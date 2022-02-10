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X-Com модернизировала парк МФУ главного трансплантологического центра страны

X-Com завершила проект развития парка копировально-печатной техники ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» – крупнейшего в стране центра трансплантологической медицинской помощи. В результате увеличена скорость документооборота учреждения и сокращены затраты на печать более чем на 20%.

В рамках проекта требовалось повысить скорость обработки печатной документации сотрудниками администрации центра и лечащими врачами, а также сократить непрерывно растущие расходы на эксплуатацию печатной инфраструктуры.

Специалисты X-Com провели аудит парка копировально-печатной техники медицинского учреждения, проанализировали структуру внутреннего и внешнего документооборота. В результате был разработан технический проект, предусматривающий замену ряда морально устаревших и технически изношенных МФУ, а также внедрение в его инфраструктуру дополнительного оборудования. Наиболее полно требованиям заказчика отвечали МФУ Kyocera Ecosys M3655idn. Все устройства были интегрированы в информационную систему центра, выполнены пуско-наладочные работы и тестирование в различных режимах работы.

Выбор подрядчика производился на основе анализа коммерческих предложений российских системный интеграторов, поставщиков программно-аппаратных средств и периферийного оборудования. Предпочтение было отдано компании X-Com, предложившей наилучшие условия поставки оборудования и выполнения работ.

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