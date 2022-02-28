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Ricoh DocuWare

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.02.2022 Digital Design и «Ricoh Россия» создали интеграционное «Решение для корпоративного управления» 1
10.01.2022 Ирина Мишина, Ricoh: Роботизация — это все-таки замена труда человека, а автоматизация помогает ему делать свою работу 2
03.11.2020 Почему компании не справляются с переходом на электронный документооборот и как это исправить 1
02.07.2019 Ricoh достигла договоренности о приобретении компании DocuWare 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Ricoh DocuWare и организации, системы, технологии, персоны:

Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 273 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1599 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 60 1
Первая Форма - 1Форма 60 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 565 1
9424 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1210 1
Fujitsu 2097 1
Directum - Директум 1233 1
Pantum - Пантум 75 1
Docsvision - ДоксВижн 1055 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1114 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 562 1
Ricoh Europe 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13524 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5454 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60601 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35509 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13766 4
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Оцифровка - Digitization 5110 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4280 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11998 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10079 2
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1239 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24929 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1441 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23984 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27018 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6173 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9278 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 186 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1606 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1109 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12003 1
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HRM - Расчет отпуска 803 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21304 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2256 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7293 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12851 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8048 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34063 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1530 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9076 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 260 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8094 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7689 1
Fujitsu - PFUL - PaperStream Capture 9 1
Haulmont - Тезис СЭД 96 1
Ricoh StreamLine NX - Системы управления печатью 6 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 245 1
Ricoh Smart Integration - RSI 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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