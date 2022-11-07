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Конференция ELMA DAY 2022 Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании. 24 ноября, Москва

Приглашаем вас на конференцию «ELMA DAY 2022: Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании» от лидеров BPMS рынка СНГ компании ELMA, 24 ноября в Москве!

О чем?

В этом году поговорим о Цифровой Эволюции, как о процессе, в критические периоды которого происходят радикальные изменения — новые лидеры приходят взамен, казавшихся нерушимых, гигантов.

На ELMA DAY 2022 лучшие эксперты обсудят, как не просто выжить, а вырваться в лидеры в условиях турбулентности, и почему (и как) именно Low-code инструменты создают прочный цифровой фундамент для качественной эволюции ИТ-ландшафта компании.

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ELMA DAY – это ежегодная конференция для экспертов-практиков, топ-менеджеров, владельцев процессов, директоров по цифровой трансформации и представителей отраслевого крупного бизнеса.

  • 800+ участников.
  • 16 интерактивных стендов с современными решениями современных вызовов от Yandex Cloud, Masterdata, «Инфосистемы Джет», WONE IT, «Адваланж», «Т1 Консалтинг», «ABM-Технология», TEGRUS, NAVICON и других.
  • 17 экспертов-спикеров поделятся кейсами использования Low-code в электронном документообороте и CRM в компаниях Лаборатория «Гемотест», Инвестиционный банк «Синара», ДСК Автобан, Фортум и других.
  • 9 часов бизнес-нетворкинга.

Регистрируйтесь бесплатно на «ELMA DAY 2022: Цифровая Эволюция», 24 ноября в Москве, ЦДП.

Токен: Pb3XmBtzt12jNLCZc5ZBXgKNrNCCCKVkw6mYiHeРекламодатель: ООО "ЭЛМА"ИНН/ОГРН: 1831197044/1191832028332Сайт: https://www.elma-bpm.ru/

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