Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201243
ИКТ 15586
Организации 11835
Ведомства 1512
Ассоциации 1124
Технологии 3596
Системы 27080
Персоны 87907
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1338
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2853
Мероприятия 894

Kyocera ECOSYS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.09.2026 Cactus выпустила совместимые блоки фотобарабана для принтеров и МФУ Kyocera 1
05.10.2023 X-Com масштабировала информационную систему старейшего электротехнического вуза Европы 1
10.02.2022 X-Com модернизировала парк МФУ главного трансплантологического центра страны 1
05.08.2021 X-Com модернизировала печатную инфраструктуру крупнейшего онкодиспансера Чувашии 1
25.03.2021 Kyocera Net Manager 1
12.02.2020 Kyocera Net Manager 1
17.09.2018 Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров 1
02.08.2018 Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров 1
14.02.2018 Программное обеспечение KYOCERA: документооборот под полным контролем 1
31.01.2018 Программное обеспечение KYOCERA: документооборот под полным контролем 1
11.01.2018 Kyocera выпустила новую линейку устройств Ecosys формата А3 6
15.11.2017 Тонер KYOCERA 1
06.11.2017 Тонер KYOCERA 1
12.10.2017 Kyocera Document Solutions представила новое печатное оборудование 3
04.09.2017 Как остановить информационное цунами в офисе? Всё о системе KYOСERA Managed Document Services 1
15.08.2017 Как остановить информационное цунами в офисе? Всё о системе KYOСERA Managed Document Services 1
16.06.2017 Hexagon PPM — новое название Intergraph Process, Power & Marine 1
31.03.2017 Принтеры и МФУ производства KYOCERA Document Solutions 8
23.03.2017 Принтеры и МФУ производства KYOCERA Document Solutions 8
27.01.2017 Kyocera Document Solutions представила в России новые лазерные устройства Ecosys 5
10.08.2015 Kyocera представила новую линейку МФУ и принтеров формата А4 8
12.02.2014 Новинки KYOCERA для российского рынка 5
25.03.2013 Почему Россия не спешит внедрять "зеленые" ИТ 1
04.03.2013 Green IT: как сэкономить на печати 2
18.12.2012 Новые МФУ Kyocera - компактные и экономичные 1
21.11.2012 Kyocera начала продажи новых энергоэффективных принтеров формата A4 1
24.09.2012 Решения по управлению документооборотом от Kyocera приходят в Россию 1
28.09.2011 Kyocera Mita открывает новую торговую компанию в Москве 1
15.09.2006 Kyocera выпустила новые МФУ 1
31.07.2006 Kyocera и IBM объявили о продолжении сотрудничества 1
15.06.2006 Kyocera представила новую серию принтеров 1
16.09.2003 Клиентская база известного банка на еBay: сбой в ИТ? 1
18.09.2002 Новинка от Kyocera Mita станет незаменимым помощником в офисе 1
18.02.2002 АРТ объявила о начале продаж в России цветного лазерного принтера Kyocera Mita FS-8000C 1

Публикаций - 35, упоминаний - 72

Kyocera ECOSYS и организации, системы, технологии, персоны:

