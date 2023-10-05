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X-Com масштабировала информационную систему старейшего электротехнического вуза Европы

Группа компаний X-Com завершила проект развития информационной системы Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) – старейшего электротехнического вуза Европы. В информационную систему учреждения включены новые автоматизированные рабочие места, оснащенные в соответствии с требованиями его рабочих процессов.

Инженеры X-Com провели аудит ИТ-систем заказчика, изучили требования, предъявляемые к компьютерному оборудованию, а также проанализировали структуру бумажного документооборота и объемы цветной и монохромной печати. На основании полученных данных были разработаны детальные рекомендации к составу оборудования, составлены его технические спецификации и разработан проект масштабирования информационной системы.

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Специально для данного проекта производственное подразделение X-Com изготовило и поставило десятки рабочих станций. Таким образом удалось достичь их наилучшего соотношения цены, функционала и производительности, а также полного соответствия требованиям заказчика. Кроме того, ряд новых рабочих мест был оборудован ноутбуками Asus Laptop диагональю 15 дюймов. Для обработки печатной документации в состав решения включены экономичные и производительные принтеры Kyocera ECOSYS P5206cdn и МФУ HP LaserJet M236sdn.

Проекту предшествовал открытый тендер, участниками которого стали крупнейшие российские производители и поставщики компьютеров и периферийного оборудования. При оценке конкурсных заявок, наряду с ценовым предложением, рассматривался опыт кандидатов в реализации аналогичных проектов для государственных образовательных учреждений.

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