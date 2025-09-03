Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов

Затраты на импортозамещение ПО в сфере авиационного транспорта составят 10,75 млрд руб. Речь идет об отечественной системе бронирования авиабилетов «Леонардо», отечественной системе передачи авиационных сообщений, системе поддержания летной годности авиационного судна и системы управления авиационной безопасности.

Импортозамещение ПО в авиационной отрасли

В рамках ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Авиационный транспорт» реализуются четыре особо значимых проекта (ОЗП) по импортозамещению ПО. Об этом глава ИЦК, замгендиректора «Аэрофлота» по ИТ Антом Мацкевич рассказал в ходе демодня ИЦК транспортной отрасли.

Заказчиком всех четырех проектов является «Аэрофлот». Общая сумма их реализации - 10,75 млрд руб. Все проекты реализуются за собственные средства.

Отечественная система бронирования авиабилетов «Леонардо» и атаки на нее

Наиболее значимый проект - переход на отечественную автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок (АИС ОВП).

Проект получил название «Леонардо», он был был реализован компаниями «РТ-Проектные Технологии», входящей в госкорпорацию «Ростех» и «Сирена-Тревел». Система пришла на смену иностранным аналогам - Sabre, Amadeus и др., переход российских авиакомпаний на «Леонардо» состоялся 1 ноября 2022 г.

За период с марта 2023 г. по март 2025 г. с помощью «Леонардо» было перевезено 212 млн пассажиров. Системой пользуется 64 авиакомпаний, в том числе белорусская «Белавиа» и венесулськая Conviasa (перевезли 2,5 млн и 4,3 млн пассажиров соответственно). За время функционирования системы в ней было сделано около 800 улучшений.

На базе Conviasa запланировано создание Центра компетенции по внедрению «Леонардо» в странах Латинской Америки.

В дальнейших планах развития системы значится предоставление авиакомпаниям интерактивного шлюза для взаимодействия с «Леонардо», предназначенного для управления доходами авиакомпаний с поддержкой технологий искусственного интеллекта (ИИ). Разработка системы ведется совместно с «дочкой» «Аэрофлота» - «АФЛТ-Системс». Пассажиры получат новые сервисы, включая развитие системы лояльности, выбор полного спектра дополнительных услуг, смешанную оплату «милями», упрощение клиентского пути прохождения формальностей.

Также в планах развития «Леонардо» значится: интеграция программ лояльности между различными авиаперевозками (например, оплата билетов на рейс авиакомпании «Победа» «милями» «Аэрофлот Бонус»); бесшовное обслуживание (развитие модуля бронирования мест и расширение интеграционных возможностей системы «Леонардо» для построения сервисов бесшовного обслуживания пассажиров и багажа); нестандартные ситуации (развитие инструментов обработки таких ситуаций, как задержка или отмена рейса, смена воздушного судна, изменение компоновки, овербукинг и урегулирование его последствий).

В то же время в сентябре 2023 г. система «Леонардо» подверглась мощной DDoS-атаке. В апреле 2024 г., в рамках расследования данного инцидента, в компании «Сирена-Тревел» были проведены обыски. Двое заместителей гендиректора компании - Александр Кальчук и Игорь Ройтман - были задержаны, в отношении них суд избрал меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий.

Российская система поддержания летной годности воздушного судна

Следующий проект - разработка и внедрение системы поддержания летной годности и технического обслуживания и ремонта воздушных судов и воздушного транспорта (АСУ ПЛГ и ТОиР). Проект реализует ИЦ ИАС («Инженерный центр информационно-аналитических систем») на базе ИС (информационная система) «Купол». Целью является замещение ПО Amos.

Задачами проекта является: обеспечение безопасной эксплуатации и прозрачности ведения процессов ПЛГ и ТОиР за счет работы в едином информационном пространстве; импортозамещение иностранных аналогов ИС ПЛГ и ТОиР и создание единого решения для отрасли; оптимизация информационного обеспечения процессов планирования, обслуживания и ремонта, процессов накопления запчастей (с учетом складских запасов).

В систему входят следующие модули: управление документацией; управление качеством; управление материально-техническим обеспечением; управление нормативно-справочной информацией; управление техническими запросами; планирование ТОиР; управление складом; управление производством; управление отчетами.

Как объясняет гендиректор ИЦ ИАС Илья Клюев, система сама будет говорить, когда нужно пройти техническое обслуживание воздушного судна, когда ту или иную запчасть нужно заменять и т.д. В разработке системы участвуют все участники процесса обслуживания авиационного транспорта: авиакомпании и организации по ТОиР; собственники авиационного транспорта (лизинговые компании); предприятия авиационной промышленности; поставщики компонентов и услуг; авиационные власти. В частности, для Росавиации интересно знать, насколько качественно и корректно эксплуатант выполняет регламент по обслуживанию, а лизингодатели важно знать, как обслуживается судно.

Система является кросс-отраслевым решением. Продукт использует микросервисную архитектуру и является полностью импортонезависимым, в частности, он использует базу данных PostgreSQL и ОС Astra Linux. Система будет работать по модульному принципу (порядка 200 модулей) и будет предлагаться как конструктор: некоторые авиакомпании смогут взять себе все модули, небольшие авиакомпании - только часть из них.