Kyocera - Kyoto Ceramic Company 263 31
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 73 21
Системы документооборота 522 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1707 4
Dropbox 528 4
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU - Киосера Документ Солюшенз 17 3
X-Com - Икс ком 192 3
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 2
Microsoft Corporation 25841 2
IBM - International Business Machines Corp 9717 2
Xerox - The Haloid Company 1169 2
Konica Minolta 423 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 362 2
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 1
DP Technology - Hexagon - NESTIX Oy 2 1
Yandex - Яндекс 9320 1
HP Inc. 5907 1
Fujitsu 2109 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 1
OKI - ОКИ Системс Рус 175 1
Seiko Epson Corporation 909 1
Volvo Cars 262 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 129 2
РЕСО Гарантия СК 53 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 287 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Мегаполисресурс ГК 8 1
Ferronordic - Ферронордик машины 5 1
Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова ФГБУ 2 1
BMO - Bank of Montreal 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8971 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1954 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2086 2
РКОД АУ - Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Чувашской республики 1 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1215 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 634 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6242 28
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1256 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14073 20
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1387 19
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 612 11
Оцифровка - Digitization 5234 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6457 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16546 8
Принтер - скорость печати 593 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13329 7
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1427 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33781 7
MDS - Managed Document Services - Система управления документооборотом 15 7
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1436 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3743 6
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1261 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54491 6
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1206 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36584 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14845 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10647 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22737 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28483 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24630 5
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 316 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12965 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13075 4
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 329 4
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1766 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4900 4
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 4
Принтер виртуальный 9 4
Монохромное изображение - Monochrome image 646 4
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9996 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8420 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27044 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12377 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15519 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17074 4
Kyocera TASKalfa МФУ 31 14
Apple iOS 8627 7
Kyocera Mobile Print 7 6
Microsoft Windows 16968 6
Kyocera Net Manager - KNM - Многофункциональное серверное приложение печати данных 10 6
Kyocera HyPAS - Kyocera Hybrid Plаtform fоr Advаnced Sоlutions 6 5
Google Android 15325 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2546 5
Kyocera KYOanalyser 6 4
Kyocera Cloud Direct 5 4
Kyocera MyPanel 4 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1676 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 524 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 857 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1709 4
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 70 3
Apple AirPrint 120 3
Oracle Java - язык программирования 3487 3
Mopria Alliance - Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 53 2
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 412 2
Microsoft Windows Server 2016 57 2
Kyocera Helpdesk Assistant 3 2
Kyocera ScannerVison 3 2
Kyocera SmartScan 9 2
Kyocera Mail2Me 3 2
Kyocera QuickPrint 3 2
Kyocera KyoEasyPrint 3 2
Kyocera PanelPlus 3 2
Kyocera KYOroute Server 3 2
Kyocera Net Admin 4 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 67 2
Adobe PostScript 117 2
Procter&Gamble - Gillette 38 2
MyQ - MyQ Print Server 10 2
Microsoft Windows 10 1951 2
Microsoft Windows 7 2009 2
Microsoft Office 365 1050 2
Microsoft Outlook 1507 2
Inamori Kazuo - Инамори Кадзуо - Инамори Казуо 6 6
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 3
Masakazu Uchikura - Масаказу Учикура 6 2
Демидов Михаил 134 2
Абрамов Сергей 76 1
Мацюк Владимир 3 1
Мацкевич Дмитрий 20 1
Белик Сергей 17 1
Буров Олег 25 1
Смирнова Елена 15 1
Максименко Владимир 10 1
Ушаков Кирилл 1 1
Смильгин Олег 2 1
Постриган Константин 2 1
Stenberg Mattias - Стенберг Маттиас 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167662 16
Япония 13837 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54978 3
Европа 25012 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5510 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13851 2
Чехия - Чешская Республика 1350 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1227 2
Канада - Монреаль 71 1
Япония - Киото 33 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 1
Южная Корея - Республика 7085 1
Азия - Азиатский регион 5944 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19686 1
Канада 5092 1
США - Нью-Йорк 3187 1
Германия - Федеративная Республика 13279 1
Франция - Французская Республика 8194 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 808 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4599 11
Кремний - Silicium - химический элемент 1793 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12398 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10480 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53884 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58208 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34102 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7514 4
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 604 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2298 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2505 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1389 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1254 2
Ergonomics - Эргономика 1762 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2201 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8895 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1517 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1806 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3129 2
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 240 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 710 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1900 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5786 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7906 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 288 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2762 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6655 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16249 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7568 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6130 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6782 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1239 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2580 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5550 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1293 1
Аудит - аудиторский услуги 1277 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11439 1
Ботаника - Растения - Plantae 1174 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8656 3
Photizo Group 9 2
IDC - International Data Corporation 4997 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 145 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2198 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще