Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191202
ИКТ 14743
Организации 11417
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26635
Персоны 83206
География 3032
Статьи 1576
Пресса 1276
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 883

Qatar Airways Qatar Airlines Авиакомпания


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.03.2026 Война США с Ираном уничтожила мировую логистику. Смартфоны станут везти на перекладных, вся техника подорожает и будет доставляться с опозданием 1
13.10.2025 Злоумышленники выманивают у организаций деньги под видом предложений о сотрудничестве с авиакомпаниями 1
03.09.2025 Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов 1
15.02.2023 Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM 1
08.09.2021 Qatar Airways намерена заключить новое дистрибутивное соглашение с Sabre с акцентом на NDC 1
20.03.2020 МТС обнуляет стоимость звонков на ряд номеров 1
17.01.2020 Российский сервис myQuiz стал платформой для викторин Vodafone 1
03.07.2019 Цифровая трансформация печати позволяет повысить эффективность бизнеса 1
18.11.2016 Вышла новая версия iSpring Suite с поддержкой новейшего стандарта мобильного обучения cmi5 1
18.10.2011 В Домодедово открылась онлайн и мобильная регистрация на рейсы 1
17.05.2010 Momondo добавил в свою базу предложения OZON.travel 1
13.10.2009 Самолет Airbus A340-600 совершил первый полет на газовом топливе 2
28.12.1999 Арабские страны приостановят авиаперелеты во время новогодних праздников 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Qatar Airways и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2633 2
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 26 1
YSoft 14 1
Аэрофлот - АФЛТ-Системс 16 1
OneQ 1 1
Momondo 11 1
Ростелеком 10457 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5340 1
МегаФон 10158 1
Dell EMC 5111 1
Yandex - Яндекс 8668 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 1
Microsoft Corporation 25365 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14736 1
Apple Inc 12791 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2632 1
ESET - ESET Software 1147 1
Philips 2078 1
Vodafone Group 1394 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4638 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 172 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 687 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 265 1
Webmoney - Вебмани.Ру 545 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 198 1
NDC Technologies 41 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 85 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 49 1
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии - РТ-Прометей 39 1
Google LLC 12364 1
Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 58 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 139 3
Deutsche Lufthansa AG 121 3
British Airways - British Midland International 127 3
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 47 3
Nordwind Airlines - Северный Ветер 3 2
Iberia - Líneas Aéreas de España, S.A. Operadora, Sociedad Unipersonal - Иберия 14 2
Deutsche Lufthansa AG - Brussels Airlines - SN Brussels Airlines - Sabena 8 2
РЖД - Российские железные дороги 2023 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1711 2
Deutsche Lufthansa AG - Austrian Airlines - авиакомпания 20 2
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 2
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 15 2
flydubai - Авиакомпания 7 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
Aegean Airlines - Авиакомпания 1 1
Air Bishkek - Эйр Бишкек 1 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 75 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 164 1
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 15 1
Vandrouki 2 1
Alitalia - Società Aerea Italiana - Алиталия 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8345 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1410 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1007 1
NanduQ - Qiwi 1007 1
Роснефть НК - нефтяная компания 538 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1405 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 269 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 151 1
Airbus Group - Airbus Industries 236 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 213 1
Walt Disney Company 639 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
Coca-Cola Company 260 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 81 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2213 2
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 8 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2271 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 444 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 217 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12438 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13366 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5717 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11645 2
Бронирование - Booking 836 2
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 586 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17272 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57915 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13431 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9749 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23439 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5693 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11375 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12349 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 543 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 555 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15017 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25628 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3789 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1560 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1640 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1082 1
Управляемость - Manageability 1986 1
Оповещение и уведомление - Notification 5428 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1051 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1289 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2716 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 524 1
Авиационная промышленность - ACARS - Airborne Communications Addressing and Reporting System - Aircraft Communications Addressing and Reporting System - АОСАС - Адресно-отчётная система авиационной связи «борт—земля 14 1
EdTech - SCORM - Sharable Content Object Reference Model - модель ссылок на совместно используемые объекты содержимого 30 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13088 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19047 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 926 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2702 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4705 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12462 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12150 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32261 1
Google Android 14857 2
Apple iOS 8343 2
РЖД Пассажирам - Билеты РЖД 23 1
Ozon Travel 18 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1578 1
iSpring TalkMaster 3 1
Trip.com Group - SkyScanner 21 1
MyQ - MyQ Print Server 10 1
Airbus EADS Astrium - Eurostar 42 1
Google YouTube - Видеохостинг 2923 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7428 1
Linux OS 11070 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3466 1
Microsoft Office 4017 1
Microsoft Windows 16471 1
Apple - App Store 3025 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 906 1
Microsoft Azure 1473 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5956 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2390 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 835 1
Ricoh StreamLine NX - Системы управления печатью 6 1
Apple iPhone 11 279 1
Booking.com 123 1
YSoft SafeQ 26 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2423 1
Купибилет - Kupibilet 32 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 966 1
Microsoft Azure Queue 1 1
Microsoft Azure Redis 1 1
iSpring Suite 17 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 107 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 226 1
WaveAccess - myQuiz 6 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 142 1
Mendis Roshan - Мендис Рошан 4 1
Тимонин Алексей 1 1
Hammadi Ali - Хаммади Али 1 1
Кальчук Александр 5 1
Ройтман Игорь 5 1
Якубович Александр 2 1
Мацкевич Антом 1 1
Мицкевич Антон 1 1
Фейгин Илья 3 1
Горлина Татьяна 4 1
Усков Вячеслав 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 159109 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53651 5
Европа 24712 3
Катар 177 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 2
Германия - Федеративная Республика 12977 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14565 2
Киргизия - Бишкек 137 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 408 1
Катар - Доха 7 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18438 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3280 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13600 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1173 1
Азия - Азиатский регион 5785 1
Япония 13584 1
Беларусь - Белоруссия 6095 1
Дания - Королевство 1320 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18876 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3326 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3226 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 1
Ближний Восток 3063 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2162 1
Саудовская Аравия - Королевство 645 1
Америка Латинская 1894 1
Европа Западная 1493 1
Хорватия - Республика 280 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 188 1
Ирак - Республика 702 1
Кувейт 169 1
Индийский океан - Персидский залив 222 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 95 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7039 4
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 979 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5989 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2973 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1837 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55287 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11475 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32119 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20512 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7630 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7325 1
Y2K - Проблема 2000 года - Ошибка 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 281 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3740 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6444 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3197 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2604 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8262 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 431 1
Спорт - Футбол 754 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4352 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3690 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10569 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5453 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2342 1
НКО - Некоммерческая организация 599 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26154 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 233 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2532 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 104 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 272 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
Кубок наций Персидского залива по футболу 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422833, в очереди разбора - 726561.
Создано именных указателей - 191202.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще