Cactus выпустила совместимые блоки фотобарабана для принтеров и МФУ Kyocera

Ассортимент расходных материалов Cactus пополнился совместимыми блоками фотобарабана для печатающих устройств Kyocera. В линейку вошли три модели: CS-DK1240, CS-DK5430 и CS-DK5431. Новинки полностью заменяют оригинальные узлы и закрывают потребности как цветной, так и монохромный лазерной печати. Об этом CNews сообщил представитель Cactus.

Модель CS-DK1240 рассчитана на компактные монохромные аппараты Kyocera серий PA2000 и MA2000. Блоки CS-DK5430 и CS-DK5431 совместимы с цветными МФУ и принтерами линеек ECOSYS P5021/P5026, M5521/M5526, а также новым поколением PA2100. Ресурс составляет до 10 тыс. страниц для монохромного блока и до 100 тыс. страниц для цветной пары.

Блок фотобарабана относится к основным узлам лазерной печати. Он участвует в формировании изображения и переносе тонера на бумагу. При износе драм-юнита на отпечатках могут появляться полосы, фон, размытые края и повторяющиеся дефекты, поэтому состояние этого элемента влияет на качество печати и частоту обслуживания устройства.

При проектировании инженеры ориентировались на особенность оригинальной технологии Kyocera. В конструкции используется OPC-вал с высокочувствительным оптическим слоем устойчивым к механическому износу. Этот элемент отвечает за формирование изображения и корректную передачу тонера в процессе печати.

Конструкция корпуса повторяет геометрию оригинального узла. Благодаря этому блоки без усилий встают в посадочные пазы принтера без дополнительной настройки. Это исключает люфты и снижает риск повреждения внутренних шестерен аппарата.

Также блоки рассчитаны на взаимодействие как с оригинальными тонер-картриджами Kyocera, так и с совместимой продукцией Cactus. Корректная работа драм-юнита и картриджа влияет на равномерность переноса тонера и объем отработанного материала.