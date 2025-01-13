Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V Kintsugi
СберТех, дочерняя компания Сбера, представила Platform V Kintsugi — инструмент для технического сопровождения и обслуживания реляционных систем управления базами данных (СУБД). Продукт позволяет бизнесу администрировать, управлять и производить мониторинг параметров производительности и диагностики СУБД в единой среде, а также взаимодействовать с ландшафтом реляционных данных с помощью удобного
визуального интерфейса.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation 185 1
|Пушкарь Иван 10 10
|Гелемеев Михаил 6 4
|Семенов Михаил 22 3
|Тятюшев Максим 97 2
|Пирогова Ирина 28 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Лазуков Станислав 29 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Панченко Иван 138 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Глазков Александр 137 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Козырев Алексей 321 1
|Урусов Виктор 127 1
|Геллерман Михаил 34 1
|Султангалиев Тимурбулат 10 1
|Анпилов Антон 17 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Галкин Николай 104 1
|Шарак Андрей 62 1
|Цыганков Дмитрий 24 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Маковский Максим 14 1
|Закоржевский Вячеслав 30 1
|Ермаков Иван 27 1
|Мартиросов Давид 57 1
|Трандин Сергей 91 1
|Ларин Андрей 22 1
|Глухов Иван 27 1
|Богдашов Валерий 20 1
|Аникин Дмитрий 44 1
|Желтухин Вадим 31 1
|Шустрова Наталья 14 1
|Самойленко Дмитрий 16 1
|Масляный Константин 18 1
|Давиденко Алексей 15 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 11
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
|Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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