analytics — инструмент для анализа больших объемов данных в режиме «здесь и сейчас» (ad-hoc). Они могут работать

В образовательный процесс МГПУ включены аналитические инструменты Polymatica Студенты Московского городского педагогического университета (МГПУ) изучают аналитику данных, используя ПО Polymatica компании SL Soft. Об этом CNews сообщил представитель компании. Практические занятия курса «Аналитика данных. Применение в сфере образования» проходят на базе BI-систем Polymatica

Торгово-промышленная палата РФ перешла на российское BI-решение Polymatica Компания SL Soft заместила иностранную BI-систему Qlik, прежде использовавшуюся в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП). Команда Polymatica внедрила инструменты для интерактивного и разностороннего анализа и построения информационных панелей. ТПП объединяет более 150 организаций по всей территории страны, каждая из котор

В платформе Polymatica от SL Soft (ГК Softline) появился новый модуль для сбора и ведения данных Компания SL Soft (ГК Softline) расширяет продуктовую линейку Polymatica программным продуктом «Модуль формирования данных». Он разработан компанией-партнером Codex Proj и предназначен для формирования и учета данных и их дальнейшего отображения в констру

SL Soft (ГК Softline) обновила BI-продукты Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics Команда Polymatica компании SL Soft (ГК Softline) выпустила обновления для BI-продуктов Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics. Новые возможности облегчают решение ежедневных профес

Продукт Polymatica Dashboards от SL Soft, ГК Softline, подтвердил совместимость с «Р7-Офис» Команда Polymatica (SL Soft, ГК Softline) разработала коннектор, который позволит пользователям Polymatica Dashboards работать с «Р7-Офис. Корпоративный сервер» как с хранилищем документов для с

Михаил Прибочий, Polymatica: Объединение с SL Soft дает Polymatica уникальный шанс вырасти из нишевого игрока в лидера отрасли CNews: Михаил, расскажите, чем Polymatica отличается от конкурентов в BI-сфере? Михаил Прибочий: Для работы с данными мы развиваем Polymatica Dashboards, Polymatica Analytics и Polymatica ML. К BI-решени

ГК Softline открывает новые возможности в аналитике и визуализации данных с Polymatica в Softline Universe ne (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, интегрировала решение Polymatica в Softline Universe. Об этом CNews сообщили представители Softline. Softline Universe – это экосистема, доступная по подписке и предлагающая преднастроенный комплект программного и а

Polymatica и Codex Proj заключили технологическое партнерство Разработчик BI-решений Polymatica (SL Soft, ГК Softline) и компания Codex Proj, специализирующаяся на создании компонентов для BI, сообщают о технологическом партнерстве. Это сотрудничество позволит расширить функцио

Polymatica и «Компит эксперт» стали партнерами Polymatica и «Компит эксперт» стали партнерами. Сотрудничество с «Компит эксперт» обеспечит решениям Polymatica от SL Soft (ГК Softline) выход на рынок Белоруссии. Для белорусских компаний на сегодняшний день актуален вопрос замены западных аналитических систем и ML-решений. «Компит эксперт» п

Polymatica входит в контур SL Soft (ГК Softline) SL Soft (ГК Softline), продолжая консолидировать в своем портфеле бизнес-приложения для корпоративных заказчиков, сообщает об интеграции с компанией Polymatica, разработчиком low-code инструментов BI и ML/AI. Об этом CNews сообщили представители Softline. Основная задача SL Soft – сформировать для заказчиков комплексное предложение российск

«Нота» расширила собственную CRM-систему технологиями Polymatica BI нутри холдинга «Т1». В дальнейшем специалисты «T1 CRM» планируют развивать партнерство с компанией «Полиматика», дополнив интеграцию моделями машинного обучения для улучшения показателей продаж

«Полиматика» и Gelarm заключили технологическое партнерство Компания «Полиматика» (ГК Softline), разработчик self-service аналитических инструментов BI и ML/AI, и