Отечественная система для передачи авиационных сообщений

Следующий проект - информационная система «Авиационная сервисная платформа (ИС АСП). Его реализует гшоспредприятие «ЗащитаИнфоТранс». Как объясняет гендиректор «ЗащитаИнфоТранс» Илья Перевалов, авиационной отрасли существует стандарт IATA Type B, который выступает аналогом SWIFT для воздушного транспорта и выступает средством коммуникации между всеми заинтересованными сторонами: авиакомпаниями, аэропортами, кейтеринговыми компаниями, заправщиками и т.д.

Исторически существовало два основных провайдера соответствующих систем - SITA и ARINC, однако в условиях санкций стал вопрос о создании отечественной системы. «Данные поставщики не являются независимыми, что приводит к большим сбоям и рискам для государственной безопасности и безопасности полетов во многих странах мира», - считают Перевалов, При этом разработка отечественной системы обмена авиационными сообщениями началось еще до санкций - изначально предполагалось создание независимой системы для внутренних перевозок со шлюзование и обменом информацией на зарубежных рейсах.

Создание независимой системы передачи авиационных сообщений позволило избежать передачи данных о внутренних рейсах зарубеж, как это происходит в случаях с SITA и ARINC. Также все сообщения передаваются по защищенным каналам, что исключит компрометацию персональных и иных чувствительных данных. Как утверждает Перевалов, система имеет интуитивно понятный и лаконичный интерфейс, просмотр поддерживает просмотр статистики и отсеивание сообщений и действия пользователей. Имеются варианты данного решения для небольших авиакомпаний и аэропортов.

По состоянию на апрель 2025 г. АСП обработала более 80 млн сообщений. АСС используется в 56 российских аэропортах, 4 зарубежных аэропортах, 17 российских и 19 зарубежных авиакомпаний. Из иностранных авиакомпаний к системе подключились Ethiopian Airlines, Fly Dubai, Ethad Airways, Qatar Airways, Oman Airways, AirSerbia, «Узбекские авиалинии» и др.

Кроме обмена сообщения, АСП обеспечивает также защищенные каналы связи для авиакомпаний и аэропортов. Например, у «Аэрофлота» обеспечиваете связь с 12 ЦОДами, включая четыре зарубежных аэропорта. Предоставлением каналов связи занимается «Ростелеком».

В качестве планов по развитию системы значатся: обеспечение передачи сообщений «борт - земля» по наземной сети (ACARS); расширение сети передачи сообщений и интеграция с международными системами; развитие функционала личного кабинета платформы, в том числе для работы иностранных компаний.

Управление авиационной безопасностью с помощью анализа новостей

Еще один проект, получивший статус ОЗП в рамках ИЦК «Авиационный транспорт», это перевод автоматизированной информационной системы управления авиационной безопасности (АСУ АБ) на российское ПО. Проект реализуется компанией «Шэйр-С» («Авиасофт»).

Задачами системы является: предотвращение нарушений транспортной безопасности; контроль рейсов; контроль пассажиров; оперативное информационное руководство авиакомпаний для принятия дальнейших решений.

Система состоит из нескольких модулей. Модуль «Срочные донесения» обеспечивает сбор, анализ и оценку информации об угрозах актов незаконного вмешательства (АНВ) по сети маршрутов. Как объясняет главный специалист отдела транспортной безопасности «Аэрофлота» Александр Якубович, с помощью системы управления рисками оценивается угроза противоправных посягательств и защищенности объектов транспортной инфраструктуры,

Источниками информации являются СМИ и открытые данные, компетентные органы, работники служб безопасности «Аэрофлота», сотрудники служб безопасности аэропортов и авиакомпаний. Модуль использует более 420 ключевых слов для отбора новостей на разных языках. С помощью модуля было проанализировано более 300 тыс. информационных донесений.

Модуль «Оценка защищенности» производит оценку состояния обеспечения безопасности в аэропортах назначения при наземной обслуживании рейсов «Аэрофлота» и выявление уязвимости в системе защиты. Модуль использует более 750 вопросов, по которым оцениваются уровень авиационной безопасности и фиксируется информация у каждого аэропорта.

Модуль «Анализ рисков» обеспечивает анализ и оценку рисков осуществления АНВ в деятельности авиакомпании. Модуль анализирует более 120 аэропортов и маршрутов движения между ними на уровень обеспечения авиационной безопасности по стандартам IATA. Также в системе присутствует модуль «Монитор руководителя», который отвечает за выработку, реализацию и контроль исполнения корректирующих мероприятий. Кроме того, в систему входят модули «черный списки», «Отчет СЗД», «Контроль рейсов» и «Управление чрезвычайными ситуациями и кризисными ситуациями».

Перспективные проекты

По словам Антона Мицкевича, в рамках ИЦК «Авиационный транспорт» прирабатывается еще три проекта. Один из них -это система управления доходами авиакомпаний. Речь идет о цифровом двойнике маршрутной сети. Он сможет сформировать наиболее интересное коммерческое предложение. Проектом занимаются «Аэрофлот», «Сбербанк», Новосибирский государственный университет и Финансовый университет. В проекте используются технологии математического моделирования.

Другой проект - интеграция кадрового документооборота с ЕСИА и «Госуслугами». Это необходимы для тех, кого принимают на работу в «Аэрофлот», для тех, кто уходит из «Аэрофлота» и для тех, кто меняет должность. Предполагается, что обозначенные лица будут авторизоваться в системе «Аэрофлота» через «Госуслуги» и подписывать документы «Госключем».

Третий планируемый проект - это система планирования полетов авиакомпании. На российском рынке такой системы нет, говорит Мицкевич. За основу взято ПО «Мониторсофт». Сейчас решение находится на стадии MVP (минимально жизнеспособный продукт).