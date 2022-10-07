«Би.Си.Си.» переведет клиентов на «Базис»

«Би.Си.Си.», участник системной интеграции в России, усиливает направление виртуализации решениями «Базис». «Би.Си.Си.» стала официальным партнером «Базис» и теперь займется продвижением продуктов компании среди своего пула клиентов. Об этом CNews сообщили представители компании «Базис».

«Программные продукты “Базис” могут быть полезны широкому кругу наших заказчиков. Для бизнеса практически всегда актуальна тема бесперебойного функционирования информационных систем, а также их безопасность и надежность. Решения “Базис” современны, отличаются высокой отказоустойчивостью и позволяют в значительной степени оптимизировать расходы на ИТ инфраструктуру», - отметил руководитель центра разработки решений по импортозамещению в ИТ компании «Би.Си.Си». Дмитрий Батурин.

Сегодня для поддержания работы цифровой инфраструктуры любых предприятий используются решения виртуализации, без этого сегодня технически невозможно использование ряда приложений и инструментов.

«Решения “Базис” позволяют не только обеспечить предприятия виртуальной инфраструктурой, но и осуществить бесшовный переход с зарубежных решений на независимые отечественные. Бизнес видит результаты от внедрения ИТ-решений в качественном выражении - сокращение издержек простоя, оптимизация процессов взаимодействия. Таким образом, объединив усилия с “Би.Си.Си.”, мы можем обеспечить более широкий круг клиентов доступом к комплексным эффективным решениям в области цифровизации, автоматизации, создания удаленных рабочих мест, обеспечивая при этом надежность цифровых систем и безопасности данных, в т.ч. с использованием ИИ и переходом в облако», - сказал директор по развитию бизнеса с технологическими партнерами «Базис» Дмитрий Дворцов.

Продукты «Базис» соответствуют требованиям информационной безопасности, в частности для госструктур, и позволяют заказчику «собирать» комплексную защищенную систему в той конфигурации, которая ему необходима. Такой подход позволяет обеспечить плавный переход на отечественное ПО: когда невозможно заменить всю систему сразу, но при этом важно обеспечить сохранность и защиту данных и настроек, сосредоточенных в одном месте.

В линейке продуктов «Базис» представлены платформа виртуализации для построения облачной инфраструктуры, динамическая IT-инфраструктура для автоматизации DevOps и CI/CD, решение для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов, программный комплекс по защите конфиденциальной информации и персональных данных в виртуальной инфраструктуре и аппаратный гипервизор.

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«Базис» — разработчик программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры. Компания образована в результате создания СП компаниями «Ростелеком», Yadro и Rubytech. Результатом объединения стало появление единого продуктового портфеля от «ТИОНИКС», Digital Energy и «Скала софтвер» в сегментах IaaS и PaaS.

Компания «Би.Си.Си.» — российский системный интегратор работает на рынке с 1994 г. Предоставляет эффективные решения в области цифровизации, автоматизации, диспетчеризации, проектирования, строительства, эксплуатации и обслуживания особо сложных объектов, технологического оснащения производств, создания телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры для управления и эксплуатации, обеспечения надежности и безопасности, в т.ч. с использованием ИИ.