Разделы

Бизнес Телеком
|

Tegrus и Huawei подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Российский системный интегратор Tegrus подписал соглашение о сотрудничестве с поставщиком инфокоммуникационных и инфраструктурных решений Huawei.

Компании договорились о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие сетевого направления включая, но не ограничиваясь корпоративными и частными беспроводными сетями, разработку совместных тиражируемых продуктов и совместное продвижение решений Huawei в промышленной, банковской, транспортной и нефтегазовой отраслях экономики. В качестве основного приоритета названо развитие систем хранения и центров обработки данных. Также Tegrus и Huawei намерены развивать сотрудничество в области совместного маркетинга в целях увеличения объемов бизнеса.

«Развитие сетевых решений является одним из приоритетных направлений для нас. Компания Huawei – наш ключевой стратегический партнер, с которым у нас большой опыт взаимодействия. Соглашение о сотрудничестве позволит Tegrus быстрее внедрять передовые сетевые технологии и решения вендора на российский рынок, и мы сможем решать задачи наших заказчиков еще эффективнее. Разработка совместных с Huawei решений будет способствовать как развитию нашего собственного научно-технического потенциала, так и ускорению дальнейшей цифровизации и трансформации ИТ в России», – сказал Максим Маковский, коммерческий директор Tegrus.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Миллиардная закупка МВД «российских» ПК вылилась в уголовное дело. Поставщику грозит тюрьма

Из реестра российского ПО вычищают продукты «Прогноза», «Астероса» и десятков других ликвидированных компаний

Huawei может продать свое производство серверов на чипах Intel и AMD

Тюремщики России потратят десятки миллиардов на цифровизацию

Чистка реестра российского ПО станет ежегодной. Власти рассказали, за что будут удалять софт из реестра

Осталась неделя до CNews FORUM 2021 онлайн. Успейте зарегистрироваться

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие электрические обогреватели для дома: хиты продаж 2021 года

Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED

Уязвимость дистанционного бизнеса: как защищают данные ноутбуки HP EliteBook

Показать еще

Наука

Почему отступают ледники: ответ нашли с помощью МРТ

Новая наноструктура — ключ к эре квантовой электроники

Найдено древнейшее средство невербального общения людей
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021