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«1С» и Platform V Pangolin для бизнеса – вебинар «СберТеха»

14 марта 2024 г. «СберТех» проведет вебинар, посвященный обновлениям СУБД «СберТеха» – Platform V Pangolin SE. Одной из главных тем вебинара станет интеграция решений «СберТеха» и крупнейшего ERP-разработчика «1С».

«СберТех» и «» успешно завершили тесты по интеграции Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприятие» в феврале 2024 г. Сотрудничество «СберТеха» и «1С» открывает новые перспективы для компаний, особенно с учетом нового релиза Platform V Pangolin SE, который включает важные обновления в части функциональности и форматов поставки.

Гости познакомятся с новыми функциями и доработками, вошедшими в релиз 6.1. Узнают, как изменилось секционирование, какие инструменты доступны для диагностики проблем и как не допустить исчерпания CPU и RAM на сервере. Обсудят вместе с экспертом вопросы интеграции «1С» и Platform V Pangolin и главные преимущества, которые открывает для бизнеса совместное использование двух решений.

Спикер – Михаил Гелемеев, лидер команды сопровождения Platform V Pangolin. Начало вебинара в 11:00, регистрация по ссылке.

erid:LjN8K31EuРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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