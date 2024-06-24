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СберТех проведет вебинар о том, как упростить сопровождение СУБД

26 июня в 11:00 СберТех приглашает на бесплатный вебинар «Современный подход к сопровождению СУБД: воркшоп по основным функциям Platform V Kintsugi».

Platform V Kintsugi – графическая консоль для сопровождения Platform V Pangolin (целевая СУБД в Сбере и других крупных российских компаниях), а также любой БД, основанной на PostgreSQL. Инструмент позволяет ускорить диагностику, заблаговременно выявить риски работы с БД и создать единое окно для обслуживания всех СУБД в инфраструктуре.

Спикер: Иван Пушкарь, владелец Platform V Kintsugi, аналитик Platform V Pangolin

Участники вебинара получат пошаговое руководство, как упростить работу с СУБД в компании.

Регистрация уже открыта.

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erid:LjN8K5JsvРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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