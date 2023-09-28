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Российская система регистрации пассажиров упала из-за кибератаки. Пассажиры не могут улететь из Москвы

28 сентября 2023 г. произошла масштабная кибератака на систему регистрации пассажиров в российских аэропортах Leonardo. Посредством DDoS-атаки система потеряла работоспособность на 1-2 часа, что привело к задержаниям рейсов и очередям в авиагаванях.

Где и когда произошел инцидент

По сообщению «Аэрофлота», около 11:00 по Московскому времени 28 сентября 2023 г. зарубежные хакеры обвалили систему регистрации пассажиров в российских аэропортах, на которую недавно перешли более 60 авиакомпаний.

Госкорпорация «Ростех» объясняет сбой масштабной кибератакой из-за рубежа. По данным группы «Аэрофлот», с проблемами столкнулись авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» в аэропортах Внуково, Пулково, Домодедово и Шереметьево. «Из аэропорта Шереметьево был задержан вылет как минимум семи рейсов. Время задержки может составить 30 минут», -- пояснил представитель «Аэрофлота».

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Фото: Алексей Переславцев / Фотобанк «Аэрофлот»

Авиакомпания «Победа» рассказала, что сбои наблюдаются в работе сервисов бронирования билетов и услуг, онлайн-регистрации и регистрации в аэропортах. «Регистрация в аэропортах происходит в ручном режиме. Просим приезжать в аэропорт заранее. Если у вас вылет в ближайшее время и вы уже в аэропорту, следуйте инструкциям представителя авиакомпании на стойках регистрации», — уточняется в Telegram-канале компании.

Тип кибератаки, совершенной на систему Leonardo

Хакеры из-за рубежа совершили DDoS-атаку на систему регистрации пассажиров во всех аэропортах России, которые регистрировали пассажиров на рейс с помощью отечественного решения Leonardo. Последствиями атаки стали гигантские очереди и задержка некоторых рейсов.

DDoS-атакой (Распределенный отказ в обслуживании) называется перегрузка пропускного канала сети с целью отключения сервиса для всех пользователей на некоторое время. Она вызывается отправкой слишком большого количества запросов на систему-цель.

Разработка отечественной системы регистрации

В марте 2022 г. две крупнейшие системы бронирования и продаж авиабилетов – американская Sabre и испанская Amadeus расторгли дистрибуторские отношения с «Аэрофлотом».

Отечественная система регистрации пассажиров Leonardo была разработана госкорпорацией «Ростех» и компанией «Сирена-Трэвел» в 2022 г., чтобы заменить западное программное обеспечение. По словам генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова, систему используют более 60 российских авиакомпаний и ежемесячно в ней регистрируется около 5 млн пассажиров.

28 сентября 2023 г. в 12:08 по Московскому времени Ростех сообщил, что работоспособность системы восстановлена. Хакеры смогли положить систему регистрации пассажиров примерно на 1-2 часа.

Дмитрий Федонин

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