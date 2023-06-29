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Visiology Vitalk ViTalk GPT Голосовой помощник (ассистент)

ViTalk GPT принимает задачи, сформулированные на естественном языке, а на выходе выдает готовые скрипты для использования с открытой ETL-системой Vixtract, либо расчетные формулы на аналитическом языке DAX (впервые появившемся в Microsoft Power BI) для использования в платформе Visiology.

СОБЫТИЯ

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29.06.2023 AUXO и Visiology объявляют о заключении партнерского соглашения 1
11.05.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia и Visiology заключили соглашение о партнерстве 1
16.05.2022 Navicon начинает внедрять в российских компаниях in-memory вычисления и искусственный интеллект 1
15.04.2022 Visiology представила новые тарифы для миграции с других BI-платформ 1
01.06.2021 Информационно-аналитическая платформа Visiology внедрена в штаб-квартире РМК 1
02.09.2020 Visiology обновила свою аналитическую платформу до версии 2.18 1
19.05.2020 «Системный софт» и Visiology сообщили о стратегическом партнерстве 1
11.03.2020 «Крок» стал партнером Visiology 1
06.12.2019 «Первый бит» и Visiology заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
03.07.2019 Visiology выпустила мобильное приложение с ИИ 1
23.11.2012 RedHelper начал развитие по франчайзинговой схеме 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Visiology и организации, системы, технологии, персоны:

Visiology - Визиолоджи 96 12
Polymedia - Полимедиа 161 2
Luxms 122 2
Telegram Group 2964 2
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
RedHelper 19 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 266 1
Крок - Croc 1970 1
Konica Minolta 423 1
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