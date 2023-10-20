Бизнесу стал доступен инструмент технического сопровождения баз данных от «Сбера»

«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», представила Platform V Kintsugi — инструмент для технического сопровождения и обслуживания реляционных систем управления базами данных (СУБД). Продукт позволяет бизнесу администрировать, управлять и производить мониторинг параметров производительности и диагностики СУБД в единой среде, а также взаимодействовать с ландшафтом реляционных данных с помощью удобного визуального интерфейса. Решение позволит компаниям существенно оптимизировать расходы. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

Platform V Kintsugi упрощает работу с базами данных и позволяет компаниям оптимизировать расходы за счет снижения сложности администрирования. С помощью инструмента команда администраторов может удобно управлять большим количеством инсталляций баз данных. Продукт способен эффективно заменить решения для автоматизации управления и диагностики баз данных иностранных вендоров, которые ушли с российского рынка.

Platform V Kintsugi входит в состав цифровой облачной платформы Platform V. Также доступна отдельная поставка по модели on-premise (размещение на инфраструктуре заказчика). Инструмент предназначен для использования совместно с реляционной СУБД корпоративного уровня Platform V Pangolin SE от «Сбертех», а также совместим с базами данных других поставщиков.

Решение входит в реестр российского ПО и соответствует высоким корпоративным стандартам в области производительности, надежности, безопасности и удобства использования.

Максим Тятюшев, генеральный директор «Сбертех»: «Сегодня многие компании лишились доступа к привычным инструментам обслуживания баз данных, а также внешних команд сопровождения. Полностью российский продукт Platform V Kintsugi решает эти проблемы: он существенно упрощает сопровождение и позволяет силами одной команды администраторов обслуживать большее число инсталляций баз данных».

Система налогового мониторинга для Segezha Group: снижение налоговых рисков и поддержка открытости бизнеса Маркет

***

«Сбербанк технологии» («Сбертех») — российский разработчик программного обеспечения для бизнеса и государства, основной поставщик решений для «Сбера». Флагманское решение компании — цифровая облачная платформа Platform V для создания бизнес-решений и промышленных приложений любого масштаба и сложности. Она включает более 70 продуктов, которые закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры предприятия (бэкенд и фронтенд, интеграция, хранение и аналитика данных), а также предоставляют полный набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта. Продукты Platform V помогают компаниям достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения. Переход на платформу в «Сбере» позволил провести цифровую трансформацию, ускорить и удешевить разработку, сократить время ввода сервисов в эксплуатацию, снизить количество ИT-инцидентов. C 2021 г. продукты Platform V доступны для внешнего рынка.