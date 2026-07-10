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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197643
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Истомина Елена

СОБЫТИЯ


10.07.2026 Практика вместо теории: Directum усилит практическую ИТ-подготовку студентов 1
03.11.2020 Почему компании не справляются с переходом на электронный документооборот и как это исправить 1
26.02.2014 Аналитики: Российские CPM-системы не уступают аналогам от IBM и Oracle 1
12.08.2013 НПО «Компьютер» предлагает Prestima Lite для среднего бизнеса 1
31.10.2012 CPM-система Prestima обновлена до версии 3.1 1
14.10.2008 ERP-рынок: бизнес-реалии изменились 1
11.04.2008 Круглый стол CNews: Будущее ERP-систем 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Истомина Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Компьютер НПО 73 5
9527 3
SAP SE 5585 2
Oracle Corporation 7062 2
Directum - Директум 1253 2
Ricoh DocuWare 10 1
Масштабные решения 19 1
Летограф - Letograf 80 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 1
Первая Форма - 1Форма 60 1
IBM - International Business Machines Corp 9683 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1462 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1217 1
Крок - Croc 1956 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 1
Docsvision - ДоксВижн 1058 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1118 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 400 1
Парус Корпорация 206 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
Volvo Financial Services - Вольво Финанс Сервисес - ВФС Восток 6 2
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
Volvo Cars 262 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 208 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13677 1
Федеральное казначейство России 1940 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35886 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12130 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2014 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25343 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7764 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2386 2
Бухгалтерия - Платежный календарь - Payment calendar - Календарь бухгалтера 72 2
Управление финансами - Financial management 644 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13004 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18001 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64469 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25920 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13872 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4588 2
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 662 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1451 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8181 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27230 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 705 1
On-demand - "по требованию" 194 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 943 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9407 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4303 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13804 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4778 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 186 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 354 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 248 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3964 1
Стандартизация - Standardization 2328 1
Электронный документ - Electronic document 1570 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2022 1
Управляемость - Manageability 2239 1
Оповещение и уведомление - Notification 5836 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2874 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9846 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21944 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1020 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2283 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8176 1
Компьютер НПО - Prestima ECM-система 20 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
1С:Консолидация 54 1
Инталев Корпоративный менеджмент 49 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 1
Haulmont - Тезис СЭД 99 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 639 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1391 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 1
Oracle Hyperion 259 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 251 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Дрожжинов Владимир 30 2
Казарезов Алексей 7 2
Готсданкер Алексей 5 2
Pichur Marcin - Пичур Марчин 1 1
Андреев Максим 41 1
Шелястина Елена 15 1
Полтев Сергей 17 1
Шматалюк Антон 12 1
Муратов Сергей 7 1
Кучин Алексей 8 1
Раскевич Дмитрий 2 1
Белова Марина 2 1
Андреев Владимир 100 1
Попова Мария 141 1
Зайчиков Илья 20 1
Ершова Элеонора 67 1
Попов Геннадий 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 165022 4
Европа 24911 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1405 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53128 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57299 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8452 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12231 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6547 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15926 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2735 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6558 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1653 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27104 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 985 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 793 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4787 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 428 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8763 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18043 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6611 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6526 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1828 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 96 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 435 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 330 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4411 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5648 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1149 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7734 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 525 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3817 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2407 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2459 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 746 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5433 1
Экономический эффект 1324 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11544 1
TAdviser - Центр выбора технологий 463 1
IDC - International Data Corporation 4970 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8568 1
Gartner - Гартнер 3653 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3931 1
ARC Advisory Group 20 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 42 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2185 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456530, в очереди разбора - 727549.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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