ИЦ ИАС Инженерный центр Информационно-аналитических систем
УПОМИНАНИЯ
|03.09.2025
|Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов 1
|31.05.2023
|«Ростех» создает автоматизированную систему обслуживания гражданской авиационной техники 1
|27.09.2018
|Шесть новых проектов НТИ получили государственную поддержку 1
ИЦ ИАС и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 35 1
|ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
|Косима - Cosyma 2 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3279 1
|Герасименко Юрий 1 1
|Клюев Илья 2 1
|Назаров Александр 70 1
