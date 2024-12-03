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Индексная книга (каталог) CNews*
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Аметист Групп Синтек


Цифровизация закупок: простая автоматизация или способ сохранить бизнес в 2025 году 1
03.12.2024 ГК «Синтека» расширила лицензионную емкость платформы Luxms BI для повышения эффективности строительных процессов 2
14.06.2024 Строительная отрасль — аутсайдер или локомотив цифровизации 9
16.05.2024 Компания «Синтека» выступит партнером конференции CNews «Строительные технологии будущего» 3
19.12.2016 Как работают инновации в ТЭК: российская платформа для автоматизации отрасли 2

Публикаций - 5, упоминаний - 17

Аметист Групп и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
Honeywell 283 1
Emerson 84 1
Automiq - Атомик Софт 11 1
8319 1
Технологии Будущего 150 1
ARTW - АРТВ 6 1
Rukki - Рукки 2 1
Транснефть 303 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 499 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 16 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Автобан ДСК ГК 15 1
Основа Холдинг ГК 26 1
Мосинжпроект 14 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 62 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1023 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 212 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3073 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31154 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51435 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67258 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 602 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4055 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9483 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 765 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1089 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 588 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28100 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6682 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1263 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25633 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4295 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9253 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19861 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30045 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6732 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 404 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12281 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1493 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1454 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 905 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 492 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13991 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14009 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3362 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4540 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10370 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4758 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8361 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4084 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15889 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 634 1
Оцифровка - Digitization 4604 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1747 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1332 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13388 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24378 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
Linux OS 10073 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 221 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Automiq - Альфа платформа 10 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 34 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 22 1
Luxms BI 79 1
Анисимов Илья 3 2
Одегов Валерий 1 1
Войтенков Артем 2 1
Бондаренко Олег 1 1
Чепурин Виталий 1 1
Виталий Чапурин 1 1
Зенин Игорь 1 1
Рыбаков Игорь 3 1
Гончарова Александра 4 1
Гончаров Александр 19 1
Налепов Роман 21 1
Малыхин Михаил 2 1
Идрисов Марат 2 1
Беляев Ярослав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146207 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 939 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17554 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14172 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 101 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5468 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1237 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4038 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14614 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2460 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 515 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51684 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2446 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18805 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5021 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5822 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3512 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6023 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3184 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4889 1
Паспорт - Паспортные данные 2540 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 1
Аудит - аудиторский услуги 2718 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 162 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1340 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 503 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 384 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3239 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2037 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347102, в очереди разбора - 763937.
Создано именных указателей - 170931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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