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Softline Sl Soft FabricaONE.AI Polymatica Полиматика

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica - Полиматика

Компания «Полиматика Рус» с 2011 года занимается разработкой аналитических инструментов для работы с большими массивами информации и методов интеллектуального анализа данных. Продукт компании – аналитическая платформа Polymatica – включаюет в себя три модуля: Polymatica ML, Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics и решает задачи исследования данных, формирования отчётности и self-service аналитики.

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в качестве истца (3) на сумму 45 487 768 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 2 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.11.2026 Модуль Dashboards в BI-системе «Полиматика»: новые возможности для работы с данными и отчетами

Вышла новая версия Polymatica Dashboards – модуля платформы «Полиматика BI» (входит в продуктовый портфель «БФТ-
07.09.2026 BI-система «Полиматика» получила обновление модуля Analytics: удобная работа с таблицами и Excel

живании типовых пользовательских действий. Для руководителя это в конечном счете означает более короткий путь от вопроса к обоснованному решению», – отметила Екатерина Занозина, генеральный директор «Полиматика Рус» (входит в ООО «БФТ»), заместитель директора дирекции управления данными «БФТ-Холдинга».
06.04.2026 Softline за 230 миллионов перепродал «Ростелекому» долю в его убыточном поставщике

компании «Полиматика Рус», разрабатывающей решения для бизнес-аналитики и планирования под брендом Polymatica. Об этом говорится в документах компании. Сделка была заключена в начале 2026 г. П
06.02.2026 Команда Arenadata Catalog разработала коннектор к Polymatica Dashboards

Пользователям системы управления корпоративными данными Arenadata Catalog (ADC) доступен коннектор к Polymatica Dashboards — обновление вошло в релиз продукта v. 0.8.5. Об этом CNews сообщили представители Arenadata. Новый коннектор предназначен для автоматизированного сканирования структуры м
15.01.2026 «Ростелеком» купил долю в принадлежащем Softline разработчике решения для анализа данных

.AI, входящей в группу Softline, 49% долю в компании «Полиматика Рус», разработчика линейки решений Polymatica для бизнес-аналитики и планирования. Об этом говорится в сообщениях сторон. Сумма

15.01.2026 «БФТ-Холдинг» приобрел долю компании «Полиматика Рус» – игрока на российском рынке аналитики данных

приобретении 49% доли ООО «Полиматика Рус», разработчика флагманской платформы для аналитики данных Polymatica, у группы компаний FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline). Цель стратегического па
24.11.2025 SL Soft FabricaONE.AI выпустила обновление платформы бизнес-аналитики Polymatica BI

SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) выпустила обновленную версию платформы Polymatica BI, предназначенную для анализа и визуализации больших данных в реальном времени. Релиз включает ряд изменений и новых возможностей в модулях Dashboards и Analytics, направленных на

08.08.2025 SL Soft FabricaONE.AI представила технологию для миграции финансовых моделей из Excel в Polymatica EPM с помощью LLM

Вендор SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) представил автоматизированный инструмент на основе LLM для миграции финансовых моделей из Excel в платформу Polymatica EPM. Теперь пользователи бизнес-платформы могут переносить сложные финансовые модели, собранные в Excel, в Polymatica EPM и экономить ресурсы на консалтинге. Платформа воспрои
07.08.2025 Polymatica EPM компании SL Soft FabricaONE.AI включена в Единый реестр российского ПО

Бизнес-платформа Polymatica EPM российского вендора SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) внесена в Единый реестр российского ПО. Платформа предназначена для широкого спектра корпоративных задач: она с
30.07.2025 SL Soft FabricaONE.AI выпустила обновление BI-платформы Polymatica

SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) выпустила обновленную версию BI-платформы Polymatica, предназначенной для анализа и визуализации данных. Релиз включает значительные улучшения в производительности, а также новую функциональность в модулях Dashboards и Analytics. Среди
03.07.2025 Вышел новый релиз бизнес-платформы Polymatica ЕРМ компании SL Soft FabricaONE.AI

