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Истомина Елена
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Истомина Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Дрожжинов Владимир 30 2
|Казарезов Алексей 7 2
|Готсданкер Алексей 5 2
|Pichur Marcin - Пичур Марчин 1 1
|Андреев Максим 41 1
|Шелястина Елена 15 1
|Полтев Сергей 17 1
|Шматалюк Антон 12 1
|Муратов Сергей 7 1
|Кучин Алексей 8 1
|Раскевич Дмитрий 2 1
|Белова Марина 2 1
|Андреев Владимир 100 1
|Попова Мария 141 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Попов Геннадий 21 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165022 4
|Европа 24911 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1405 1
|ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 42 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456530, в очереди разбора - 727549.
Создано именных указателей - 197643.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456530, в очереди разбора - 727549.
Создано именных указателей - 197643.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.