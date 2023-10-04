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Подтверждена совместимость Astra Linux и платформы Luxms BI v9

ГК «Астра» и «Эрсиэс лабс» (входит в группу компаний Luxms) завершили испытания совместимости операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7 и последней версии платформы для бизнес-аналитики данных Luxms BI 9. Актуальный релиз Luxms BI успешно прошел все проверки, и специалисты убедились, что продукт корректно работает в середе защищенной ОС. Это подтверждается официальным сертификатом, выданным в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra.

Проведенная сертификация стала продолжением долгосрочного сотрудничества вендоров: несколько лет назад Luxms BI стала первой BI-платформой, совместимой с Astra Linux, и с тех пор разработчики систематически подтверждают ее стабильность, отказоустойчивость, безопасность и успешную работу в связке с отечественным системным ПО.

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«В 2023 г. крупнейшие заказчики начали активную работу по импортозамещению, переводя не только ключевые системы, но и весь стек прикладных и системных решений на отечественные платформы, такие как Luxms BI и Astra Linux. Сертификация актуальной версии нашего продукта подчеркивает готовность вендоров поддерживать клиентов в реализации этой стратегии. Они могут полагаться на стабильность и безопасность нашего программного обеспечения при переходе на российские технологии и быть уверены в том, что Luxms BI надежно работает с Astra Linux», – сказал заместитель генерального директора ГК Luxms Александр Тютюнник.

«За прошедшие годы многие организации привыкли пользоваться зарубежными аналитическими платформами, и теперь, чтобы сохранить непрерывность процессов, им нужно оперативно найти качественные российские аналоги. Мы хорошо понимаем, насколько важен вопрос совместимости, и поэтому вкладываем значительные ресурсы в тестирование и обеспечение работоспособности технологических стеков, в которые входит наша продукция. Сертификация Luxms BI – это всегда значимая и очень хорошая новость: новая версия платформы гарантированно корректно работает под ОС Astra Linux, поэтому и миграция на совместное решение позволит заказчикам не только сохранить эффективность бизнеса, но и повысить уровень инфобезопасности благодаря применению встроенных в ОС сертифицированных СЗИ», – сказал Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра».

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