СберТех проведет вебинар о том, как упростить сопровождение СУБД

26 июня в 11:00 СберТех приглашает на бесплатный вебинар «Современный подход к сопровождению СУБД: воркшоп по основным функциям Platform V Kintsugi».

Platform V Kintsugi – графическая консоль для сопровождения Platform V Pangolin (целевая СУБД в Сбере и других крупных российских компаниях), а также любой БД, основанной на PostgreSQL. Инструмент позволяет ускорить диагностику, заблаговременно выявить риски работы с БД и создать единое окно для обслуживания всех СУБД в инфраструктуре.

Спикер: Иван Пушкарь, владелец Platform V Kintsugi, аналитик Platform V Pangolin

Участники вебинара получат пошаговое руководство, как упростить работу с СУБД в компании.

Регистрация уже открыта.



