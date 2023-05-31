«Ростех» создает автоматизированную систему обслуживания гражданской авиационной техники

«Ростех» проведет автоматизацию обслуживания гражданской авиационной техники. Новая информационная система объединит разработчиков, изготовителей, центры техобслуживания и авиакомпании. Отдельные ее компоненты уже функционируют на предприятиях авиационного комплекса госкорпорации, полностью внедрить решение планируется к концу 2025 г.

Система обеспечит автоматизацию поддержания летной годности воздушных судов, техобслуживание и ремонт, подготовку документации и др. Проект реализует компания «РТ-Инновационные разработки» – совместное предприятие «РТ-Проектные технологии» госкорпорации «Ростех» и ИЦ ИАС.

Функциональность входящих в систему программных продуктов позволяет работать с документацией и автоматизировать учет повреждений, планировать техобслуживание воздушного судна и расход материально-технических ресурсов, а также формировать регламент предстоящих работ в соответствии с комплектацией и назначением воздушного судна.

«Часть модулей новой системы уже действует на авиастроительных предприятиях, часть находится в стадии разработки. Система станет «единым окном» для эксплуатантов и будет использовать только отечественные программные решения. Формат «единого окна» подразумевает централизацию всех процессов, связанных с послепродажным обслуживанием, и является первым шагом в обеспечении эксплуатирующих организаций комплексными сервисными услугами, что существенно упростит информационный обмен между производителями и эксплуатантами», – отметил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

В частности, информационная система внедряется в корпорации «Иркут» на проектах SuperJet и МС-21, при этом отдельные модули системы запущены в промышленную эксплуатацию, идет расширение функциональных возможностей и предоставляемых сервисов. В рамках ИЦК «Авиационный транспорт», который возглавляет «Аэрофлот», ведутся работы по импортозамещению иностранных программных решений с использованием применяемых корпорацией технологий.

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Информационная система послепродажного обслуживания позволит предприятиям авиационного кластера отказаться от используемых в настоящее время зарубежных систем, вендоры которых в одностороннем порядке приостановили оказание услуг на территории России.

«Комплексная автоматизация процессов послепродажного обслуживания подразумевает не только создание базисной системообразующей платформы, но и налаживание внутренних бизнес-процессов предприятий для построения оптимальной модели их взаимодействия», – сказал генеральный директор ИЦ ИАС Илья Клюев.