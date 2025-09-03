Разделы

Клюев Илья


УПОМИНАНИЯ


03.09.2025 Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов 1
31.05.2023 «Ростех» создает автоматизированную систему обслуживания гражданской авиационной техники 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Клюев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

ИЦ ИАС - Инженерный центр Информационно-аналитических систем 3 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3279 1
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 35 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 837 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 167 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70419 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11657 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10847 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2726 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21870 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32892 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 95 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 64 1
Назаров Александр 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 152679 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19779 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9672 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5851 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736198.
Создано именных указателей - 182111.
