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Гелемеев Михаил

СОБЫТИЯ


09.06.2026 Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД 1
11.03.2024 «1С» и Platform V Pangolin для бизнеса – вебинар «СберТеха» 1
29.02.2024 Как импортозаместить зарубежные решения с 1С и Platform V Pangolin – вебинар СберТеха 1
16.11.2023 Эффективно сопровождаем СУБД на множестве серверов баз данных 1
13.11.2023 Как сопровождать СУБД на множестве серверов баз данных 1
11.05.2023 СберТех расскажет об импортозамещении СУБД для бизнеса 1
24.04.2023 СберТех расскажет об импортозамещении СУБД для бизнеса 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Гелемеев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 759 6
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 613 3
9417 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8671 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12837 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63606 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1373 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24878 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7683 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10169 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22295 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 110 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 290 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Kintsugi 18 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2521 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1693 1
Пушкарь Иван 10 4
Семенов Михаил 28 2
Россия - РФ - Российская федерация 163659 5
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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