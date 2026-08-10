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Коспанов Арман

СОБЫТИЯ


10.08.2026 70% сотрудников комфортно работают вне офиса, но каждый второй сталкивается с проблемами корпоративного ПО 1
25.12.2018 В России развивается аналог платформенных решений SAP, IBM, Microsoft, Oracle 1
21.11.2018 ОТР получил лицензию ФСБ на защиту конфиденциальной информации 1
09.08.2018 Galard и ОТР объявили о начале партнерского сотрудничества 1
24.12.2011 CNews TV. Арман Коспанов: после выборов настанет время активно внедрять СМЭВ 1
24.11.2011 CNews FORUM 2011: каким будет ИТ-будущее? 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Коспанов Арман и организации, системы, технологии, персоны:

ОТР ГК - ОТР 2000 228 5
IBM - International Business Machines Corp 9701 3
SAP SE 5602 2
Oracle Corporation 7074 2
Galard - Галард 11 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
Broadcom - VMware 2610 1
МегаФон 10747 1
Microsoft Corporation 25776 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
Газпром ПАО 1493 2
Социальные гарантии 41 1
Arthur D. Little 14 1
ASFINAG - Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 1 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6543 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2131 2
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 9 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3652 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3584 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2857 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
Конституционный суд РФ 112 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53900 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35000 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12249 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36205 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13962 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8268 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13717 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2771 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 915 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1377 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы - ИВНС - инфраструктура для высоконагруженных информационных систем 267 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18334 1
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 103 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22945 1
Микрофон - Microphone 2812 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2558 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14771 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4040 1
Mainframe - Мейнфрейм 274 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9925 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5283 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10159 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18130 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4184 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4330 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 998 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26245 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16980 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1588 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10197 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5196 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9306 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5138 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25799 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 1
IBM Connections 12 1
MyQ - MyQ Print Server 10 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Гуральников Сергей 164 1
Сапельников Сергей 109 1
Филимонов Сергей 46 1
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 1
Татауров Антон 6 1
Акулов Андрей 7 1
Lukovic Zoran - Лукович Зоран 20 1
Силуанов Антон 84 1
Володин Вячеслав 108 1
Ермолаев Артем 379 1
Попов Алексей 339 1
Юнов Константин 46 1
Тюркин Михаил 45 1
Кулинич Дмитрий 2 1
Ледовская Татьяна 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166226 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19146 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47611 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Индия - Bharat 5870 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Япония - Токио 1020 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Китай - Шанхай 833 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 148 1
Бразилия - Сан-Паулу 182 1
Индия - Дели 156 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57700 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7424 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3963 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21651 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2257 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3587 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6585 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2118 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16068 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10879 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 372 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6065 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53479 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18153 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4020 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8980 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 143 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3479 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1821 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Федеральный закон 99-ФЗ - О лицензировании отдельных видов деятельности 15 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11702 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6596 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3825 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2482 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27302 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6174 1
CNews TV 747 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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