В новой версии бизнес-платформы Polymatica ЕРМ (компании SL Soft FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline) реализовано сразу несколько полезных пользовательских функций: ускорение работы благодаря переходу на колоночное хранение
27.05.2025 Merlion представляет самый полный стек решений от российских производителей, доступно новое решение от разработчика SL Soft

Более 13 лет Polymatica разрабатывает аналитические инструменты для работы с большими объемами информации с использованием алгоритмов интеллектуального анализа данных и машинного обучения. В техническом цен
07.04.2025 Компании SL Soft и «УРСА ТехноЛаб» стали партнерами

т реализовывать совместные проекты по внедрению платформы для управления эффективностью предприятия Polymatica EPM и повышать общую продуктивность планирования и бюджетирования за счет оптимиза
21.02.2025 SL Soft выпустила образовательный курс по визуализации данных в Polymatica BI

SL Soft выпустила образовательный курс по визуализации данных в Polymatica BI. Бесплатный курс поможет новым пользователям освоить функциональность BI-системы – анализировать данные, создавать интерактивные дашборды, отчеты и принимать обоснованные решения.
06.02.2025 SL Soft выпустила обновление BI-системы Polymatica

торы. ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах, которые могут быть обогащены ИИ-сервисами. Polymatica BI – система бизнес-аналитики, которая выполняет задачи in-memory аналитики на больших объемах данных и конструктора для создания интерактивных информационных панелей. Платформа сост
31.01.2025 АО «НППКТ» и SL Soft (ГК Softline) объявили о совместимости своих продуктов

В ходе проведенных испытаний была подтверждена полная совместимость системы бизнес-аналитики Polymatica BI с ОС «ОСнова». Эксперты компаний АО «НППКТ» и SL Soft проверили корректность функционирования и работоспособность систем, итог тестирования зафиксирован двусторонним сертификатом

22.01.2025 АО «НППКТ» и SL Soft (ГК Softline) подтвердили совместимость своих продуктов

В ходе проведенных испытаний была подтверждена полная совместимость системы бизнес-аналитики Polymatica BI с ОС «ОСнова». Эксперты компаний АО «НППКТ» и SL Soft проверили корректность функционирования и работоспособность систем, итог тестирования зафиксирован двусторонним сертификатом

18.12.2024 SL Soft (ГК Softline) выпустила новый релиз бизнес-платформы Polymatica ЕРМ

Компания SL Soft (ГК Softline) презентовала новый релиз бизнес-платформы Polymatica EPM. Продукт предназначен для цифровизации управленческих процессов планирования, мониторинга и контроля достижения финансовых показателей в компаниях различного уровня бизнеса, от с
30.10.2024 Softline собрал 100% российского разработчика, оцененного почти в полмиллиарда

«Софтлайн» консолидировал «Полиматика» Группа компаний «Софтлайн» (Softline) стала единоличным владельцем компании «П
09.10.2024 Компании SL Soft (ГК Softline) и «Денвик Аналитика» подтвердили совместимость своих продуктов

Совместное использование BI-платформы Polymatica и Экстрактора «1С», инструмента для выгрузки данных из «1С», доказано тестированием. Это технологическое партнерство упрощает работу бизнес-аналитиков и расширяет возможности их рабо
27.08.2024 SL Soft и Orion soft подтвердили совместимость BI-платформы Polymatica и СУБД Proxima DB

Вендор бизнес-приложений SL Soft и разработчик инфраструктурных продуктов Orion soft подтвердили совместимость BI-решения Polymatica и системы управления базами данных (СУБД) Proxima DB. В связке продукты будут полезны компаниям с быстро растущими и изменяющимися массивами данных. Решения обеспечат работу с высоко
20.08.2024 «Аквариус» и SL Soft (ГК Softline) успешно протестировали решение Polymatica Analytics на серверах Aquarius

Компании «Аквариус» и SL Soft (ГК Softline) сообщили об успешном прохождении тестирования инструмента для многомерного анализа данных Polymatica Analytics на серверах Aquarius третьего поколения (семейство AC). Тестирование комплекса проводилось для компаний финансового сектора, но решение может быть использовано для организа
18.07.2024 Аналитические инструменты Polymatica компании SL Soft (ГК Softline) включены в образовательный процесс «Академии ФНС ЛАБ — Волга»

