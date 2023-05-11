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Visiology ViXtract
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|11.05.2023
|Konica Minolta Business Solutions Russia и Visiology заключили соглашение о партнерстве 1
|15.04.2022
|Visiology представила новые тарифы для миграции с других BI-платформ 1
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Visiology и организации, системы, технологии, персоны:
|Visiology - Визиолоджи 96 5
|Luxms 122 2
|Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
|Konica Minolta Business Solutions 68 1
|ICL ГК - ICL Group 505 1
|Konica Minolta 423 1
|Никитин Алексей 38 4
|Чеханков Кирилл 12 1
|Вахмянин Иван 35 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167032 5
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54866 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47756 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
Создано именных указателей - 200131.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
Создано именных указателей - 200131.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.