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WaveAccess myQuiz



03.01.2025 Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения 1
30.11.2023 «Вейваксесс» присоединилась к экосистеме разработчиков на ОС «Аврора» 1
10.09.2021 Waveaccess стала партнером Sberdevices по разработке умных приложений для Smartmarket 1
23.12.2020 Waveaccess представила приложение для медиаприставки Sberbox 1
22.12.2020 myQuiz интегрирован в Microsoft Teams 1
17.01.2020 Российский сервис myQuiz стал платформой для викторин Vodafone 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

WaveAccess myQuiz и организации, системы, технологии, персоны:

WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 38 4
Microsoft Corporation 24625 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
Vodafone Group 1370 1
МегаФон 8805 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
ESET - ESET Software 1133 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
Qatar Airways - Авиакомпания 9 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 1
Vandrouki 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 63 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 497 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
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Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 2
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 55 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Apple iPhone 11 253 1
Microsoft Azure Queue 1 1
Microsoft Azure Redis 1 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 224 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Европа Западная 1481 1
Индийский океан - Персидский залив 204 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
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