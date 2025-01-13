СберТех, дочерняя компания Сбера, представила Platform V Kintsugi — инструмент для технического сопровождения и обслуживания реляционных систем управления базами данных (СУБД). Продукт позволяет бизнесу администрировать, управлять и производить мониторинг параметров производительности и диагностики СУБД в единой среде, а также взаимодействовать с ландшафтом реляционных данных с помощью удобного

визуального интерфейса.