. В 2024 г. около 200 участников завершили обучение по программе «Новый подход к анализу данных ПО «Полиматика». Она вошла в Единый специализированный информационный Ресурс Минтруда России, пре
03.06.2024 SL Soft (ГК Softline) и «Витро Софт» подтвердили интеграцию продуктов Polymatica Dashboards и Vitro-CAD

Команды компаний SL Soft и «Витро Софт» провели ряд тестов, подтверждающих совместную работу Polymatica Dashboards и Vitro-CAD. Среда общих данных (СОД) Vitro-CAD позволяет эффективно управлять документацией инвестиционно-строительных проектов. При этом она дает возможность проводить б
29.05.2024 Крупный банк перешел на отечественное BI-решение Polymatica от SL Soft (ГК Softline)

Банк, входящий в топ-5 игроков российского рынка по объему активов, заменил иностранную систему для решения задач по бизнес-аналитике отечественным BI-инструментом Polymatica компании SL Soft. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. До 2022 г. сотрудники банковской организации пользовались Microsoft Power BI, затем компании потребовалось заменит
22.05.2024 На базе Polymatica компании SL Soft разработана подсистема аналитических расчетов в ГИС федерального министерства

азу одного из министерств РФ. Совместно с партнером были внедрены инструменты для интерактивного и разностороннего анализа, исследования и визуализации больших массивов информации на основе продуктов Polymatica. Государственная информационная система (ГИС) – это платформа, которая позволяет планировать балансы производства и потребления продукции, предоставлять государственные услуги в цифр
14.05.2024 Как быстро сформировать нестандартную аналитическую отчетность?

В линейке два продукта: Polymatica Dashboards — конструктор информационных панелей, и Polymatica Analytics — инструмент для анализа больших объемов данных в режиме «здесь и сейчас» (ad-hoc). Они могут работать

13.05.2024 В образовательный процесс МГПУ включены аналитические инструменты Polymatica

Студенты Московского городского педагогического университета (МГПУ) изучают аналитику данных, используя ПО Polymatica компании SL Soft. Об этом CNews сообщил представитель компании. Практические занятия курса «Аналитика данных. Применение в сфере образования» проходят на базе BI-систем Polymatica
22.04.2024 Торгово-промышленная палата РФ перешла на российское BI-решение Polymatica

Компания SL Soft заместила иностранную BI-систему Qlik, прежде использовавшуюся в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП). Команда Polymatica внедрила инструменты для интерактивного и разностороннего анализа и построения информационных панелей. ТПП объединяет более 150 организаций по всей территории страны, каждая из котор
02.04.2024 В платформе Polymatica от SL Soft (ГК Softline) появился новый модуль для сбора и ведения данных

Компания SL Soft (ГК Softline) расширяет продуктовую линейку Polymatica программным продуктом «Модуль формирования данных». Он разработан компанией-партнером Codex Proj и предназначен для формирования и учета данных и их дальнейшего отображения в констру
19.02.2024 SL Soft (ГК Softline) обновила BI-продукты Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics

Команда Polymatica компании SL Soft (ГК Softline) выпустила обновления для BI-продуктов Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics. Новые возможности облегчают решение ежедневных профес
22.12.2023 Продукт Polymatica Dashboards от SL Soft, ГК Softline, подтвердил совместимость с «Р7-Офис»

Команда Polymatica (SL Soft, ГК Softline) разработала коннектор, который позволит пользователям Polymatica Dashboards работать с «Р7-Офис. Корпоративный сервер» как с хранилищем документов для с
21.11.2023 Михаил Прибочий, Polymatica: Объединение с SL Soft дает Polymatica уникальный шанс вырасти из нишевого игрока в лидера отрасли

CNews: Михаил, расскажите, чем Polymatica отличается от конкурентов в BI-сфере? Михаил Прибочий: Для работы с данными мы развиваем Polymatica Dashboards, Polymatica Analytics и Polymatica ML. К BI-решени
14.11.2023 ГК Softline открывает новые возможности в аналитике и визуализации данных с Polymatica в Softline Universe

ne (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, интегрировала решение Polymatica в Softline Universe. Об этом CNews сообщили представители Softline. Softline Universe – это экосистема, доступная по подписке и предлагающая преднастроенный комплект программного и а
28.09.2023 Polymatica и Codex Proj заключили технологическое партнерство

