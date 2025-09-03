Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ethiopian Airlines Государственная авиакомпания Эфиопии
УПОМИНАНИЯ
|03.09.2025
|Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов 1
|31.10.2018
|Sabre объявил о запуске первой в отрасли цифровой коммерческой платформы для авиакомпаний 1
Ethiopian Airlines и организации, системы, технологии, персоны:
|Sabre Corporation - Sabre Holdings 167 1
|Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 58 1
|Etihad Airways - авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов 7 1
|Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 837 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736198.
Создано именных указателей - 182111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.