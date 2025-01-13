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Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V Kintsugi


СберТех, дочерняя компания Сбера, представила Platform V Kintsugi — инструмент для технического сопровождения и обслуживания реляционных систем управления базами данных (СУБД). Продукт позволяет бизнесу администрировать, управлять и производить мониторинг параметров производительности и диагностики СУБД в единой среде, а также взаимодействовать с ландшафтом реляционных данных с помощью удобного
визуального интерфейса.


13.01.2025 Ferrum IT Group вступил в партнерскую программу «СберТеха» 2
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
24.06.2024 Как графические инструменты позволяют ускорить сопровождение СУБД? СберТех расскажет об этом на открытом вебинаре 2
24.06.2024 СберТех приглашает на бесплатный воркшоп о том, как ускорить сопровождение СУБД в компании 2
24.06.2024 СберТех проведет вебинар о том, как упростить сопровождение СУБД 2
17.06.2024 СберТех приглашает на бесплатный воркшоп о том, как ускорить сопровождение СУБД в компании 2
15.05.2024 СберТех обновил Platform V Kintsugi – графический инструмент для сопровождения СУБД 3
26.04.2024 Как управлять различными базами данных в одном окне – вебинар СберТеха 3
16.11.2023 Эффективно сопровождаем СУБД на множестве серверов баз данных 1
13.11.2023 Как сопровождать СУБД на множестве серверов баз данных 1
20.10.2023 Бизнесу стал доступен инструмент технического сопровождения баз данных от «Сбера» 1
11.05.2023 СберТех расскажет об импортозамещении СУБД для бизнеса 1
24.04.2023 СберТех расскажет об импортозамещении СУБД для бизнеса 1

Публикаций - 13, упоминаний - 22

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 10
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
Google LLC 11775 1
Apple Inc 12100 1
Ростелеком 9700 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
CoWork - Коворкинг Платформ 17 1
8213 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
ИАС Диджитал 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 21 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Прогноз 1650 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 73 1
Proxima 28 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 1
МСК Групп - Даком М 61 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 19 1
Ferrum IT Group - Феррум АйТи Групп 8 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Кофемания 51 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Linux Foundation 185 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 13
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 4
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
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SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 455 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 93 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 8
Linux OS 9936 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 18 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V GraDeLy 2 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Yandex Database - YDB 24 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 10 1
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных 9 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
FESCO - My.Fesco 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 1
1С:Корпорация 48 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 28 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 1
1С:Аналитика 18 1
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 27 1
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 31 1
1С:Шина 9 1
Basis - Базис.Workplace 38 1
Скала^р МБД - машина базы данных 13 1
1С:Прогнозирование продаж 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Shardman 15 1
1С:Сверка 1 1
Пушкарь Иван 10 10
Гелемеев Михаил 6 4
Семенов Михаил 22 3
Тятюшев Максим 97 2
Пирогова Ирина 28 1
Шадаев Максут 1008 1
Лазуков Станислав 29 1
Ермаков Валерий 124 1
Панченко Иван 138 1
Суровец Дмитрий 76 1
Глазков Александр 137 1
Кубарев Алексей 52 1
Мельникова Алиса 90 1
Козырев Алексей 321 1
Урусов Виктор 127 1
Геллерман Михаил 34 1
Султангалиев Тимурбулат 10 1
Анпилов Антон 17 1
Нестеров Алексей 143 1
Галкин Николай 104 1
Шарак Андрей 62 1
Цыганков Дмитрий 24 1
Кирьянова Александра 135 1
Маковский Максим 14 1
Закоржевский Вячеслав 30 1
Ермаков Иван 27 1
Мартиросов Давид 57 1
Трандин Сергей 91 1
Ларин Андрей 22 1
Глухов Иван 27 1
Богдашов Валерий 20 1
Аникин Дмитрий 44 1
Желтухин Вадим 31 1
Шустрова Наталья 14 1
Самойленко Дмитрий 16 1
Масляный Константин 18 1
Давиденко Алексей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
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Экономический эффект 1067 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 1
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HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
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Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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