Разработчик BI-решений Polymatica (SL Soft, ГК Softline) и компания Codex Proj, специализирующаяся на создании компонентов для BI, сообщают о технологическом партнерстве. Это сотрудничество позволит расширить функцио
24.08.2023 Polymatica и «Компит эксперт» стали партнерами

Polymatica и «Компит эксперт» стали партнерами. Сотрудничество с «Компит эксперт» обеспечит решениям Polymatica от SL Soft (ГК Softline) выход на рынок Белоруссии. Для белорусских компаний на сегодняшний день актуален вопрос замены западных аналитических систем и ML-решений. «Компит эксперт» п
14.08.2023 Polymatica входит в контур SL Soft (ГК Softline)

SL Soft (ГК Softline), продолжая консолидировать в своем портфеле бизнес-приложения для корпоративных заказчиков, сообщает об интеграции с компанией Polymatica, разработчиком low-code инструментов BI и ML/AI. Об этом CNews сообщили представители Softline. Основная задача SL Soft – сформировать для заказчиков комплексное предложение российск
25.07.2023 «Нота» расширила собственную CRM-систему технологиями Polymatica BI

нутри холдинга «Т1». В дальнейшем специалисты «T1 CRM» планируют развивать партнерство с компанией «Полиматика», дополнив интеграцию моделями машинного обучения для улучшения показателей продаж
29.06.2023 «Полиматика» и Gelarm заключили технологическое партнерство

Компания «Полиматика» (ГК Softline), разработчик self-service аналитических инструментов BI и ML/AI, и

25.04.2023 РЭУ им. Г.В. Плеханова обучает студентов с помощью решений Polymatica

В образовательный процесс включены два продукта, разработанные компанией «Полиматика» (ГК Softline) – Polymatica Analytics и Polymatica Dashboards. С помощью них студе

Публикаций - 204, упоминаний - 294

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3838 129
Softline - Sl Soft - Сл Софт 350 123
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 237 96
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 111 89
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 88
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий - Сервисный ИТ-дистрибутор 450 86
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 436 64
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 200 62
Softline - Инженер ТЦ 68 62
SoftClub - СофтКлуб 160 61
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 39
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс - Sky Technologies - Скайтех 42 30
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 552 28
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 173 27
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 132 26
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 25
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 209 23
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 23
Microsoft Corporation 25931 14
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 419 12
9800 12
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - FabricaOneAI - Фабрика ПО - Фабрика Бизнеса 168 11
Luxms 125 10
Ростелеком 11103 10
IBM - International Business Machines Corp 9724 10
Oracle Corporation 7132 10
Qlik - QlikTech 177 9
SAP SE 5637 9
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Безопасность - Барьер АКБ 35 8
Salesforce - Tableau Software 128 8
Yandex - Яндекс 9469 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16338 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9601 7
АТК Консультационная группа - АТК КГ 57 6
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 41 6
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 131 6
Huawei 4749 6
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 228 6
PIX Robotics - Пикс Роботикс 158 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1573 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1924 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1173 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9174 4
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3177 3
НСПК - Национальная система платежных карт 965 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1221 3
ВТБ - ВТБ24 671 2
Аэроклуб 28 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 397 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 210 2
ADG Group - АДГ 13 2
Paulig Group - Паулиг РУС 25 2
ИНК - Иркутская нефтяная компания 39 2
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 47 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
InCity - Модный континент 14 2
Аталайя 25 2
Земтек Горнопромышленный холдинг 3 2
ОмниГрейд - OmniGrade - Агентство рейтингового мониторинга 4 2
Рапид Био 102 2
РЖД - Российские железные дороги 2113 2
Газпром ПАО 1499 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3033 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 638 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1102 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1805 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 251 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 231 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 127 1
Акрон ГК - Acron 67 1
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Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 696 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48375 11
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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